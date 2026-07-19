00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

‘Sí, ya sabemos, tenemos que abrir los brazos, ¿pero hasta dónde, a quiénes?’ Este es el razonamiento mínimo de Keiko Fujimori y de su cúpula cuando les dan la lata con que representan a pocos y por lo tanto deben convocar a muchos. Pero la idea, mirándola bien, tiene sus ventajas: mientras más la repitan ellos mismos a su gente, evitarán el peso muerto de muchos ministros naranjas que no den la talla técnica o permitan en sus carteras el copamiento descarado. Esto no solo es un problema de democracia, ¡es una urgencia de control interno! Si no lo hacen, el aparato se les va de las manos. Lo hizo Alan García 2, que es el gobierno con el que mejor podría compararse Keiko. A su modo, su padre Alberto también lo hizo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.