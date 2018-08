Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pronunció este jueves sobre la denuncia constitucional interpuesta por el fiscal Pablo Sánchez contra el suspendido juez César Hinostroza, quien, según sostiene, habría recibido más de US$13 mil del dirigente.

A través de un video, Oviedo dijo estar “sorprendido” con la denuncia constitucional presentada por el ex titular del Ministerio Público pues “niego categóricamente haberle dado algún pago o beneficio al juez Hinostroza a cambio de favores judiciales que nunca recibí”.

El titular de la FPF afirmó que los cargos en su contra se basan en que le habría brindado beneficios a César Hinostroza a cambio de recibir su apoyo en un recurso de casación del Caso Wachiturros.

“La denuncia afirma, en su punto 57, que en el año 2018 me reuní con Hinostroza en su domicilio para que este recurso de casación me fuera favorable. Eso es totalmente falso por una razón muy simple, esa casación fue presentada en el año 2015 y resuelta el año 2016, es imposible que él me haya ayudado después de dos años”, destacó.

“Según el punto 55 de la denuncia, yo conocí al juez Hinostroza porque me lo presentó Camayo en el 2017 después de volver a tomar el control de Tumán. ¿Cómo me pudo ayudar el 2016 si ni siquiera nos conocíamos?” acotó.

De otro lado, Edwin Oviedo señaló que si es que no salió a manifestar explicaciones antes es porque “pensé que los hechos y las fechas caerían por su propio peso, pero hoy, que estas mentiras ya son parte de una denuncia constitucional, me veo obligado a rechazarlas de manera categórica”.

En otro momento, destacó que está colaborando con las investigaciones “y lo seguiré haciendo hasta que la verdad haya sido totalmente esclarecida”.

“Es por eso que la semana pasada envié un oficio a la fiscal a cargo del caso en el Callao para ponerme a su disposición, y sigo a la espera de que me cite para declarar. Paralelamente voy a denunciar penalmente al colaborador que ha dado a la fiscalía todas estas mentiras”, sentenció.

Según la denuncia presentada por Pablo Sánchez, César Hinostroza no solo habría recibido dádivas o favores judiciales, sino también dinero.

El documento señala específicamente que el magistrado recibió más de US$13 mil de Oviedo.

“El colaborador identificado con la clave FPC 0108-2018-2 ha afirmado que dichas entradas [al Mundial de Fútbol] a las que se había comprometido Edwin Oviedo finalmente se tradujeron en la entrega de dinero en efectivo (US$13 mil en total), parte del dinero la recibió directamente César Hinostroza y otra parte a través de su cónyuge [...] a la fecha no se encuentra una explicación razonable sino que se trataba de la contraprestación de favores judiciales”, indica el documento.