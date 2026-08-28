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Resumen

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A un mes de haber asumido sus cargos y tras siete sesiones del Consejo de Ministros, el Gabinete Ministerial, encabezado por el primer ministro Luis Galarreta, aprobó este jueves el proyecto de ley que delega en el Ejecutivo la facultad de legislar —entre otras materias— en seguridad ciudadana, simplificación administrativa, reestructuración del Estado y prevención del fenómeno El Niño.

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