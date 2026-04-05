A una semana para las elecciones generales 2026, donde no solo se elegirá a los dos candidatos presidenciales que pasen a la segunda vuelta (o a un ganador), sino también a senadores, diputados y parlamentarios andinos. En este contexto, muy pocos saben cómo funciona la valla electoral, medida que se aplicará para la distribución de escaños y para que los partidos mantengan su inscripción.

El artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), que fue modificada en enero de 2025 por el actual Parlamento, establece que “para acceder al procedimiento de distribución de escaños en la cámara de diputados o en el Senado, se requiere haber alcanzado, al menos el 5% del número legal de miembros y, al menos, el 5% de los votos válidos a nivel nacional en la respectiva cámara”.

Es decir, siete diputados y 5% de los votos válidos o tres senadores y el 5% de los votos válidos, en su respectiva cámara.

Y el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) señala como causal para la cancelación de la inscripción de un partido político no haber accedido al procedimiento de distribución de escaños “en al menos una de las cámaras”, según lo regulado en la LOE. Y en el caso de las alianzas la barrera se eleva 1%, “indistintamente del número de partidos políticos que integren” la coalición.

La sumatoria para la cámara alta

A mediados de marzo, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió el criterio que utilizará para medir la valla electoral para el Senado, que tiene dos modalidades de elección: distrito único nacional y distrito múltiple. El acuerdo estableció que el cálculo del 5% de votos válidos se realizará considerando la suma de los votos válidos obtenidos en las dos formas de elección de la referida cámara.

Al respecto, Eder Quiroz, jefe de Gabinete de Asesores del JNE, explicó que esta sumatoria solo tendrá en cuenta a los votos que recibieron los partidos. Es decir, los votos blancos y nulos no entrarán a la contabilidad.

“Por ejemplo, si en la sumatoria de la elección del Senado nacional se determina que son 20 millones de votos válidos y en la del Senado distrito múltiple, 25 millones de votos válidos, el total es 45 millones de votos válidos. Solo aquellas agrupaciones que cumplan o superen el 5% (2.25 millones) de esos 45 millones de votos, habrán cumplido el requisito”, detalló en declaraciones a El Comercio.

Quiroz también remarcó que si un partido político obtiene siete diputados más el 5% de los votos válidos de la cámara baja del nuevo Congreso, ya habrá superado la valla electoral.

El alto funcionado del JNE refirió que puede darse el caso de que haya fórmulas presidenciales que superen el 5% y en casos, extremos, que hasta puedan pasar a segunda vuelta, sin tener representación congresal. Esto debido a que la valla, de acuerdo a las normas, se mide en base a los votos válidos para al Parlamento bicameral.

Una valla con mayor dificultad

El abogado José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, dijo que el JNE decidió sumar los votos válidos de las dos modalidades de elección al Senado: distrito único nacional y distritos múltiples, porque lo contrario habría sido tomar los resultados parciales. Agregó que en caso ambas elecciones sumen 20 millones de votos válidos, el 5% sería 1 millón de votos válidos, que deberían ser conseguidos por los partidos que deseen superar la valla.

“Esto dificulta un poco más la valla, porque obviamente te exige tener una mayor votación. Y al ser dos elecciones [para el Senado], hay una alta probabilidad de que los electores crucen el voto. Entonces, al cruzar el voto disminuye tus posibilidades. En cambio, si yo voto por un partido en las dos elecciones del Senado, le estoy dando dos votos”, expresó.

En comunicación con este Diario, opinó que este escenario pone mayores dificultades a los partidos pequeños y a aquellos que no han presentado listas de senadores en todos los distritos electorales. “Si no van a participar en algunos departamentos, no van a tener votación ahí”, complementó.

Villalobos detalló que en el Senado distrito único se va a aplicar el sistema de cifra repartidora de manera proporcional entre los partidos que superen la valla. Los candidatos más votados tendrán una curul.

Y en el caso de los otros 30 senadores, que se eligen por diferentes circunscripciones, uno por región y cuatro en Lima, “ahí va a ganar el partido más votado por departamento”.

“El escaño se lo lleva un solo partido, el que gana se lleva todo, pero además deberá haber sacado el 5% de los votos válidos a nivel nacional. Por ejemplo, un candidato pudo ser el más votado para senador en Puno, pero su partido no tiene el 5%, ese triunfo es solo simbólico, pierde la curul y pasan al siguiente”, remarcó.

Al respecto, el exministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello, experto en derecho electoral, afirmó que el criterio aplicado por el JNE “eleva más la dificultad” para que los partidos superen la valla senatorial.

Advirtió que va a generar una distorsión en cuanto al otorgamiento del financiamiento público a las agrupaciones que, si alcancen curules en la cámara alta, “porque se va a entender como una votación más” cuando se marque por las dos modalidades.

“De antemano, te digo que vamos a tener un monto mucho mayor en lo que corresponde a financiamiento directo que en el 2021. Si se va a sumar votación se senado nacional y votación de distrito múltiple, vas a tener una votación mucho más amplia en la cámara alta. Y sobre esas votaciones (S/5.50 por cada voto) se va a aplicar el financiamiento”, expresó.

En diálogo con El Comercio, Tello consideró que el JNE debió aplicar la votación más favorable a la organización política. Es decir, su pasaba la valla en el senado nacional o en el senado regional era suficiente y no sumar ambas votaciones.

Villalobos y Tello coincidieron en ni la elección presidencial ni a la del Parlamento Andino se miden para superar la valla electoral y que los partidos puedan mantener su inscripción.

La distribución de las curules por regiones

En febrero de 2025, a través de la resolución N°0053-2025-JNE, la entidad electoral confirmó que los senadores serán elegidos bajo dos modalidades: 30 serán elegidos por distrito electoral múltiple y los otros 30 por distrito electoral nacional.

En el caso del distrito electoral múltiple, a cada región se le otorgó un escaño, con excepción de Lima Metropolitana que obtuvo cuatro [ver recuadro].

Respecto a la cámara de diputados, el JNE dispuso que las 27 circunscripciones tengan un escaño, salvo la de Peruanos residentes en el extranjero, a la que le asignaron dos.

Las otras 102 curules, según la resolución, se distribuyeron de manera proporcional de acuerdo con el número de electores que tenga cada distrito electoral, salvo el de los peruanos en el exterior [ver recuadro].

En comparación a la elección general del 2021, Lima perdió una curul para la cámara de diputados, al pasar de 33 a 32, mientras que Madre de Dios pasó de 1 a 2 escaños.