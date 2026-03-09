El primero- de acuerdo a fuentes de El Comercio- se le puede llamar “el familiar”, donde están su hijo Richard Acuña Núñez, excongresista y actualmente presidente del club de fútbol César Vallejo; y su hermano Humberto Acuña, exgobernador regional de Lambayeque. Y también se encuentra Luis Valdez Farias, expresidente del Congreso y exgobernador regional de La Libertad.

Las mismas fuentes refirieron que Acuña Núñez tiene como principal tarea definir la ruta política no solo del partido, sino también de la bancada. El exparlamentario es quien suele negociar con las otras agrupaciones del Congreso para la formación de las listas para la Mesa Directiva. Hay que recordar que APP ha tenido a tres presidentes del Congreso en los últimos cinco años: Lady Camones, Alejandro Soto y Eduardo Salhuana. Todos ellos van a la reelección.

Valdez Farías, quien también postula a senador, ha asumido en esta elección un rol de “sombra” de Acuña Peralta. Lo acompaña en los viajes que realiza y también a las entrevistas que brinda en los medios de comunicación. Como secretario general de Alianza para el Progreso coordina y pone en funcionamiento “la maquinaria apepista”.

Los nuevos rostros

En el segundo nivel del círculo de confianza del candidato presidencial, hay tres nuevas caras, respecto a hace unos años. Los nuevos ingresos son el economista José Salardi, la socióloga Jessica Tumi Rivas y la abogada Yessenia Lozano Millones [ver infografía].

La última se hizo conocida como “la hija política” de Acuña Peralta por ocupar la jefatura de Centro de Modalidades Formativas del Congreso con salario de S/19 mil mensuales, sin tener en ese momento licenciatura ni maestría. Fue retirada del cargo en julio último, tras la salida de Salhuana de la Mesa Directiva.

Tumi Rivas, directora ejecutiva del Programa de Empleo Temporal “Llamkasun Perú”, no solo es candidata a la primera vicepresidencia de la República, sino también a la cámara de diputados. Según fuentes de este Diario, ella tiene a su cargo la organización y movilización de la agrupación en Lima.

“Punto Final” reveló que realizó más de 40 viajes con recursos de “Llamkasun Perú” para darse a conocer en redes sociales.

Salardi, ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Dina Boluarte (2022-2025), es el jefe de plan de gobierno de Alianza para el Progreso.

(Foto: EFE)

Fuentes de El Comercio refirieron que Acuña Peralta conoce a Salardi desde hace ocho años por el trabajo de este en ProInversión. Agregaron que el ex titular del MEF “conversa mucho” con el postulante y que se reúne una vez a la semana para “hacer diagnósticos y ver la viabilidad de las propuestas” que recogen durante la campaña, sobre todo en el sector minero, salud y educación.

“Salardi es la garantía de que las propuestas que están en el plan son técnica, que se van a cumplir y que no son planteamientos vacíos”, manifestaron.

El exministro de Economía y Finanzas, a la par de su candidato presidencial, también está realizando un recorrido por las regiones del país, donde se reúne con los representantes de la cámara de comercio de cada localidad y con los actores de los sectores productivos para explicar las propuestas apepistas.

“Salardi, si llegamos a ser gobierno, tiene las condiciones para ser el primer ministro. Es una persona que tiene cercanía con la gran industria, pero también la micro y pequeña empresa”, acotaron.

¿Y los otros exministros de Boluarte?

Salardi no es el único exministro del gobierno de Boluarte que tiene presencia en APP en estas elecciones. También están César Vásquez (Salud), César Sandoval (Transportes y Comunicaciones) y Juan José Santiváñez (Interior y Justicia y Derechos Humanos). Solo el economista es parte del núcleo más cercano a Acuña Peralta.

Fuentes cercanas a la cúpula apepista refirieron que Vásquez, Sandoval y Santiváñez están enfocados en sus campañas al Congreso bicameral.

“Ni a antes ni durante el gobierno de Boluarte ni ahora han tenido cercanía con el candidato. Vásquez y Sandoval han sido militantes, pero no son del círculo de confianza de Acuña. Y Santiváñez es un invitado que recién se ha hecho militante”, expresaron.

Las mismas fuentes rechazaron que Santiváñez haya participado en la estructuración del plan de gobierno en lo que se refiere a seguridad ciudadana y reforma del sistema de justicia. Aunque evitaron revelar quiénes son los expertos en el área que sí lo hicieron.

(Foto: Archivo El Comercio)

Otras fuentes indicaron que la idea de Acuña es mantener alejados a estos exministros para no ser asociado a Boluarte Zegarra.

Y aunque el congresista Alejandro Soto forme parte de la fórmula presidencial de Alianza para el Progreso, no integra ninguno de los círculos de confianza del exgobernador regional de La Libertad.

Y a diferencia de 2021, la exparlamentaria Marisol Espinoza, gerente general de APP, tampoco está. Ambos están enfocados en sus campañas congresales.

Las mismas fuentes contaron que Acuña tiene a un asesor mexicano en su equipo y que la estrategia es apuntar a dar a conocer sus propuestas en las redes sociales. Entre diciembre y febrero último, el candidato presidencial de APP ha destinado S/958,612 a propaganda solo en Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp).

También adelantaron que, en el último tramo de su campaña, el exgobernador regional priorizará el norte, Lima y el oriente, donde tiene mayor aceptación.

Además, señalaron que tienen respuestas trabajadas para los principales cuestionamientos en contra de Acuña Peralta. Por ejemplo, sobre su cercanía a Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, réplica será que no fueron aliados, sino que le dieron estabilidad al país en medio de la crisis. Y sobre el desborde criminal en La Libertad, en Trujillo y Pataz en especial, el candidato dirá que un gobernador regional o un alcalde no tiene mando sobre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. ¿Le será suficiente? El tiempo lo dirá.

Más información

Desde el 2011, cuando se aliaron con PPK, APP ha logrado tener presencia en el Congreso. En el 2020, en las elecciones complementarias congresales, lograron su mejor resultado en cuanto a escaños: 22.

Otras fuentes indicaron que, si bien no forma parte del círculo partidario, la comunicadora Martha Meléndez- ex secretaria de Prensa y Comunicación Estrategia de la Presidencia durante el gobierno de Boluarte- es parte del núcleo de confianza de Acuña Peralta. Ella tiene a su cargo “el despliegue mediático” de la campaña del exgobernador regional. Y, además, tiene como tarea “la prevención o respuesta ante posibles crisis” comunicacionales.