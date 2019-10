Se acerca una decisión crucial. Hoy, lunes 14 de octubre, la jueza María de los Ángeles Álvarez conducirá una audiencia reservada que podría convertirse en el último capítulo de la historia de Chaglla. Desde que Odebrecht solicitó en julio la devolución de los S/524 millones que quedan como saldo de la venta de esta hidroeléctrica —hoy retenidos en un fideicomiso que administra el Ministerio de Justicia (MinJus)—, congresistas, ministros, fiscales, procuradores y el propio presidente han tomado posición sobre la decisión que se avecina.

La cantidad de reflectores que apuntan al dinero de Chaglla se explica porque este no es un tema meramente financiero. Tampoco un tema que se agote en la hidroeléctrica misma. En cambio, podría entenderse como la punta del iceberg de un problema más bien político: que la situación financiera de Odebrecht está directamente ligada al proceso de colaboración que la constructora lleva en el país.

Por eso, a poco de que se tome una decisión final, esta es una explicación detallada y simple para entender el caso y sus ramificaciones.

-La joya de la corona-

Chaglla era el activo líquido más importante de Odebrecht en el Perú. Según cifras de la procuraduría a las que accedió El Comercio, si hoy la constructora lograra vender sus otros activos rápidamente traspasables, como Olmos (US$28,9 millones), Iirsa Norte (US$44,6 millones), Iirsa Sur (US$31,8 millones) o Rutas de Lima (US$127 millones), obtendría un beneficio bastante menor a los US$1.200 millones que pagó el consorcio liderado por la china Three Gorges a cambio de la hidroeléctrica.

Otros proyectos, como Chavimochic III y el Gasoducto Sur Peruano (GSP) están inconclusos, paralizados y a la espera de un arbitraje que defina su futuro. Por ejemplo, en el caso del GSP, el monto que Odebrecht podría reclamar todavía no está definido, y oscilaría entre los US$550 millones y los US$1.000 millones, según distintos cálculos. En el caso de Chavimochic, la empresa inició un arbitraje el año pasado, pero a la par hay negociaciones para que la obra se reinicie. Ninguno de los dos proyectos, en todo caso, produciría dinero rápido (liquidez).

Esto significa que la venta de Chaglla era —por lejos— la que más oxígeno financiero podía proporcionar a la constructora. De los US$1.200 millones pagados, sin embargo, queda hoy bastante menos. La mitad de ese monto aterrizó directamente en los bancos que habían financiado la hidroeléctrica. Y de los US$618 millones restantes, nuevamente la mitad fue para pagar otras deudas garantizadas de Odebrecht en el proyecto. Los US$319 millones que quedaron —o S/1.052 millones al cambio— fueron retenidos por el Estado.

Entonces le tocó al Estado cobrar. Del monto retenido, la Sunat se cobró todos los impuestos que debía la empresa: S/435 millones. El Estado, además, cobró S/12,5 millones que quedaban por pagar de la reparación civil de la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis, y están pendientes de cobro otros S/80 millones de la primera cuota de la reparación civil del acuerdo de colaboración. ¿El saldo después de todos esos descuentos? La ya famosa cifra de S/524 millones. Al cambio, eso equivale a alrededor de US$156 millones: un monto que —después de eliminar varias deudas— todavía es mayor al del resto de proyectos rápidamente vendibles de la constructora.

-De la ley al acuerdo-

El problema en torno a los S/524 millones de Chaglla está entre la Ley 30737 y el acuerdo de colaboración que Odebrecht firmó con las autoridades peruanas en febrero de este año. La ley 30737, promulgada en el 2018, tiene un nombre que explica bastante bien su naturaleza: Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. Su objetivo fue poner candados para asegurar que las empresas vinculadas al caso Lava Jato resarcieran al Estado.

La ley estipulaba, por ejemplo, que si una empresa pretendía vender cualquiera de sus activos, el dinero sería retenido en un fideicomiso administrado por una unidad funcional del Ministerio de Justicia. Eso ocurrió con la venta de Chaglla: luego de cancelar a los acreedores garantizados, el saldo no fue a la empresa sino al Estado. El detalle es que, para cuando la venta de Chaglla se concretó, el 26 de abril, el acuerdo de colaboración ya había sido firmado.

Este documento tiene una naturaleza distinta: le pone a la empresa condiciones menos estrictas para incentivarla a delatar a sus socios en la corrupción. Por ejemplo, ordena que se retenga —en un nuevo fideicomiso— solo 25% del dinero de la venta de los activos. Por eso es que Odebrecht reclama la devolución de los S/524 millones que todavía están en manos del Estado. En términos formales, el acuerdo supone para Odebrecht la “inaplicación” de la Ley 30737. Es decir, que la empresa pase de estar bajo los efectos de la ley a estar bajo los del acuerdo.

Pero el problema nace aquí. Para que entre en vigencia, todo acuerdo de colaboración debe pasar por un control judicial. Esta ‘homologación’, que estuvo a cargo de María de los Ángeles Álvarez, fue realizada en junio. Y en la página 226 de su sentencia, la jueza introdujo una cláusula que hasta ahora mantiene frenado el desembolso del dinero.

Para que se inaplique la Ley 30737, lo que significa la devolución de los S/524 millones —ordenó Álvarez—, Odebrecht no debe tener otra “investigación o proceso penal en curso” que no sea sobre los cuatro proyectos incluidos en el acuerdo de colaboración. Estos son la Costa Verde Tramo Callao, la Vía de Evitamiento del Cusco, Iirsa Sur y la Línea 1 del Metro de Lima.

-La clave financiera-

Que Chaglla sea el activo que más “oxígeno financiero” le puede dar a Odebrecht en el Perú —como dijo el procurador ac hoc para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, hace dos semanas— importa porque la empresa está al borde de la quiebra. Así lo ha podido comprobar este Diario revisando las cifras recopiladas por la procuraduría en diciembre del 2018. “La empresa está herida de muerte”, dijo Dagoberto Díaz, profesor de finanzas de la Universidad del Pacífico, para ilustrar la situación.

Según esta información financiera, Odebrecht tiene una deuda en el Perú que bordea los US$1.000 millones y una caja libre —que indica la capacidad de pagarla— de apenas US$7 millones. Si lograra vender todos sus activos líquidos, descontando a Chaglla, obtendría apenas US$279 millones adicionales. Una brecha de, por lo menos, US$700 millones quedaría pendiente.

Pero una de las razones por las que, con esos números, Odebrecht todavía no está en un proceso concursal en el Perú (es decir, intervenida por sus acreedores) es que ha concentrado sus limitados recursos en atender la deuda con sus exproveedores nacionales. Sin embargo, Hugo Alache, presidente de la Asociación de Proveedores de Odebrecht en el Perú, advirtió en julio que si los pagos no continúan, evaluarán llevar a la empresa a concurso en Indecopi.

El local no es el único frente a tomar en cuenta. La mayoría de los grandes acreedores de la deuda en el Perú, como La Positiva, Pacífico, el BCP o Cofide, participan en el proceso global de reestructuración —formalmente conocido como “recuperación judicial”— que el holding matriz Odebrecht S.A. tiene en Brasil. Allí, la deuda asciende a US$24.300 millones, y el objetivo de la empresa es que el dinero de Chaglla sirva no solo para mantener activas las filiales peruanas, sino para sumar a esa bolsa general de renegociación.

El 4 de octubre pasado, el banco estatal brasileño Caixa Económica Federal pidió a la justicia de su país que decrete la liquidación del holding. Aunque es poco probable que esta solicitud sea aceptada, es una muestra de lo difícil que la tendrá Odebrecht para evitar el colapso. De hecho, expertos citados por O Globo indicaron que el pedido de la Caixa sería una medida de presión para que el holding presente un nuevo plan de reestructuración de la deuda. El que ha presentado no contentó a la mayoría de sus acreedores.

-La plata o la información-

Los problemas financieros de Odebrecht ya afectan directamente el proceso de entrega de información a las autoridades peruanas. De hecho, la razón por la que los S/80 millones de la primera cuota de la reparación civil están todavía pendientes de cobro es que la Ley 30737 todavía no ha sido inaplicada. Esto, porque —nuevamente— el requisito para la inaplicación es que Odebrecht no tenga otras investigaciones o procesos penales. Sobre esto es que la jueza dirimirá tras escuchar a las partes en la audiencia de hoy.

Pero hay dos razones concretas por las que las que el proceso se ha visto afectado. La primera es formal: la empresa necesita dinero para pagar la búsqueda de información en sus servidores. Tres fuentes vinculadas al proceso de colaboración confirmaron a este Diario que desde hace ocho meses Odebrecht no le paga a la consultora autorizada por la justicia brasileña para buscar en sus servidores los nombres, montos y demás datos que sustentan las delaciones de sus exejecutivos.

Por eso, a su salida del último interrogatorio en Curitiba, el procurador Ramírez informó que la diligencia había tenido que suspenderse debido a “problemas logísticos de la empresa por falta de liquidez”. En términos judiciales, las declaraciones de personas como Jorge Barata tienen valor en tanto están respaldadas por ingresos en My Web Day, u otra información similar.

Pero también hay una razón informal: la naturaleza de un acuerdo de colaboración implica ofrecer incentivos para obtener delaciones. Sin un horizonte de supervivencia financiera, la empresa —aseguraron fuentes de la procuraduría— ya no tendría mayores incentivos para seguir brindando información. En esa línea, aunque ninguna de las tres filiales que han firmado el acuerdo en el Perú (OEC, OEC Perú y OPIC) han sido incluidas en la recuperación judicial de la matriz en Brasil, un escenario liquidatorio nacional o internacional implicaría el fin de la colaboración eficaz, según las fuentes.

En el lado opuesto al de la información, está el dinero. En este caso, el que Odebrecht debe pagar al Estado peruano como reparación civil por sus actos de corrupción. El monto total asciende a S/610 millones y deberá ser cancelado en 15 años, según el acuerdo. No obstante, para una empresa cuya supervivencia financiera pende de un hilo, cumplir con esta obligación parece improbable. Y si la solución es que pague la reparación con los ingresos provenientes de nuevas obras, el golpe que ha recibido su reputación en los últimos años hace de esta una posibilidad aún más lejana.

“Cualquier proyecto, público o privado, que sería la solución para generar liquidez y seguir avanzando, quedaría en duda. Estaría súper vigilado”, explicó Díaz. Más de dos años después de que estallara el escándalo Lava Jato, Odebrecht no desarrolla ninguna obra nueva en el Perú. El 10 de julio pasado, además, el Tribunal de Contrataciones ratificó una resolución que impide que contrate con el Estado por más de tres años. Por todo esto, uno de los argumentos de quienes se oponen a la devolución de los S/524 millones es que este dinero debería quedar como “un fondo que garantice pagos futuros”.

También está, sin embargo, otro argumento más financiero: ni el dinero de Chaglla sería suficiente para que Odebrecht siga viva. Con una brecha de deuda de US$700 millones —por más que esté en renegociación—, los US$156 millones de la hidroeléctrica no actuarían más que como un respirador artificial cuyo oxígeno tendría que ser renovado a la brevedad posible. Y el siguiente balón, por su tamaño, tendería a ser el arbitraje del GSP.

Sin esa nueva inyección de oxígeno, el análisis de los números indica que en algunos meses los “problemas logísticos” de la colaboración volverían. Y en un escenario de eventual liquidación —sea a nivel global o nacional—, el Estado ya no tendría los S/524 millones retenidos para cobrarse la reparación civil, sino que tendría que entrar a buscarlos a la cola de la lista de acreedores.

-Eligiendo lado-

Tomando en cuenta todos estos factores, el cálculo pendiente es fino. Implica responder preguntas como qué se debe privilegiar, hasta qué punto es factible apuntar a obtener tanto la reparación civil como las delaciones, cuánto tiempo más se necesita asegurar la supervivencia financiera de Odebrecht, qué otros incentivos tiene para colaborar, o cuán imprescindible es la presencia de sus exejecutivos en los juicios orales.

Distintos actores han tomado posición sobre ello en los últimos meses. El equipo especial de fiscales del caso Lava Jato ha estado desde el principio a favor de la devolución. A finales de julio, envió un informe al MinJus en el que interpretaba la palabra “investigación” de la cláusula introducida por la jueza Álvarez como una preparatoria y no preliminar. Esto se traducía en que Odebrecht no tenía investigaciones fuera del acuerdo en las que no estuviera ya brindando información, lo que allanaba el camino para el desembolso.

En tanto, el procurador ad hoc Ramírez inicialmente envío una opinión más neutral y distante al ministerio. Su postura fue que, según el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no se pueden hacer interpretaciones de las sentencias judiciales. Sin embargo, tras el suspendido interrogatorio de hace dos semanas, la opinión que Ramírez expresó a la prensa fue explícita a favor de la devolución. Esta postura —comunicó la procuraduría luego— ha sido además enviada a la jueza.

“Acá estamos prefiriendo un bien mayor, que es conocer la verdad [...] Estos beneficios se dan con la idea de no quebrar a la empresa, sino que pueda seguir reportando las pruebas y colaborando con la justicia peruana”, declaró el procurador desde Curitiba. En agosto, el procurador anticorrupción Amado Enco había presentado contra él una denuncia —cuestionada por abogados penalistas— por presuntamente haber “pactado irregularmente” el pago de los S/524 millones de Chaglla.

En contra de la devolución,en cambio, se han pronunciado tanto la oposición parlamentaria como el Ejecutivo. Incluso con el Congreso ya disuelto, Rosa Bartra declaró a la prensa luego de que se suspendiera el interrogatorio en Curitiba (en el que se iba a dar información sobre el codinome ‘Campaña Legislativa’): “El gobierno le está pagando a Odebrecht por información que va a llegar sesgada, direccionada solo para perseguir políticos”.

En tanto, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, declaró hace dos meses que “las investigaciones preliminares ya son investigaciones”. “¿A qué se refiere [la jueza] cuando dice ‘investigaciones’? En mi criterio personal es que a las investigaciones preliminares”, agregó. Como Odebrecht sí tiene otras investigaciones en etapa preliminar, esta declaración implica estar en contra de la devolución del dinero.

También el presidente se ha pronunciado al respecto. En agosto, Martín Vizcarra declaró a la prensa que el saldo de Chaglla debía quedar como “un fondo que esté ahí, intangible, mientras se terminen todas las investigaciones”. Esto luego de que se hicieran públicos sobornos de Odebrecht en proyectos que no están incluidos en el acuerdo de colaboración. “Creo que [por] este daño tan grande, no correspondería, desde mi punto de vista, hacer una devolución cuando puede que, de acá a un corto tiempo, tengamos que cobrar una multa a esta empresa y ya no tengamos el recurso porque se lo entregamos”, aseguró el presidente.

El exministro de Justicia y ahora premier, Vicente Zeballos, también expresó una opinión en esa línea y la cual ratificó en entrevista con este Diario un día antes de que el Congreso fuera disuelto. No obstante, Vizcarra, Zeballos, Lecaros, Ramírez y el coordinador del equipo de fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela, han dejado claro que la decisión final sobre cómo deben interpretarse las palabras de la jueza María Álvarez será, valga la redundancia, enteramente de ella.