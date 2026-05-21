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Resumen

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Aunque Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, ha referido que ni su partido ni ella pueden solos y que buscarán abrir las puertas de su agrupación para sumar a independientes, hasta el momento, el 80% de los integrantes de su equipo técnico son militantes del fujimorismo. Y solo tres de los quince expertos presentados entre febrero y marzo, no tienen esta condición [ver recuadro].

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