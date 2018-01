Edwin Donayre negó haber negociado voto de vacancia contra PPK

El congresista de Alianza para el Progreso y uno de los promotores de la moción de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Edwin Donayre, negó haber simulado una enfermedad para ausentarse de la sesión del pleno en la cual fue rechazada la iniciativa para vacar al mandatario.

"En el Congreso iban a enviar una ambulancia para que yo fuera (al debate y a votar) y yo dije que no había ningún problema. Me llevan en una ambulancia y yo hago mi voto por la vacancia del señor Kuczynski", aseguró Donayre.

El parlamentario fue ingresado a cuidados intensivos el 21 de diciembre debido a complicaciones en su salud por la diabetes que padece. "El congresista Edwin Donayre ha sido internado debido a un cuadro de hipoglicemia y deshidratación a punto de un coma diabético", fue la información que difundió su cuenta de Twitter.

Pese a su intención de ir a votar en verde, sus doctores y familiares lo disuadieron. "Los médicos me dijeron 'Usted si quiere sale pero bajo su responsabilidad' [...] El tema a mí no me importaba. Fueron mi esposa y mis hijos que me dijeron 'No te vas a estar arriesgando por estas cuestiones en un estado delicado", añadió.

Edwin Donayre también descartó que haya acudido, en la víspera, a la sede de la PCM a negociar su voto. Aseguró que fue para hablar con el ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos.

Edwin Donayre no habría sido el único de su bancada en votar en verde. Benicio Ríos y Julio Rosas no atendieron el acuerdo de votar en abstención.

