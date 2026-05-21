Durante la primera vuelta, Fujimori Higuchi conformó y dio a conocer a cinco equipos técnicos: seguridad ciudadana, titulación y servicios básicos, salud, programas sociales y economía.

Por ejemplo, el 9 de febrero en San Juan de Miraflores, presentó al actual presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi y a los exparlamentarios Marco Miyashiro y Carlos Tubino y al excomandante general del Ejército César Astudillo como sus cartas para enfrentar al crimen organizado y ordenar las cárceles en un eventual gobierno naranja. De estos, solo el último es un invitado.

“Será un trabajo en conjunto, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En referencia a las cárceles, creemos que de manera temporal las Fuerzas Armadas tienen que tomar el control de las cárceles para hacer una reorganización total. Los delincuentes tienen que trabajar por su comida. La priorización de los recursos del Estado se dará enfoque a los niños y las personas de la tercera edad, no en los delincuentes”, manifestó entonces Fujimori.

Rospigliosi, desde el Parlamento, ha sido promotor y defensor de las leyes de amnistías a militares y policías procesados y sentenciados por violación a los derechos humanos. Además, recientemente fue condenado, en primera instancia, a nueve meses de prisión suspendida por difamación en contra de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza.

En marzo de 2011, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios allanó la casa y la oficina de Astudillo, entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de otros 11 generales por un presunto robo de combustible a la institución castrense.

Astudillo, en febrero último, rechazó la imputación y dijo estar a la espera de la sentencia.

“Es totalmente falsa esa imputación, porque el comandante general del Ejército no tiene esa función. Ni siquiera era combustible del Ejército, era combustible de la seguridad del comandante general. Es absurdo que un comandante general se meta en cuitas con un jefe de grifo”, manifestó entonces en “Siempre a las 8”, video podcast de El Comercio.

Otro integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, pero en el sector Salud, es el congresista Ernesto Bustamante. El biólogo molecular-en marzo de 2021, cuando era candidato al Parlamento- dijo públicamente que la vacuna de Sinopharm contra el Covid-19 “es igual que agua destilada”.

Una vez elegido y como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo, y tras reunirse con el embajador de China en el Perú, dijo que esa vacuna es una buena opción, porque “protege, no tanto como otras, pero protege”.

También está la excongresista Carmen Lozada, quien en el 2001 fue inhabilitada por cinco años para ocupar un cago público por no haber denunciado oportunamente al ex asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos Torres.

La participación de 40 personas

El economista Marco Vinelli, coordinador del plan de gobierno de Fuerza Popular, dijo que en la elaboración de este documento participaron 40 personas y evitó señalar quiénes iban a representar al fujimorismo en el debate técnico de este domingo con Juntos por el Perú, partido del candidato presidencial Roberto Sánchez.

En “Mirada de fondo”, video podcast de El Comercio, Vinelli explicó que los tres pilares de la propuesta del partido naranja son “orden, crecimiento económico y desarrollo social”. Agregó que esto se concretará con el respeto de la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR), el respeto a los contratos y el control del déficit fiscal.

“Cuando el Perú pierde el déficit sucede que el crédito se vuelve caro para las personas, van a tener que pagar más intereses. La estabilidad macroeconómica es un bien público, hay que cuidarla y protegerla. Si eso se pierde, pierde la población”, manifestó.

Al ser consultado sobre si Fujimori Higuchi ha logrado sumar a técnicos independientes o de otros partidos de cara al balotaje, el coordinador de plan de gobierno de Fuerza Popular respondió que su propuesta es abierta y que si hay personas que se quieran sumar, “pues encantados”.

Contó que en la elaboración del plan de gobierno fujimorista participaron los exministros de Economía y Finanzas Luis Carranza e Ismael Benavides. Ellos también respaldaron a Fujimori Higuchi en el 2021, cuando se enfrentó al expresidente Pedro Castillo en la segunda vuelta.

“Este no es un plan de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular o de Vinelli, es un plan para el Perú. En esa línea, escuché a [Alfredo] Thorne [en Mirada de Fondo] con algunas ideas, que venga con sus propuestas. Si tiene una propuesta, que venga. También escuché a [Juan Manuel] Benítes, exministro de Humala, de igual manera estamos abiertos. Si tienen una mejor idea, que vengan”, refirió.

En junio de 2017, el entonces Congreso, de mayoría fujimorista, rechazó una cuestión de confianza solicitada por Thorne como titular MEF y en respaldo a su administración cuestionada por un informe a favor de Kuntur Wasi para la construcción del aeropuerto de Chinchero, en el Cusco. Fue la primera vez, desde que entró en vigencia la Constitución de 1993, que el Parlamentó forzó la salida de un ministro de Economía y Finanzas.

Sobre que la mayoría del equipo técnico presentado en primera vuelta sea compuesto por militantes fujimoristas, Vinelli dijo que se llamó a muchas personas, pero que pidieron tiempo y que los que fueron anunciados son “los que se animaron en ese momento”. “Yo apoyé en el 2021, no soy tan nuevo, tengo un vínculo con ellos”, remarcó.

El economista también subrayó que el plan de Fuerza Popular se mantenga desde el 23 de diciembre, cuando fue presentado ante el JNE junto con la solicitud de inscripción de la candidatura d Fujimori Higuchi. Esto en contraste con las propuestas de Juntos por el Perú.

“Nuestro plan está desde el 23 de diciembre en la ONPE y en el Jurado (Nacional de Elecciones), y desde ese instante nosotros ofrecemos orden. No lo hemos variado”, afirmó.

“En el otro lado estamos viendo que se vienen incorporando personas adicionales y cambian de discurso. Un día dicen ‘voy a cerrar’, el otro [día] dicen ‘no voy a cerrar’; un día señalan que se va a respetar el contrato y otro día señalan que no se respeta el contrato. Entonces, ese es el caos”, complementó.

¿Y las sumas políticas?

El abogado Diethell Columbus, virtual diputado de Fuerza Popular e integrante del CEN naranja, dijo que, a diferencia de la izquierda, el fujimorismo “no trata de mostrar adhesiones o conversaciones políticas”, porque “nuestra principal alianza es con los electores peruanos, con el 80% [del país] que vive en la informalidad”.

En “Mirada de Fondo”, video podcast de El Comercio, Columbus detalló que, en los últimos días, él y otros integrantes del fujimorismo, que postularon al Congreso bicameral, han podido conversar con representantes de Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno cuando han coincidido en foros “y diversos espacios”.

El también excongresista sostuvo que han coincidido “en temas de orden programático” como el cerrar brechas sociales.

“Nadie va a estar en desacuerdo que se cierren brechas en salud, para que las citas médicas no se demoren seis meses. Necesitamos sumar a todas las fuerzas democráticas que crean en la libertad y tengan convicción de que el camino del orden es lo que va a rescatar al Perú del caos en que nos encontramos”, señaló.

Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular indicaron que es Fujimori Higuchi junto a Luis Galarreta y Miguel Torres, integrantes de su fórmula presidencial, los que van a definir quiénes serán los representantes del partido naranja en el debate técnico del domingo. Agregaron que a la interna existe una corriente para invitar a Carranza a participar como su experto en economía.

La polémica de este domingo se dividirá en seis ejes: infraestructura, reforma del Estado, agricultura y medio ambiente, economía y generación de empleo, salud y juventud y deporte. La confrontación de propuestas entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú se realizará a partir de las 8 p.m. en el local del Jurado Nacional Elecciones (JNE), en Jesús María, y será moderada por los periodistas Ricardo Alva (TV Perú y Radio Nacional) y Fátima Chávez (RPP).

Fujimori afirma que ha priorizado “la experiencia” para equipo de debate técnico

Tras reunirse con dirigentes vecinales de la zona de San Genaro, en Chorrillos, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, prefirió mantener en reserva los nombres de los cuadros que participarán en el debate de técnicos este domingo. No obstante, afirmó que ha priorizado “la experiencia” y que ha hecho una “convocatoria amplia”.

“Voy a pedir una licencia, vamos a mantener en reserva todavía los nombres. El equipo ya se está preparando y en pocos días lo van a conocer. Lo importante es que el Perú va a conocer los equipos técnicos y la experiencia que hay de parte del equipo de Fuerza Popular. Es una convocatoria amplia donde se ha priorizado, sobre todo la experiencia de las personas que participarán en este debate técnico”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Fujimori Higuchi, además, indicó que no concretará alianzas partidarias de cara al balotaje, pero remarcó que se han dado espacios de diálogo entre futuros senadores y diputados de Fuerza Popular con sus pares de “casi todos los partidos, incluyendo a Renovación Popular”, cuyo excandidato presidencial Rafael López Aliaga ha adelantado que no llamará al voto por ella.

(Foto: César Bueno/ El Comercio)

La excongresista dijo que los partidos que tendrán representación en el nuevo Parlamento bicameral “estamos obligados a consensuar de cara a aprobar cualquier norma”.

“Fuerza Popular tiene 22 senadores y aproximadamente 40 diputados. Por tanto, sin el respaldo de otro grupo político, no se podrá hacer nada. Y siendo conscientes de eso desde ahora se están tendiendo los puentes de diálogo con todos. Ha habido muchas coincidencias y para nosotros eso es lo importante”, expresó.

La candidata presidencial de Fuerza Popular dijo esperar que más adelante, López Aliaga “recapacite”, al ser consultada sobre la postura del exalcalde de Lima a favor de un acercamiento del partido celeste con Ahora Nación, de Alfonso López Chau.

“Vamos a ir al sur”

En otro momento, Fujimori Higuchi adelantó que sí tiene previsto ir al sur del país, donde obtuvo su mejor votación en la primera vuelta.

Consultada sobre los deudos de las víctimas de los enfrentamientos en las marchas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, que ocurrieron entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, la postulante indicó que cuando fue a Puno, hace unos meses, “lo que hice es pedir perdón”.

“Perdón a las familias en Puno que han sentido abandono de parte del Estado, que han perdido a sus familiares, y que sienten que el Estado no los mira, no los escucha y no cumple con ellos […] Esperamos recuperar la esperanza y reconciliar a todos. Estamos planificando las próximas visitas y sí, vamos a air al sur”, aseveró.

La exparlamentaria indicó que las sanciones a los responsables de las muertes de 49 ciudadanos en las protestas van a depender del Poder Judicial. “Somos respetuoso de la autonomía e independencia de los poderes”, complementó.

(Foto: César Bueno/ El Comercio)

Sobre la última encuesta de Ipsos Perú, difundida en “Perú 21”, que detalla que ella tiene 39% de intención de voto, mientas Roberto Sánchez, 35%, señaló que toma este estudio de opinión “con prudencia”.

“Estamos todavía, prácticamente, en un empate y es por eso que nosotros ayer [martes] hemos anunciado una campaña muy importante, que hace la gran diferencia de mis campañas anteriores. Estamos haciendo un llamado, una cruzada para que todos los ciudadanos puedan participar como personeros a nivel nacional. Aspiramos a poder contar con más de 100 mil ciudadanos que de manera voluntaria ayuden a vigilar y a hacer respetar la voluntad popular”, acotó.