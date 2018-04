El parlamentario Fuerza Popular Edwin Vergara manifestó que fue “descuidado” y que cometió “un error” al haber conformado una empresa de pinturas en el 2014 con Diego Sánchez, narcotraficante colombiano .

“Fui descuidado, obré de buena fe, como siempre lo hago. Cometí un error, pero eso no me sindica a mí con algún tema”, dijo el fujimorista Edwin Vergara en diálogo con RPP.

Vergara explicó que conoció a Sánchez debido a que era comprador de la empresa de papel reciclado que tiene junto a su familia y que luego le propuso “hacer un emprendimiento”. Es por ello que se forjó Golden Colors S. A. C., con un capital de S/3 mil, en un local de su propiedad ubicado en el Callao de 160 m2.

No obstante, el fujimorista refirió que la empresa nunca llegó a funcionar puesto que se presentaron inconvenientes con el municipio y luego con los pobladores de la zona.

“En el 2015, cuando se cierra este local y nos tuvimos que mudar, yo ya me había desencantado del negocio. [….] Porque trabajamos un año y ocho meses, hubo una inversión”, indicó el fujimorista.

Edwin Vergara detalló que vendió el 50% de sus acciones en el 2016 por US$15 mil (antes de ingresar al Congreso) y que desde allí no tuvo más acercamiento con la empresa, aunque afirmó que no inscribió la venta en los Registros Público debido a que no era necesario.

“Dirán: ‘¿cómo no te puedes dar cuenta de que es un narcotraficante?’. Cuando yo lo conocí era una persona normal, me pareció una persona correcta, andaba normal, andaba en taxi, me parecía un emprendedor también”, señaló el legislador.

En ese contexto, Edwin Vergara reconoció haberse reunido cuando ya era funcionario público con el hoy narcotraficante y que incluso lo invitó a su boda a finales del año pasado. “Éramos socios y se ganó mi confianza y en algún momento fue mi amigo”, acotó.

Asimismo, indicó que el designar a Luis Castaño, otro ciudadano colombiano vinculado al narcotráfico, como apoderado de Golden Colors en el 2015, fue una decisión exclusiva de su socio Diego Sánchez.

Finalmente, Edwin Vergara declaró que no tiene “nada que esconder” y que por ello va a solicitar la licencia de Fuerza Popular así como a las autoridades el levantamiento de su inmunidad y de sus secretos bancarios, tributarios y el de las comunicaciones.

