Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, negó que el mandatario y la primera dama hayan incurrido en actos de plagios para hacerse con el grado de magíster en la Universidad César Vallejo (UCV). Agregó que la investigación abierta contra la pareja responde a objetivos políticos, porque se “busca la vacancia”.

— El programa “Panorama” advirtió que las 26 páginas del marco teórico de la tesis de maestría del presidente Pedro Castillo y la primera dama Lilia Paredes fueron copiadas en su totalidad. ¿Por qué, a su entender, no habría plagio? ¿Es una práctica normal para el mandatario no citar?

En primer lugar, acá no hay delito ni falta ética, ni menos hay actos deshonestos, hay un tema metodológico del 2011, vale decir que hace 11 años atrás, donde un estudiante de maestría presenta una tesis, pide autorización a la universidad, esta le da un asesor, quien recibe el documento, lo evalúa, lo califica y pide modificaciones, hay una relación entre el alumno y el asesor. Una vez que pasa por ese filtro, pasa a un jurado, y hay una persona que debe objetar la tesis. Este sistema Turnitin y las normas de la Sunedu son a partir del 2015, aquí [en la tesis de Castillo y Paredes] se cumplió un método y marco jurídico, y la exigencia académica del 2011, no de 2022.

—Usted refiere que, bajo las normas de 2011, no existe plagio en la tesis de Castillo y Paredes. El rechazo al plagio siempre ha existido más allá o no de la existencia de la Sunedu.

No hay delito, no hay plagio, este es un tema metodológico, un alumno presenta su tesis al asesor, quien lo corrige, examina y devuelve, incluso lo vuelve a revisar y da su visto bueno. Después lo pasa al objetante y este después al jurado. El jurado levanta un acta cuando la tesis es sustentada, donde se dice si se aplicó o no una observación.

—El referido dominical indica que el 54% del trabajo de investigación de Castillo y Paredes no fue original. ¿Este solo hecho no trae abajo esa tesis?

A ver, vamos por partes, en primer lugar, el marco teórico, las 26 páginas que mostró “Panorama” no tienen sello ni firma de la universidad…

—Sr. Pachas, ese tema ya ha sido aclarado por la UCV, que ha comunicado que ellos entregaron una copia a “Panorama” de la tesis. ¿Desconocen ese documento? ¿El presidente Castillo no ha escrito esa investigación?

El tema concreto y objetivo es que si ese documento es el mismo que tiene los sellos y firmas de un funcionario [de la UCV] responsable, si ese documento es copia del original tiene que tener las actas, la ruta de las personas que examinaron [la tesis].

La UCV aclara que la tesis entregada al programa Panorama es una copia fidedigna de la original que obra en el Centro de Información de la universidad. — Universidad César Vallejo (@UCV_Peru) May 4, 2022

—El documento que se sometió a revisión es la tesis, que redactaron Castillo y Paredes, lo que usted refiere es una hoja de ruta. ¿En qué cambia esa ruta la denuncia de plagio contra la pareja?

Se equivoca, en primer lugar, no hay plagio, no hay ningún acto deshonesto. Estos documentos son importantes, porque se dice que uno de los objetantes era parte del jurado, hay que saber quiénes fueron los jurados, en el acta se verá si hubo o no observaciones a la tesis, estos documentos son la columna vertebral, porque señalan quién tiene el dominio del resultado.

—Otro hecho irregular es que los nombres de dos de los tres profesionales que aprobaron los instrumentos de investigación del presidente y de la primera dama no existen en el Reniec. ¿Inventaron a estar personas?

Mire, Erick Figueroa Coronado, él ha declarado…

—Figueroa sí existe, el cuestionamiento apunta a los otros dos, ¿de dónde salen?

[Sobre] los otros dos, Jhon Hualcas Reyes y Andrea Jesús Solís Díaz, tendrá que responder la universidad, porque ellos son trabajadores y miembros de la universidad, ellos hicieron el filtro [de los instrumentos de investigación] en el 2011, ellos han dado el visto bueno…

—Usted señala que la UCV es responsable de este hecho, pero en realidad son los estudiantes de la maestría los que buscan a profesionales que avalen sus instrumentos. Incluso, la universidad ha referido a El Comercio que estas dos personas no trabajaron en la institución. ¿De dónde conocen Castillo y Paredes a Jhon Hualcas Reyes y a Andrea Jesús Solís Díaz?

[Respecto a] las personas a las que usted hace referencia y no aparecen en el Reniec, la universidad tendrá que dar respuesta, ellos, en su momento, lo corrigieron, le dieron el visto bueno. En la universidad, el alumno va a la mesa de partes, presenta el trabajo y es la universidad la que pone un jurado, un asesor, y un objetante. En la sustentación, el jurado pudo preguntar por estas personas [Hualcas y Solís], acá no hay un tema de plagio, es una cuestión de la metodología vigente al 2011. Este sistema Turnitin tampoco dice que es un tema de plagio, dice que hay similitud en algunas palabras que se encuentran.

—¿Si no se cita a un autor del cual se toma parte de su obra, no es plagio?

No, y le voy a señalar por qué, este es un trabajo del 2011, no es un trabajo cuando Castillo ya era presidente, eso debe quedar bien claro. En el 2015, la Sunedu comenzó a crear formatos, nuevos procedimientos [para las investigaciones] y estos comenzaron a regir desde esa fecha en adelante, eso es lo correcto.

—¿Usted dice que antes de la Sunedu cualquier investigador podía utilizar textuales de obras de terceros sin necesidad de citar? ¿Eso es lo que intenta decir?

Lo que le estoy diciendo es que, si usted no cita y su asesor no repara, tampoco el jurado ni el objetante, no es una cuestión de plagio. Es un asesor el que da el visto bueno, el objetante revisa [el documento] y luego pasa a un jurado, que debe hacer otro control de calidad. Esas observaciones [a la tesis de Castillo y Paredes] sobre que faltaban citas, que no había pie de página, las debieron haber hecho en ese momento, dejar constancia y no aprobar la tesis, ese es un poder que tiene el jurado. Por ello, es que la jurisprudencia vigente en ese momento [2011] advertía que no puede darse el delito de plagio, porque el alumno no publica directamente [la investigación], el estudiante no tiene el poder de decidir si lo aprueban o lo jalan.

—El jurado en la UCV pudo haberse equivocado, pero eso no le da un derecho…

Aquí lo que hay es un procedimiento metodológico y académico que en el 2011 se dio, el cual fue cambiado en el 2015 y, finalmente, estos sistemas aparecen en el 2020, estamos hablando de hace 11 años atrás, por lo tanto no hay plagio, porque plagio es cuando uno tiene el dominio del hecho y del resultado, el señor Castillo puede poner mil cosas con cita o sin cita, pero él no puede declararse magíster, no puede aprobar una tesis, la tesis la aprueba el jurado y eso es lo fundamental, el jurado es el que tiene el dominio del hecho y del resultado.

—Usted ha reconocido que pudo haber sido “deshonesto” de parte de Castillo no haber citado, pero que existe “un marco jurídico”. Entonces, ¿va a apelar al derecho para salvar el grado de magíster del presidente?

Yo no me reafirmo y me corrijo. Aquí no hay un acto deshonesto, no hay una falta ética ni moral, menos un delito. Acá, insisto, hay un error metodológico que en el marco jurídico de 2011 se siguió. Así copie o no, el alumno no tiene el poder de decisión de darse el grado [de magíster], el grado te lo da el jurado dentro de un procedimiento.

—Su defensa se basa en que la UCV aprobó la ruta de la tesis, pero esta pudo no haber sido diligente…

Acá no hay un tema de error, entre los actores, el menos antiguo es el alumno, y el más antiguo es el presidente del jurado. Es como si su Diario cometiera un acto de injuria, quién es el responsable, el periodista o la persona de seguridad que dejó entrar al entrevistado que dijo esas palabras injuriosas. Bajo ese escenario, le echarían la culpa a la seguridad, cuando él no tiene dominio del resultado.

—¿No existe ninguna responsabilidad en Castillo y Paredes por no haber citado?

¿Puede un alumno darse él mismo el grado de magíster poniendo o no el pie de página? Obviamente, no, acá hay un jurado que tiene que señalar, la posición de garante la tiene la universidad. Si la universidad después de un debate, después de que les paga a los jurados, de que los alumnos pagan [su mensualidad], porque tampoco es gratis, [pone en duda un grado], qué garantía jurídica tiene el estudiante, que presenta una tesis que ha hecho con esfuerzo, y 10 años más tarde obtiene un cargo público y sacan que a su tesis le faltó una coma, que no citó…

— No es una coma, son 26 páginas de marco teórico donde no hay citas…

En el supuesto hipotético negado que fuera cierto lo que usted menciona, dónde estuvo el trabajo del asesor, del objetante y del jurado. ¿Dónde están las actas? ¿Por qué no se vio este tema antes? Ya pasaron 11 años, y la ley para procesos administrativos refiere que esto prescribió a los seis años [post obtención del grado]. Más allá de un tema jurídico y ético, acá tenemos que ver que hubo un procedimiento metodológico, ahora ha cambiado y aparecen nuevas herramientas.

—Y si la UCV concluye que sí hubo plagio, ¿van a aceptar el retiro del título de magíster? ¿En qué situación deja a Castillo?

Esto sería Vidaurre contra Vidaurre, porque la universidad ya determinó, puso a un asesor, a un objetante y a un jurado, hace 11 años dieron el grado, y fue la universidad, no fue Pedro Castillo […] Lo que tengo que señalar es que hay derechos adquiridos y un plazo de tiempo, ha pasado 11 años, en el supuesto caso que un alumno hay plagiado o no, es un imposible jurídico. Es como se a una persona la acusaran de matar a otra con la indiferencia. Un alumno así cite o no cite no puede cometer el delito de plagio por la tesis, porque esta tiene que ser aprobada por un jurado. Ellos tienen la posición de garante, ellos tienen maestrías y doctorados, el alumno es un simple alumno.

—El señor Castillo no es un simple alumno, es profesor de carrera. ¿No conocía las reglas del citado? Eso es básico, te lo enseñan en primer ciclo.

Señor, nuevamente, estamos hablando de hace 11 años, el señor es profesor, pero en ese momento no era magíster, él se presenta ante un asesor, un objetante un jurado, todos ellos con maestrías y doctorados. Entonces, el menos antiguo [el de menor experiencia], ¿puede cometer plagio?

—¿De dónde conocen Castillo y Paredes a Jhon Hualcas Reyes y a Andrea Jesús Solís Díaz? ¿Les ha consultado?

Mire, eso ya está en investigación en la universidad, y también los datos del jurado que supuestamente tuvo doble participación […] Estas personas [Hualcas y Solís] fueron entrevistadas por el asesor y también por el objetante de la tesis y se les validó los datos.

—Si estas personas son reales y el señor Castillo las conoce, ¿por qué no las han buscado y las han presentado?

En efecto, eso es materia de la investigación de la universidad y en su debido momento aparecerán.

—La fiscalía provincial de Tacabamba ha abierto una investigación de oficio a Castillo y a Paredes por los presuntos delitos de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido. ¿Cómo interpreta esta decisión?

Acá hay cuestiones de forma y de fondo, en atención a ello se está imputando el tema de plagio agravado, de falsedad genérica y cobro indebido. Tengo usted pendiente que los hechos son de 2011, han pasado 11 años, todos los delitos que menciona la fiscalía han prescrito. Por ejemplo, el de plagio es ochos años, ya pasaron 11 años; para falsedad genérica son seis años; y para el otro, igual. Los tres delitos ya prescribieron. Sobre el fondo, ¿cuál es la falsedad? Aquí se ha presentado un trabajo, se ha obviado supuestamente poner comillas, tampoco se daría.

—La imputación de falsedad genérica se refiere a los dos validadores que no existen en el Reniec…

Si ese es el objetivo de la investigación, nosotros tendríamos que advertir que es un tema de error material, que se ha consignado mal el nombre o los DNI, no es un tema del alumno, sino de la propia universidad que ya filtró esos nombres y apellidos.

—Usted refiere que los delitos que la fiscalía le imputa a Castillo han prescrito, pero el presidente aún figura como autor de su tesis, entonces, el presunto plagio continúa vigente…

Acá los [presuntos] delitos se cometen en el 2011, si es que usted quiere aplicarle la teoría de que son delitos permanentes o continuados, eso no se aplica, porque ese trabajo [de investigación] se realizó en el 2011, en esa fecha se sustenta ante un jurado, desde el 2011, el presidente no ha vuelto a tocar la tesis […] Y que esté en un repositorio, no es cuestión de Castillo, él ya no interviene.

—¿Y qué tipo de acciones van a tomar, se allanan a la investigación o pedirá que se archive?

Mire, [vamos a utilizar] todas las herramientas judiciales y legales a favor del presidente, porque este es un tema más que todo político y no jurídico. Quieren ponerlo en medio de un acto deshonesto, antiético y contra la moral, pero lo que no dicen es que este es un tema político que busca la vacancia, y se superará porque la acción penal ya ha prescrito, no cabe ninguna acción judicial al respecto. Y buscarán otro tema, siempre van a buscar, porque lo que se busca es la vacancia del presidente.

La delación de Karelim López

—El presidente Castillo negó ante la fiscalía haberse reunido con Karelim López en Palacio, pero en CNN dijo que sí la había recibido. ¿Por qué esta contradicción?

No, acá lo que tenemos que aclarar es lo siguiente, al presidente Castillo se le pregunta por el Caso Petro-Perú, por la reunión con Samir Abudayeh, con [Hugo] Chávez Arévalo y Karelim López. El primero gana una licitación de 74 millones de dólares, y supuestamente en esa reunión hubo un direccionamiento por parte del presidente a favor de ese empresario. Eso es lo que él ha negado, y no solo en ese caso, sino también en la licitación del puente Tarata, nunca ha tenido una reunión para hacer pactos, repartirse licitación o dinero del Estado en primer lugar porque está prohibido y porque él no tiene esa facultad.

—¿Pero sí se ha reunido con López en Palacio de Gobierno?

Puede haber sido que la haya recibido, que haya hablado, pero jamás ha sido para coludirse o hacer un pacto, para repartirse licitaciones o para favorecer a determinados empresarios a cambio del 10% o 20%. El presidente se reúne con miles de personas, a veces en un grupo hay determinadas personas y él las saluda, eso no quiere decir que esté dentro de un pacto colusorio.

— ¿Por qué el presidente Castillo ha recibido a proveedores del Estado que luego ganan licitaciones? Paso en Petro-Perú y en Provías Descentralizado.

No es correcto lo que usted señala.

—¿No pasó eso con Abudayeh, usted mismo lo ha dicho?

Este empresario fue con un grupo de personas a ver un tema del aceite de palmera [de palma], no fue porque se presenta a una licitación, dicho sea de paso, la fiscalía y la contraloría han investigado que este señor venía de años atrás, cada cierto período le vende [biodiésel] a Petro-Perú. Entonces, no era un empresario que llegaba de la nada y nunca había ganado, era un proveedor de Petro-Perú de 10 o 15 años atrás. Y la licitación no es que se haya presentado cuando llegó el presiente, sino es del gobierno pasado…

—Sr. Pachas, eso no es cierto, el proceso de licitación se inicia con Hugo Chávez Arévalo en Petro-Perú, es decir, en octubre. Eso la contraloría lo ha dicho. Tampoco mienta.

Correcto, ya, está bien, pero acá hay un dato fundamental, este señor va a Palacio no para hablar de la licitación, no para que lo hagan ganar, él va a Palacio con otras personas y le hablan al presidente sobre el aceite de palmera [de palma].

—Es bastante casualidad que Abudayeh se reúna con el presidente y a las pocas semanas gana una millonaria licitación. Incluso, del proceso retiran a los contendores internacionales…

Justamente, se cancela [esta licitación] por este tema, el presidente al ver el problema, él dice que no tiene nada [que ver] y se orden que se cancela, Petro-Perú vuelve a hacer [el concurso] y vuelve a ganar ese señor y su empresa, ahí no ha habido ninguna irregularidad, el presidente no tenía intención de favorecer a este empresario. El presidente recibe a N cantidad de empresarios, embajadores, ministros y sindicalistas a diario. Y no les pregunta si están concursando, se hace un filtro de los antecedentes penales, pero cómo el presidente puede saber si tal persona postula o no a una licitación.

—En una entrevista a El Comercio, la empresaria Karelim López afirmó que el presidente Castillo “al verse contra las cuerdas, no le ha quedado otra que proteger a Bruno Pacheco”. ¿Hay un resguardo al ex secretario general de la Presidencia desde el poder?

Ninguno, por el contrario, Pacheco tiene orden de captura y el Ministerio del Interior ha sacado una recompensa por su captura, si no me equivoca es de 30 mil soles…

—Y no le llama la atención que un profesor de química, que no tiene recursos económicos, ya tenga más de un mes prófugo de la justicia…

Eso lo tendría que responder el mismo Pacheco, yo no sé sobre su economía, sobre cuánto gana, tampoco soy su abogado.

—El presidente Castillo tiene abiertas dos investigaciones, una por los contratos en el Provías Descentralizado y Petro-Perú y la otra por los ascensos en las FF.AA. y la Policía. ¿Si el nuevo fiscal de la Nación decide avanzar de manera preliminar la pesquisa, lo aceptarán? ¿O buscarán paralizar el proceso?

Mire, de acuerdo a la Constitución, el artículo 117, el presidente solo puede ser procesado, durante su período, por cuatro delitos, entre ellos traición a la patria y no convocar a elecciones. En esa línea, si el fiscal de la Nación tuviera la decisión [de proceder con la investigación preliminar], cometería el delito de prevaricato, esto no es un juego, no es cuestión de que nos guste o no, acá hay un marco jurídico que se debe respetar.

El artículo 117 tiene una razón de ser, cómo el presidente puede resolver los problemas del país, como la subida de los precios, si es que tiene que estar defendiéndose en la fiscalía.

—La Constitución dice que no se le puede abrir proceso, y se entiende que esto se da a partir de una investigación preparatoria y no preliminar…

Si el fiscal de la Nación tomara [esa decisión], cosa que no creo, se advertiría que el presidente no puede gobernar el país, porque estará sometido a interrogatorios, allanamientos, y tantas situaciones. En ocho meses, el presidente ha enfrentado dos mociones de vacancia, y las dos las ha ganado, y le han dicho que va a cerrar el Congreso, y hasta ahora está abierto. Entonces, acá lo que se está haciendo es un juicio político.

—Si el fiscal Sánchez deja sin efecto la suspensión de la investigación al presidente, ¿qué acciones concretas tomaría?

Las medidas concretas son actuar de acuerdo al marco jurídico, en atención a lo que ha desarrollado y escrito la doctrina, no hay ningún presidente al que se le haya procesado [en funciones], la señora Ávalos abre y suspende la investigación hasta el 2026, otros fiscales de la Nación ni abrieron investigación preliminar, [la señora Ávalos] ni debió abrir nada, eso dice la Constitución, eso dice la ley, y eso se ha dado con los presidentes anteriores.