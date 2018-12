Las fiscales contra la criminalidad organizada del Callao Rocío Sánchez y Sandra Castro formalizarán hoy un pedido de 36 meses de prisión preventiva para el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo Picchotito, por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

La solicitud se realizará junto a la formalización de investigación preparatoria contra el dirigente deportivo y empresario azucarero por los delitos de cohecho genérico y específico, tráfico de influencias y organización criminal.

Fuentes del Ministerio Público informaron a El Comercio que desde que Oviedo fue detenido preliminarmente, el 6 de diciembre, no ha querido rendir su declaración.

Los diez días de detención ordenados por el Poder Judicial culminan mañana.

Por el caso, hace unos días declararon el futbolista Paolo Guerrero y el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas.

Según la fiscalía, Edwin Oviedo es parte de la tercera red de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Consideran que esta se encargaba de sostener económicamente al presunto cabecilla, el ex juez supremo César Hinostroza.

Al ex magistrado, Oviedo le habría entregado dinero en efectivo y entradas para el Mundial Rusia 2018. A cambio, habría pedido que los integrantes de la organización lo ayuden en el proceso judicial que se le sigue por el Caso Los Wachiturros de Tumán.

Las fuentes fiscales, además, manifestaron su preocupación por la actuación del juez Manuel Chuyo Zavaleta, quien evaluará el pedido de prisión preventiva.

Chuyo fue el magistrado que, en primera instancia, rechazó la detención preliminar de Edwin Oviedo. Consideró que no existían elementos suficientes en su contra. Sin embargo, las fiscales apelaron y una sala superior ordenó la detención.

—Posición de la defensa—

En diálogo con este Diario, el abogado Julio Rodríguez, vocero legal de Oviedo, señaló que no debe ampararse un pedido de prisión preventiva porque “no existe ninguna información adicional que pueda establecer verosimilitud de la imputación”.

Aseveró que en el 2016 Edwin Oviedo no conocía a Hinostroza, por lo que no pudo intervenir en los recusos judiciales que interpuso por el caso de Los Wachiturros. Dijo que era “falso” que Oviedo haya usado el viaje a la FIFA (en Suiza) con Paolo Guerrero para eludir una audiencia del caso de Los Wachiturros. Agregó que su defendido no ha rendido su declaración porque no se le notificó con la disposición que cambia su situación de testigo a investigado.

Más información

Recurso

El juez Manuel Chuyo programó para hoy una audiencia en la que evaluará un recurso de tutela de derecho interpuesto por el abogado César Nakazaki a favor de José Isla Montaño, abogado de Edwin Oviedo, quien también fue detenido el 6 de diciembre por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.