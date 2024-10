El Poder Ejecutivo continúa sin transparentar la información en torno al vehículo presidencial conocido como el ‘cofre’, que- de acuerdo con audios atribuidos al ministro del Interior, Juan José Santiváñez- se habría usado para trasladar al prófugo Vladimir Cerrón.

Este caso también avanza lentamente en el Congreso, que recién definirá este jueves 31 de octubre si otorga a la Comisión de Fiscalización facultades para investigar el tema.

Las dudas sobre el uso de este auto todavía no son esclarecidas y el gobierno de Dina Boluarte insiste en ponerle trabas a las investigaciones parlamentarias. Esta vez, el ministro Santiváñez pidió a la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Juan Burgos (Podemos Perú), que reprograme la citación al suboficial PNP Félix Montalvo, quien hasta hace algunas semanas se desempeñó como chofer del vehículo.

El grupo había citado al efectivo policial y su abogado, Jesús Poma Zamudio, para este miércoles 30 de octubre a las 9 am. Sin embargo, Santiváñez envió un oficio solicitando el aplazamiento. Ante ello, la Comisión de Fiscalización volvió a convocar a Montalvo para el próximo lunes 4 de noviembre.

“En dicha sesión, se abordarán temas de interés nacional relacionados con su participación en las actividades del vehículo presidencial asignado a la Presidencia de la República. Su presencia es de suma importancia para el esclarecimiento de los hechos y contribuirá al ejercicio de las funciones de fiscalización del Congreso”, dice la carta remitida al policía.

En diálogo con El Comercio, el ministro señaló que aún “se está evaluando” si autorizan que el suboficial asista al Congreso.

Se trata de una nueva acción para evitar que Montalvo declare ante dicha comisión. Previamente, en septiembre, el titular del Mininter había rechazado otra invitación que el grupo hizo al efectivo policial para que asista el pasado 2 de octubre.

En esa oportunidad alegó que Montalvo se encontraba “obligado” a mantener la reserva de la información con respecto a “las actividades que atañen la esfera privada e intimidad personal” de la jefa de Estado. Además, se amparó en la resolución del 17 de septiembre que clasificó como reservada la información del auto que traslada a la mandataria.

Además… También estaba citado a la sesión de este miércoles 30 de octubre el ex primer ministro Alberto Otárola, pero pidió la reprogramación por encontrarse de viaje.

En la sesión extraordinaria del grupo de trabajo de este martes 29 de octubre, Gabriel Herrera, representante de Mikonos, descartó que exista registro de la supuesta visita de la mandataria al condominio los días 24 y 25 de febrero de este año.

Horas más tarde, el vocero del despacho presidencial, Fredy Hinojosa, aseguró: “El dicho o la expresión de un tercero, propietario o administrador de este condominio, desde ningún extremo pone en duda o entredicho lo manifestado por la presidenta. La señora presidenta jamás dijo que estuvo en el condominio Mikonos específicamente, lo que se ha señalado es que estuvo en las jurisdicciones del sur de Lima”.

Lento avance en el Congreso

En el Congreso, presidido por Eduardo Salhuana (APP), parece no haber prisa por esclarecer los hechos. La Mesa Directiva recién puso el tema en la agenda del pleno de este 31 octubre.

Salhuana señaló que la solicitud del grupo de trabajo recién se gestionó el lunes de manera formal, aunque el pedido de la comisión se cursó a mediados de septiembre, incluso en el pleno del 3 de octubre, Juan Burgos pidió que su requerimiento sea priorizado.

“La moción no había sido solicitada a la Mesa Directiva, recién ha sido solicitada anteayer y por eso es que la hemos admitido y la vamos a poner a consideración del pleno”, dijo el titular del Poder Legislativo.

Posturas

En diálogo con El Comercio, el congresista Edward Málaga (Avanza País), opinó que, “por el bien de la Presidencia y el país”, se debe dar luz verde a las facultades solicitadas por la Comisión de Fiscalización.

La legisladora Lady Camones (APP) también se pronunció a favor de la investigación. “Toda facultad de investigar hechos que se presumen irregulares es bienvenida. Cuanto más claras tengamos las cosas mayor aceptación se generará en la población”, dijo.

El legislador Wilson Soto (Acción Popular) tuvo una postura contraria. “La Comisión de Fiscalización tiene todo el derecho, pero también esta información sale de una falacia. No es un tema certero. No sé si sería perder tiempo. ¿Sobre un hecho del que no se está seguro se debe formar una comisión investigadora?”, cuestionó.

El martes, en declaraciones a este Diario, los parlamentarios Flavio Cruz (Perú Libre), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Óscar Zea (Bloque Magisterial) se mostraron de acuerdo con dar luz verde al pedido de Burgos. En tanto, José Cueto (Honor y Democracia) expresó su postura en contra.

En tanto, Fuerza Popular, Renovación Popular y el resto de bancadas mantienen hermetismo frente al caso.

