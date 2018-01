Eduardo Vega: Minjus debería entregar expediente de indulto

Eduardo Vega, ex presidente de la Comisión Presidencial de Integridad , se pronunció sobre los cuestionamientos que viene recibiendo el Gobierno por polémicas decisiones como la otorgar un indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori sin dejar explicación clara sobre esta gracia presidencial.

Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo ha solicitado al menos en dos oportunidades que el Ejecutivo le facilite el expediente en el cual se explican los motivos para otorgarle el indulto a Alberto Fujimori.

A pesar de eso, el Gobierno, específicamente el Ministerio de Justicia, ha rechazado la entrega de estos datos por considerar que son confidenciales, algo que Vega rechaza.

"Haría bien el Minjus en entregárselo a la defensoría, como lo ha entregado a la Corte (Interamericana de Derechos Humanos)", comentó Vega en declaraciones a Ideele radio.

Eduardo Vega, quien fue también ex defensor del Pueblo de manera interina, recordó que a la defensoría no se le debería negar el acceso a algún tipo de dato que considere relevante.

"A la Defensoría del Pueblo no se le puede negar información y de ninguna manera [ex excluyente por haber sido entregado a la Corte IDH]. En los 20 o 22 años que lleva la Defensoría del Pueblo son contados los casos, con los dedos de una mano, que no han entregado información y tienen que ver con momentos autoritarios en el país", añadió.

En ese sentido, recordó que el Ministerio de Justicia podría, sin problemas, pedirle a la Defensoría que no divulgue aspectos del expediente que se refieran al ámbito íntimo del ex presidente Alberto Fujimori. "El análisis lo tienen que hacer y lo puede hacer el Minjus sin ningún problema", concluyó.

