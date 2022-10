El congresista Edward Málaga (no agrupado) se pronunció respecto a la eventual moción de censura que presentará la bancada de Renovación Popular en contra de la segunda vicepresidente del Congreso, Digna Calle (Podemos Perú).

El legislador se mostró a favor de la iniciativa que anunció la mencionada agrupación en contra de Calle, a raíz de la reunión que tuvo en su casa con el ministro del Interior, Willy Huerta.

“Yo suscribo la moción de censura, me parece importante que nos explique de qué trataban dichas reuniones. Creo que se podría comparar un poco a la situación de (la casa de) Sarratea, actuar sin transparencia. Esto no debe ser tolerado ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo, y el ‘timing’ de que justo ad portas de la censura que no se concretó. Entonces, es importante que aclaremos el tema”, señaló en diálogo con Canal N.

Previamente, el presidente del Poder Legislativo, José Williams (Avanza País), indicó que la integrante de la Mesa Directiva se encuentra con licencia y que se debe esperar a escuchar sus descargos, tras el anuncio de Renovación Popular.

“Obviamente esto afecta al Congreso. No he podido conversar con ella, está con licencia, ella seguramente va a hacer sus descargos al respecto y pienso que de oficio ya hay una bancada que está presentando una moción de censura”, expresó a la prensa.

“Creo que se deben seguir los procedimientos parlamentarios y también esperar a ver qué nos dice la congresista”, añadió Williams Zapata.