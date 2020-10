El productor de televisión Efraín Aguilar es uno de los precandidatos al Congreso en las internas del partido Renovación Popular (antes Solidaridad Nacional), según lo anunció la noche del jueves el precandidato a la presidencia de esta agrupación, Rafael López Aliaga.

“Puedo dar algunos nombres (de precandidatos al Congreso a nivel nacional). Está Javier Villa Stein, una pastora evangélica muy reconocida, Milagros Aguayo, está la regidora de Lima Norma Yarrow, está el almirante José Cueto, está un gran productor de televisión que es Efraín Aguilar”, señaló en declaraciones al programa ‘Cara a cara’ de TV Perú.

Efraín Aguilar, que está inscrito en Solidaridad Nacional, no es ajeno a los cargos de elección popular, ya que fue regidor.

López Aliaga dijo que entre hoy y mañana Renovación Popular estará haciendo pública la lista de candidatos que buscarán llegar al Parlamento.

“En la lista nacional tenemos gente que no tiene pasado político. No queremos cargar el peso político, las culpas de nadie. Yo, por ejemplo no tengo pasado político. He sido regidor de Lima 4 años, tengo ese conocimiento”, aseguró.

Cabe precisar que este sábado vencerá el plazo para que todos los partidos políticos informes a la Oficina Nacional de Procesos Electorales las listas de precandidatos que participarán en las elecciones internas y de delegados.

Renovación Popular realizará su proceso interno a través de delegados, que serán elegidos el 29 de noviembre.

