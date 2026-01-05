El Partido Aprista Peruano (PAP) presentó un descargo ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 3 para solicitar que se continúe con la calificación de su lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana.

El documento fue presentado por Estefanía Mercedes Huamán Ojeda, personera legal nacional alterna del partido. En el escrito, el PAP pide que se levante la reserva de calificación dispuesta mediante la Resolución N.° 00007-2026-JEE-LIO3/JNE.

Según el expediente, el partido sostiene que la conformación de su lista se realizó conforme a la Ley de Organizaciones Políticas y al Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos, así como a las reglas de democracia interna, paridad y alternancia.

Las observaciones presentadas por ciudadanos cuestionan la supuesta falta de reserva de candidaturas designadas, el orden de los candidatos en la lista y un posible exceso en el porcentaje de designaciones directas.

En su descargo, el PAP señala que los resultados de las elecciones primarias no fijan de manera definitiva el orden de los candidatos y que estos deben ajustarse a las reglas establecidas por la normativa electoral vigente.

Sobre la reserva de candidaturas, el partido indica que la normativa para las Elecciones Generales 2026 no exige una formalidad previa específica antes de las primarias, sino que la información sea comunicada dentro de los plazos establecidos a la ONPE.

En cuanto al límite de designaciones directas, el PAP sostiene que designó 30 candidatos, cifra que, según el expediente, se encuentra dentro del tope legal permitido, que era de 31.

El partido también respondió a las denuncias presentadas por varios ciudadanos y solicitó que sean declaradas infundadas.

Finalmente, el PAP pidió al JEE que se tengan por absueltas todas las observaciones, se levante la reserva de calificación y se continúe con el trámite regular de inscripción de su lista.

Valderrama sobre la lista observada

El candidato presidencial del Apra, Enrique Valderrama, afirmó este lunes en Canal N que la lista de candidatos cuestionada se elaboró a partir de un proceso preliminar.

“Se presentaron unos 60 y algo candidatos que se iban a ordenar por número, digamos, por mayores votaciones a menor votación”, señaló.

No obstante, precisó que dicho resultado “era preliminar” y que aún faltaba completar la nómina final.

Valderrama explicó que, conforme a la normativa vigente, el partido podía incorporar hasta un 20 % de candidatos designados. “A esa lista le faltaba agregar hasta el 20 % de invitados, de acuerdo al estatuto y la norma vigente”, sostuvo. Según dijo, esa etapa es la que ha generado la controversia. “Esa designación es la que finalmente ha generado una controversia que estamos seguros se va a resolver en el Jurado”, concluyó.