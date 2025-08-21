Thalía Cadenas
Thalía Cadenas

El Apra y la historia detrás del retiro de Javier Velásquez Quesquén, Pilar Nores y otros 11 mil afiliados del padrón del JNE
El Apra y la historia detrás del retiro de Javier Velásquez Quesquén, Pilar Nores y otros 11 mil afiliados del padrón del JNE

El Apra y la historia detrás del retiro de Javier Velásquez Quesquén, Pilar Nores y otros 11 mil afiliados del padrón del JNE

Problemas administrativos con la inscripción del personero legal del Partido Aprista Peruano derivaron en la desafiliación de 11 mil militantes, quienes no podrán participar como candidatos en las elecciones generales ni municipales y regionales del 2026.

