El congresista Edwin Donayre (Alianza para el Progreso) consideró que el Parlamento le debió haber permitido a su ex colega de bancada Benicio Ríos “ejercer su derecho a la defensa”, tras el pedido de levantamiento de inmunidad que fue aprobado la semana pasada por el pleno del Congreso.

“Creo que acá, deberían haberle permitido al señor Benicio Ríos, ejercer su derecho a la defensa, seguir el debido proceso. No conozco bien si ha habido otra instancia en la cual ya era la última que no es mi caso”, sostuvo Donayre en diálogo con Canal N.

El legislador brindó estas declaraciones luego de que el Poder Judicial pidiese al Legislativo que le levante su inmunidad parlamentaria, para que se pueda hacer efectiva la pena de cinco años y seis meses de cárcel que pesa en su contra por el delito de peculado.

Como se recuerda, Donayre, general del Ejército en retiro, fue acusado, junto con otros civiles y militares implicados en el caso "gasolinazo", de haberse apropiado de manera ilícita de combustible que había sido asignado a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur en el 2006.

Esta es la segunda vez que el Poder Judicial pide al Parlamento que se permita la ejecución de una condena de prisión efectiva contra un congresista de Alianza para el Progreso. El primer caso fue ante la condena de siete años de cárcel que se dictó en dos instancias contra el ya mencionado legislador Benicio Ríos.

Al respecto, Donayre dijo que no haría nada respecto a este pedido porque “no está en sus fueros”.

“Bueno, qué voy a hacer, nada, nada; porque, en estos momentos no está en mis fueros, no está en mis facultades, no está en mis atribuciones, esto le corresponde al Congreso de la República. Así que yo les agradeciera que les pregunten a ellos cuál va a ser la acción, la Comisión del Levantamiendo de Inmunidad, que a mí no me corresponde”, señaló.

Sin embargo, Donayre no respondió si se entregaría a la justicia en caso su inmunidad parlamentaria sea levantada y dijo creer que esta sentencia en su contra se debe a que “resultaría incómodo a algunas personas”.

"Cuando uno levanta la voz y le resulta incómodo a algunas personas se llega a ciertos tipos o formas de poder intimidar o silenciar, no lo sé”, declaró.

Finalmente, cuestionó a los jueces que lo sentenciaron. Indicó que “han actuado no de una forma correcta”. Precisó que “Dios se encargará de juzgarlos”.

“Estos señores que han actuado a mi punto de vista, no en una forma correcta, todas las lágrimas que han provocado en mi familia y en mi hija, Dios se va a encargar. La ira de Dios está por encima de esta justicia de hombres”, manifestó.