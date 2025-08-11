El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció sobre la colocación de una bandera colombiana en la localidad de Santa Rosa de Loreto, hecho que ha generado tensiones en medio del impasse con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha cuestionado la soberanía peruana sobre la isla.

“El gobierno de la señora presidenta Dina Baluarte y del Ejecutivo, vamos a defender la soberanía. Para nosotros está claro que no existe ningún incidente y todo está claro con relación a ello, y nuestra posición es siempre legítima en función de los intereses del Perú”, declaró Arana a TV Perú.

El primer ministro agregó que es la Cancillería la que debe canalizar la situación por los mecanismos correspondientes.

“Dejemos que la Cancillería actúe en los niveles diplomáticos para que esto, primero, no se politice, y segundo, que no vaya a mayores y no se confunda la población sobre cuáles son las tareas que debemos hacer desde el gobierno”, indicó.

Según Canal N, la bandera, de aproximadamente tres metros de altura, fue colocada en territorio peruano, justo en el límite donde termina la isla Chinería. Inmediatamente se informó a la Marina de Guerra del Perú y a la Policía Nacional, que acudieron al lugar para retirar el emblema. Hasta el momento se desconoce quién instaló la bandera.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que actos como este “no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica” en la zona fronteriza, y advirtió que pueden desviar los esfuerzos conjuntos que realizan Perú y Colombia para atender a sus poblaciones limítrofes.