EE.UU. espera que cumbre se realice "sin distracciones"

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo esperar que la próxima edición de la Cumbre de las Américas, que se realizará en el Perú en abril, se realice sin distracciones.

En diálogo con la prensa peruana e internacional, Tillerson también dijo que EE.UU. respeta y apoya la decisión del Perú de invitar a todos los presidentes de la región, incluido el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

"Creo que si el presidente Maduro asiste o no, lo importante, como dijo la canciller [Cayetana Aljovín], es que se ha establecido un buen temario por parte del país anfitrión para hablar sobre temas que afectan a toda la región, porque todos quieren ver avances. Espero que no haya una distracción", expresó.

"Lo importante es tener una cumbre muy exitosa y con un buen temario y que no haya otros temas que distraigan la atención", prosiguió el secretario de Estado de EE.UU.

En tanto, sobre la situación de Venezuela, Rex Tillerson agradeció los esfuerzos del Perú y de los países del Grupo de Lima "para lograr la reconciliación, alentar al régimen a volver a la institucionalidad y permitir al pueblo venezolano que exprese sus voces para elegir a sus líderes".

Sobre la asistencia del presidente Donald Trump a la cumbre, dijo que aún no se ha tomado una decisión final. "No confirmamos su agenda con tanta anticipación. [...] Todavía no tomamos ninguna decisión final sobre si el presidente vendrá o no porque depende de su agenda", refirió.

Consultado sobre el caso del ex presidente Alejandro Toledo, quien permanece en EE.UU. y cuyo proceso de extradición sigue en trámite, el secretario de Estado dijo que es el Departamento de Justicia de su país el encargado de ver ese tema. "Ellos son los que toman la decisión sobre ese particular", remarcó.



