El congresista de Fuerza Popular Edwin Vergara anunció que responderá por escrito a la fiscalía en el marco de la investigación a su ex socio, el narcotraficante colombiano Diego Sánchez Ospina.

Edwin Vergara debía declarar el lunes 21 de mayo por su relación comercial y amical con Sánchez Ospina, quien fue detenido el pasado mes de abril. Sin embargo, optó por usar su prerrogativa como congresista y responderá un pliego de preguntas escrito.

“Mis abogados me sugirieron que sea un pliego de preguntas porque me permitiría presentar fechas y documentarlas. También le he manifestado al fiscal que puedo acudir las veces que él quiera”, informó a El Comercio.

Tras recibir la notificación de la citación, el 18 de abril, el legislador había asegurado que se presentaría ante la fiscalía para demostrar su inocencia.

“Acudiré y demostraré que no tengo vinculación alguna con las actividades ilícitas investigadas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, este Diario conoció que el viernes 18 de mayo, el congresista acudió a la fiscalía por decisión propia a fin de precisar dónde se realizaría la diligencia en la que está citado como testigo.

Según contó Vergara, en esta reunión, el fiscal a cargo le planteó tres alternativas: responder las preguntas en el despacho del congresista, en la fiscalía o mediante un pliego escrito. Edwin Vergara optó por la última opción.

Con esto, el parlamentario busca detallar más sus respuestas y sobre todo documentarlas, según se señaló.

El fujimorista está a la espera de que la fiscalía le envíe el pliego para que así pueda remitir sus respuestas. Asimismo, dijo que le pedirá al fiscal que estas sean publicadas en los medios de comunicación “en aras de la transparencia y la verdad”.

Al ser consultado si en su decisión influyó el hecho de que los abogados de Sánchez Ospina estarían presentes en la diligencia y también l0 interrogarían, Edwin Vergara negó que haya considerado dicho motivo.

El congresista aseguró que está dispuesto a responder las preguntas “no solamente de los abogados, sino de la procuraduría y todos los que quieran”.

MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...