Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pronunció este domingo de manera oficial sobre su vínculo con el empresario Antonio Camayo y también sobre las acusaciones de entrega de entradas y viajes al Mundial Rusia 2018 a magistrados presuntamente en búsqueda de favores en el ámbito judicial.

"Conocí al señor Camayo y a su familia hace 30 años, pero perdimos contacto por un buen tiempo. Hace años retomamos una relación cordial. Como es de conocimiento público, coincidimos en procesiones del Señor de Muruhuay y participé en reuniones familiares [...] Nunca tuve sospecha de las sospechas que hoy se le imputan. De hecho, cuando volvimos a estar en contacto, Antonio Camayo era un reconocido y premiado empresario exitoso", señaló.

El pronunciamiento de Oviedo se da horas después de que Antonio Camayo fuera parte de las 11 personas detenidas en una operación del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) con el fin de desarticular a la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Esta banda sería encabezada por el ex juez superior Walter Ríos, quien actualmente cumple 18 meses de prisión preventiva.

"Desmiento rotundamente que esta relación llevara a cualquier acto impropio por mi parte. Lamento el uso no autorizado de mi nombre por cualquier persona y en cualquier circunstancia para tratar temas que no fueron de mi conocimiento. Al escuchar los 'CNM Audios', he descubierto que Antonio Camayo utilizó mi nombre y nuestra amistad con fines que no comparto en absoluto", indicó.

En la carta que consta de tres páginas, Edwin Oviedo niega todas las acusaciones en su contra y asegura que Antonio Camayo ha utilizado su nombre de manera indebida. Señala también que un posible diálogo telefónico con el suspendido juez supremo César Hinostroza fue solo cordial. En tando, dijo esperar que los medios de comunicación continúen difundiendo audios en los que se le mencione para que se demuestre que siempre actuó de manera ética y sin interponer intereses propios, utilizando para ello a la Federación Peruana de Fútbol.

"De hecho, entre las innumerables autoridades con las que he conversado y compartido socialmente, el juez supremo César Hinostroza es una de las personas con las que pude haber conversado por teléfono en estas circunstancias. Espero que la prensa publique cuanto antes cualquier nuevo audio en el que se mencione mi nombre o en el que aparezca mi voz para que quede completamente claro que, si bien traté siempre de manejarme con cordialidad ante las situaciones antes descritas, en ninguna circunstancia cometí actos indebidos", aseveró.

El titular de la FPF prometió renunciar de manera irrevocable a su cargo en caso el Poder Judicial lo encuentre culpable de algún ilícito o de haber realizado actos impropios en perjuicio de la entidad deportiva. Según aseguró, no tiene ningún proceso abierto desde el 2016.