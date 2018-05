Eduardo Roy Gates, ex asesor del ex presidente Ollanta Humala, dijo hoy que “es falso” que Eloy Espinosa-Saldaña haya sido el candidato del Partido Nacionalista al Tribunal Constitucional. Recordó que el jurista fue propuesta por Solidaridad Nacional y que su elección como magistrado contó con el respaldo de todas la mayoría del anterior Congreso.

“Espinosa-Saldaña fue propuesto por Solidaridad Nacional, lo eligió todo el Congreso, no solo el nacionalismo. Incluso, Mauricio Mulder, quien hoy sale a criticarlo, votó por él. Entonces, es falso que Espinosa-Saldaña haya sido el candidato del nacionalismo”, dijo en una entrevista en ATV Noticias.

De esta manera, Roy Gates respondió al ser consultado sobre los dichos del ex congresista Omar Chehade, quien indicó que Humala y Heredia salieron de prisión gracias a un lobby judicial de alto nivel.

También recordó que en el 2015, Espinosa-Saldaña votó a favor de un recurso de agravio constitucional que le permitió a la fiscalía validar como prueba las agendas de la ex primera dama en la investigación que afronta por presunto lavado de activos, a raíz del Caso Odebrecht.

Espinosa-Saldaña fue uno de los magistrados del TC que votó a favor de aceptar el hábeas corpus que presentaron Humala y Heredia para afrontar en libertad las investigaciones que se le siguen por los presuntos aportes de Odebrecht al nacionalismo.

Roy Gates dijo que la sentencia del Tribunal Constitucional que revocó la prisión preventiva del ex mandatario y su esposa “está poniendo en claro cuáles son las reglas de juego que deben primer en un proceso penal”.

El ex abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia consideró “impecable” el fallo que dio el Tribunal Constitucional.

Asimismo, minimizó el voto en singular del magistrado José Sardón.

“[Ese voto singular] no interesa, el Tribunal Constitucional emite una sentencia, los votos en minoría no son relevantes, no interesan jurídicamente [hablando]”, remarcó.

Para finalizar, Eduardo Roy Gates señaló que “no se ha determinado en ningún nivel que hubo un lobby jurídico” en este caso ni en el que se investigó sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos en Madre Mía.

En la actualidad, Roy Gates representa legalmente al gobernador regional del Callao, Félix Moreno, quien es investigado por presuntamente recibir un soborno de Odebrecht a cambio de las obras de la Costa Verde en el Primer Puerto.