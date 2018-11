Los efectos que podría tener el testimonio de Jorge Yoshiyama [ANÁLISIS]

Expertos en derecho penal Romy Chang y Luis Lamas Puccio consideran que la declaración de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del ex secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama Tanaka, afecta significativamente a Keiko Fujimori.

1. ¿Lo confesado por Jorge Yoshiyama Sasaki configura un delito?

Romy Chang, penalista

Si asumimos lo que dice el abogado de Jaime Yoshiyama, que ese dinero viene de una empresa y que no tiene origen ilícito, no sería lavado de activos. Pero eso no es lo que plantea el fiscal ni sus elementos. Va más allá. Incluso si los procesados afirmaran que el dinero viene de una empresa, existe la posibilidad de presumir que provenía de una actividad ilegal. En esa época ya estaba la bancarización. No recibes US$800.000 de una empresa y no presumes que tiene origen irregular. La única respuesta es que era dinero sucio.

Luis Lamas, penalista

​El tema va por demostrar la procedencia del dinero y que sea lícita. No es suficiente que el dinero se haya bancarizado. Con eso no está legitimando su origen. Incluso la bancarización del dinero puede ser una modalidad del lavado de activos. Al incorporarlo al sistema financiero, es una modalidad de encubrimiento o de transformación del dinero sucio. En resumidas cuentas, en principio, se trataría del delito de lavado de activos. Hay una fuente de origen desconocido que es objeto de indagación. El fiscal tendrá una tarea difícil.

2. ¿Cómo afecta la confesión de Yoshiyama a la defensa de Keiko Fujimori y de sus asesores?

Romy Chang, penalista

​No veo que ayude a su defensa. Al contrario, la perjudica significativamente. Lo que está haciendo es corroborar lo que el fiscal ha dicho: que se aplica el “pitufeo” para poder limpiar los aportes y atribuírselos a personas que no aportaron. No veo cómo puede ayudar a la defensa. Siendo ella la lideresa del partido, no es posible que no haya conocido de dónde venía el dinero. No estamos hablando de 50 soles, son mínimamente reconocidos US$800.000. El delito de lavado de activos no dice que deba conocer con certeza el origen ilícito, sino que pueda presumirlo.



Luis Lamas, penalista

​No afectará en la defensa para efectos de la apelación, porque en esta solo se analizará sobre lo actuado en la audiencia de prisión preventiva que ordenó su encarcelación. Eso no significa que la confesión no sea un aporte más adelante, en un eventual juicio. Lo que no es creíble es que Keiko Fujimori y la cúpula hayan desconocido lo que hizo Yoshiyama Sasaki. Con la historia que se ha venido manejando en los últimos años, no es creíble que no haya tenido la mínima sospecha o indagara sobre el origen del dinero de la campaña. Decir que no sabía, no justifica.

3. ¿Hay un quiebre en la defensa de todos los procesados por este caso tras la confesión?

Romy Chang, penalista

Cada uno está tratando de salvarse. La estrategia del fiscal ha funcionado, está siendo efectiva. Desde el momento de la detención preliminar, que me pareció arbitraria, consiguió decenas de colaboradores y testigos protegidos. Lo que está ocurriendo ahora suele pasar con redes estructuradas. Con mucha frecuencia se va desintegrando la red y cada uno de los miembros ya no actúan en conjunto, sino de forma aislada, separada. La prisión preventiva está justificada: si Keiko Fujimori hubiera estado libre ahora, Jorge Yoshiyama no hubiera confesado.

Luis Lamas, penalista

Cuando las cosas se complican, se desarman las propuestas legales. Vemos que cada uno intenta zafar como puede. Eso es bastante frecuente en los procesos con varias personas y justamente esa es una de las razones por las cuales procede la prisión preventiva, para que no se obstaculice la investigación. Y como ya existe tanta vinculación con los elementos que tiene la fiscalía, habiendo colaboradores y testigos protegidos, es posible que cada uno asuma su defensa de forma particular. Al final van a tener que asumir sus propias responsabilidades.