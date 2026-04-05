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Resumen

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A una semana para las elecciones generales 2026, donde no solo se elegirá a los dos candidatos presidenciales que pasen a la segunda vuelta (o a un ganador), sino también a senadores, diputados y parlamentarios andinos. En este contexto, muy pocos saben cómo funciona la valla electoral, medida que se aplicará para la distribución de escaños y para que los partidos mantengan su inscripción.

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