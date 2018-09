Edwin Donayre: envían copia de su sentencia a la Corte Suprema

La Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima remitió copias certificadas de la sentencia dictada contra el congresista Edwin Donayre (Alianza Para el Progreso) a la Corte Suprema por el Caso ‘Gasolinazo’.

Donayre fue sentenciado a prisión efectiva por cinco años y seis meses el pasado 27 de agosto luego de hallársele culpable del delito contra la Administración Pública – Peculado.

El general en retiro del Ejército Peruano y otras 41 personas –entre civiles y militares– fueron acusados de la apropiación ilícita del combustible asignado a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur en el 2006.

Por esto, la sentencia es cursada a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema, para que esta solicite al Congreso de la República la autorización de levantamiento de inmunidad “para hacer efectiva la condena judicial impuesta" contra el legislador de APP.

La Segunda Sala Penal Liquidadora, encabezada por la jueza superior Liliana del Carmen Placencia, reconoce que la sentencia contra Edwin Donayre y los otros procesados se encuentra actualmente impugnada y será elevada, luego de que se fundamenten los recursos, a la Sala Penal de la Corte Suprema.

#LOULTIMO 2da Sala Penal Liquidadora de la @CSJdeLima envío a la Corte Suprema copias certificadas de la sentencia condenatoria a Edwin Donayre para que le solicite al @pcongresoperu el levantamiento de su inmunidad parlamentaria y se haga efectiva la condena de 5 años y 6 meses. pic.twitter.com/yXorXkbplS — CSJ de Lima (@CSJdeLima) 4 de septiembre de 2018

Sin embargo, indica que, de acuerdo al artículo 293 del Código de Procedimientos Penales, la sentencia expedida por la sala se debe cumplir a pesar de que exista un recurso en su contra.

Por su lado, Edwin Donayre ha dicho estar "completamente sorprendido" y ha reiterado su inocencia.

“Cinco horas he hecho mi defensa, he presentado más de 100 documentos justificatorios y todavía les dije a las vocales: ‘No me crean, tampoco pido que me absuelvan, pero que sí que el Dios de los ejércitos ilumine su discernimiento y su sentido común”, dijo un día después de que se dictó la sentencia en su contra.