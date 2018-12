Edwin Oviedo: los audios que lo vinculan a Los Cuellos Blancos

En julio de este año el escándalo de los audios del CNM salpicó al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, quien, de un de un momento a otro, se vio vinculado a personajes como el entonces juez supremo César Hinostroza, hoy detenido en España, así como al magistrado del Callao Walter Ríos, quien cumple una prisión preventiva.

De acuerdo a la tesis fiscal, todos ellos serían miembros de la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto", a la que también pertenecería el actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Específicamente en su caso, Edwin Oviedo habría sido quien se encargaba de “solventar” al cabecilla de la red criminal, el ex juez supremo César Hinostroza, “con dádivas”.

A continuación, un recuento de los audios en los que el presidente del a Federación Peruana de Fútbol (FPF) fue mencionado y/o participó.

─11/07/2018─

Esta fue la primera vez en la que se hizo alusión a Edwin Oviedo en el escándalo de los CNM Audios. Aunque fue difundido por IDL-Reporteros en esa fecha, el audio data del 5 de abril de 2018.

Allí, el empresario Antonio Camayo le cuenta que está “saliendo de Palacio de Gobierno” al ex juez César Hinostroza y, antes de cortar la llamada, este último le dice a su interlocutor: “Oye, ¿y Edwincito dónde está?”. La conversación ahora gira sobre un viaje al Mundial Rusia 2018.

César Hinostroza: “Dile, pues. Hasta ahora no me ha dado noticias para sacar mi pasaporte, mi pasaje, nada”.

Antonio Camayo: “No, no, si ya está todo”.

César Hinostroza: “No, pero dice que para sacar el distintivo de la FIFA necesito dar el número de ticket de una las entradas por lo menos”.

Antonio Camayo: “Ah, ya, ya, ya. Entonces la próxima semana…”

─20/07/2018─

Fue la segunda vez que se hizo mención a Edwin Oviedo. En este audio ─del 30 de diciembre 2017─ el ex juez de la Corte Suprema César Hinostroza conversa con su esposa, quien le consulta cuánto tardará en llegar a su casa. Él le comenta que está terminando una reunión con “Toñito y con Edwin”.

“Estoy con Toñito y con Edwin para irnos Rusia, pues. De ahí te cuento”, añade el ex juez.

─29/07/2018─

El programa de TV "Cuarto Poder" publicó dos audios más sobre Edwin Oviedo, aunque ahora por primera vez se escuchaba la voz del presidente de la Federación Peruana de Fútbol. La conversación fue grabada el 8 de marzo de 2018.

Ese mismo día, César Hinostroza se comunicó con Camayo y le dijo que le “urge hablar con nuestro amigo, ‘el gordito’”. “Dile: ‘Edwin te saluda (ininteligible), quiere reunirse contigo, con nosotros’”, acota.

El ex juez buscaba conseguir entradas para el Mundial Rusia 2018. Luego de esa llamada lo llama el propio Edwin Oviedo y concretan una reunión en la casa del empresario Antonio Camayo.

Transcripción del primer audio:

Edwin Oviedo: Doctor, qué gusto saludarlo.

César Hinostroza: Aló hermanito ¿Me llamaste?

Edwin Oviedo: Sí doctor ¿Cómo está? ¿Cuándo tiene tiempo, un ratito, para juntarnos?

César Hinostroza: Bueno pues hermano, yo, yo estoy el dom…

Edwin Oviedo: Estaba de viaje, ¿ya llegó, ya, ya está en Perú o todavía?

César Hinostroza: Claro, ya pues compadre, hasta el domingo, le dije a Toño y Toño nunca me llamó, nada…

Edwin Oviedo: Ah, mira, perfecto, entonces doctor, eh, coordina con Toñito para… para…

César Hinostroza: Mira, no hay tiempo porque yo mañana… mañana creo hay una reunión, van a hacer una recepción al amigo.

Edwin Oviedo: Sí, ahí nos…

César Hinostroza: Pero ahí no se puede conversar porque hay un montón de gente.

Edwin Oviedo: Sí, sí, tienes razón, tienes razón.

César Hinostroza: El sábado, ¿puede ser el sábado?

Edwin Oviedo: El sábado, el sábado, el sábado.

César Hinostroza: Porque el domingo, el domingo yo me voy en la madrugada nuevamente fuera del país.

Edwin Oviedo: Ah, perfecto. El sábado entonces, ¿ya?

César Hinostroza: Salvo que sea hoy día en la noche, no sé…

Edwin Oviedo: Hoy día en la noche también puede ser. Voy a hablar ahora con…

César Hinostroza: Mejor ahora, sabes por qué, porque mañana, perdón, el sábado yo de repente tengo que alistar mi maleta…

Edwin Oviedo: Ah ya, ya, tranquilo, voy a hablar con Toñito.

César Hinostroza: Una hora no más compadre.

Edwin Oviedo: Sí, sí, sí… Ya doctor.

César Hinostroza: Me avisas ¿Ah? Me avisas.

Edwin Oviedo: Ya, ya doctor.

César Hinostroza: Ya.

Transcripción del segundo audio:

Edwin Oviedo: Doctor, qué honor saludarlo, doctor.

César Hinostroza: Qué dice pues hermano, ahí, pucha, mira qué coincidencia, parece que telepáticamente estamos unidos compare, ah.

Edwin Oviedo: Estamos unidos telepáticamente, doctor.

César Hinostroza: Claro. La gente buena, la gente que busca el bien, que no hace el mal, la gente que…

Edwin Oviedo: Que está chambeando.

César Hinostroza: …quiere construir una sociedad justa, ¿no? Estamos unidos, hermano.

Edwin Oviedo: Así es.

César Hinostroza: Le decía que como habíamos quedado a ver si nos podíamos reunir para no…

Edwin Oviedo: ¿A qué hora puede ser doctor?

César Hinostroza: No, si quiere yo voy un par de horas a la casa de nuestro hermano ¿no?

Edwin Oviedo: Ya, claro, excelente. Ya doctor, hable con él y él le va a confirmar.

(Fuente: Cuarto Poder)

─30/07/2018─

El Comercio reveló un audio entre César Hinostroza y Antonio Camayo. El ex juez le comenta que requiere una credencial para poder asistir al Mundial Rusia 2018. Camayo le indica que se encuentra en ese momento con Edwin Oviedo, y le pasa el teléfono.

“Hermanito, una consulta. Estoy preocupado porque no encuentro cupo, ya voy a ver qué hago. En los hoteles y pasajes, pero estoy viendo. Lo que me interesa saber es que un amigo me ha dicho que hay que entrar a la página web de la FIFA para tener una credencial que te identifique y ya no tengas, pidas visa, y puedes entrar a los trenes etc”, le dice el ex magistrado supremo a Edwin Oviedo.

“Voy a averiguarte”, le responde el presidente de la federación.

“¿Y cuándo me entregarías los tickets físicamente?”, le comenta Hinostroza a Oviedo en otro momento.

Edwin Oviedo le responde: “Mañana te averiguo y te digo las dos cosas”.

Para más información haz click aquí.

─31/07/2018─

Se publicó otro nuevo audio en Canal N. Nuevamente los principales protagonistas son César Hinostroza y Antonio Camayo y la intención del ex magistrado supremo de viajar al Mundial de Rusia 2018.

“Ese día que conversamos con el 'gordito', comimos chifa en tu casa. Le pedí un favor para ver sí, de allá, para las tres sedes, se puede viajar en avión ¿Te acuerdas?”, le dice César Hinostroza a Camayo.

“Yo quería decirle pues, porque ya me están llamando de la agencia de viajes. No sé si contestar. Les digo que sí, ¿no?”, indica, para luego terminar: “Ya hermanito. Perfecto. Entonces yo lo voy a pagar y le llevo el documento, ¿ya?”.

─09/08/2018─

El Comercio difundió un audio de una conversación telefónica entre el ex magistrado del Callao Walter Ríos y un interlocutor identificado como “Alberto”. Ríos recibe la propuesta para viajar a Rusia, precisamente a pedido de Hinostroza.

"Alberto" le indica a Ríos que solo se debe preocupar por los pasajes y por el alojamiento puesto que “las entradas las vamos a tener porque ahí va a estar Oviedo”.

Para más información haz click aquí.

─23/08/2018─

El último audio difundido sobre Edwin Oviedo fue publicado por Canal N, según los archivos. En esa oportunidad, César Hinostroza le pide un terapista al presidente de la Federación Peruana de Fútbol puesto que había sufrido una lesión.

[EXCLUSIVO] César Hinostroza llama a Oviedo para pedirle ayuda con un terapista de la FPF en nuevo audio