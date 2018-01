El congresista Edwin Donayre no está contento en Alianza para el Progreso (APP) y ha manifestado que evalúa su permanencia en la bancada.

¿La razón? Su discrepancia con la posición mayoritaria de ese bloque parlamentario en torno a la vacancia presidencial.

El parlamentario reveló a la prensa que ha solicitado una cita al presidente del partido, César Acuña, con la finalidad de trasmitirle su incomodidad respecto a ese asunto.

Cabe recordar que Edwin Donayre había expresado su voluntad de votar a favor de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y que la bancada de APP acordó no apoyar esa postura sino votar en abstención. El día de la votación el legislador no acudió al pleno por problemas de salud.

"He tenido desavenencias con la bancada, yo propuse no adelantar opinión a favor o en contra y escuchar al presidente pero varios integrantes no respetaron el acuerdo", declaró ayer el general en retiro al finalizar la ceremonia de apertura del año jurisdiccional del Tribunal Constitucional, a la que también asistió el congresista Gino Costa.

Sobre la reunión que ha solicitado a César Acuña, Edwin Donayre manifestó que todavía no le han dado respuesta, pero espera que sea lo más pronto posible.

El parlamentario también explicó la causa de su ausencia en el pleno del Congreso el 21 de diciembre. Indicó que la víspera de la sesión fue internado de emergencia por un cuadro de hipoglicemia y una taquicardia y que dicha dolencia lo mantuvo hospitalizado una semana.

“El día de la sesión me llamaron para ir en una ambulancia, yo hubiera ido, pero mi esposa y mi hija me pidieron no hacerlo por mi estado de salud", contó el ex comandante general del Ejército, quien subrayó que si hubiera asistido "mi voto hubiera sido por la vacancia”.

En otro momento, Donayre expresó estar de acuerdo con el indulto concedido al ex mandatario Alberto Fujimori y exhortó a los que están en contra de la medida a no seguir cuestionando la decisión presidencial.