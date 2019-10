La Corte Superior de Justicia de Lima renovó este jueves la orden de ubicación y captura en contra del excongresista Edwin Donayre. Esta decisión se produce días después de que el procurador anticorrupción Amado Enco enviase un requerimiento a la Corte Superior de Justicia de Lima para que actualice la referida orden ante su próximo vencimiento.

(Documento: Poder Judicial)

Inicialmente Donayre fue condenado en agosto del 2018 a cinco años y seis meses de prisión por este caso. No obstante, la sentencia no se pudo ejecutar debido a que el entonces congresista tenía inmunidad parlamentaria y no se trataba de una sentencia firme.

Al respecto, el Poder Judicial solicitó al Congreso que se le quite esta prerrogativa, pero no se aprobó dicho pedido debido a que la mayoría del Parlamento arguyó que se debería esperar una sentencia en segunda instancia.

Por su parte, la Corte Suprema confirmó la sentencia por cinco años en contra de Donayre el 28 de abril del 2019 y con ello, el pleno del Legislativo recién aprobó el levantamiento de su inmunidad cuatro días después.

En dicha oportunidad Edwin Donayre no se presentó a la sesión plenaria, y la justicia ordenó su ubicación y captura. Hasta la fecha se desconoce su paradero.