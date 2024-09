LEE TAMBIÉN | Susana Villarán irá a juicio: Todo lo que se viene tras terminar el control de acusación y qué se le atribuye a la exalcaldesa

“El vehículo asignado al desplazamiento de la señora presidenta, fue utilizado efectivamente, el día 24 de febrero, para el traslado de la presidenta de la República en las jurisdicciones del sur de Lima, donde la señora presidenta, el fin de semana, realizó actividades familiares”, señaló Hinojosa, quien acompañó su exposición con diapositivas.

Hinojosa aseguró que se pretende “fabricar una mentira” sobre el uso del ‘cofre’.

El vocero de Palacio también rechazó que haya inconsistencias en el kilometraje del vehículo. Aseguró que, como parte de sus actividades personales el mencionado fin de semana, la jefa de Estado se trasladó a distintos puntos y que por eso hay un recorrido de 40 kilómetros adicionales.

Agregó que en el mismo documento que remitió la empresa encargada de peaje, se aprecia que el vehículo de placa EGR-844 transitó el 24 de febrero del 2024 por el peaje de Chilca; y no el 27 de febrero hasta Ica.

Remarcó que el auto no salió de Lima con destino a Ica y que, entre ambas regiones el trayecto ida y vuelta es de 600 kilómetros. Además, dijo que el vehículo habría tenido que pasar por distintos peajes para llegar a Ica y descartó que haya sido así.

Subrayó que el operativo para capturar a Cerrón se realizó el 16 enero, una fecha que según él, no coincide con el momento el que el auto fue visto en el sur de Lima.

Asimismo, aseveró que entregaron “con celeridad” la información sobre este caso al Ministerio Público y que les preocupa que se haya filtrado cuando esta tiene el carácter de reservado. “Nos preocupa porque no solamente atenta contra la seguridad de la mandataria sino contra la seguridad del personal policial encargada de la conducción del vehículo”, acotó.

1. El origen del caso

En marzo de este año, “Punto Final” reveló que un auto asignado al despacho presidencial fue visto cerca del lugar donde se escondía el líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia tras ser condenado a tres años y medio de prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’.

Según dio a conocer el dominical, el fin de semana del 24 de febrero fue visto el vehículo Lexus, de placa EGR 844 y asignado al despacho presidencial, acompañado de una camioneta del Ministerio del Interior, de matrícula EPF-852. Ambas unidades estaban justo al frente de uno de los últimos lugares donde se tiene certeza que estuvo escondido Cerrón Rojas.

Se trata de uno de los departamentos del condominio de nombre Mikonos en Asia, a la altura del kilómetro 107 de la carretera Panamericana Sur.

De acuerdo con fuentes del programa, el vehículo Lexus fue visto regresando a Lima la mañana del día siguiente, domingo 25 de febrero.

Este Diario dio a conocer, en enero, que la Policía Nacional había realizado una operación de búsqueda y captura de Cerrón en el condominio Mikonos, la cual no tuvo éxito. El operativo se inició la noche del martes 16 de enero y se extendió hasta el día siguiente.

De acuerdo a fuentes de El Comercio, la PNP había recibido información de que Cerrón se estaba escondiendo en una de las casas del balneario. En el condominio Mikonos existen más de 100 viviendas y tiene salida directa al mar.

Cerrón ha logrado burlar diversos operativos que tenían como finalidad su detención.

2. Los audios de Juan José Santiváñez y ‘Culebra’

El caso recobró fuerza luego de la difusión de un audio atribuido al actual ministro del Interior, Juan José Santivañez, en el que menciona un presunto favorecimiento del gobierno de Boluarte para que Vladimir Cerrón permanezca prófugo de la justicia y el supuesto uso de un vehículo presidencial con ese propósito.

Según un reportaje “Punto Final”, la grabación forma parte del audio entregado esta semana por el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como ‘Culebra’, a la fiscalía de la Nación.

De acuerdo con la defensa legal del oficial, el audio fue grabado el pasado 21 de mayo en un chifa y las voces que se oye allí son las de su patrocinado y las de Juan José Santiváñez, quien por entonces ya era ministro del Interior.

Una parte de ese audio hace referencia a Vladimir Cerrón, exsocio político de la presidenta Dina Boluarte. Ambos fueron parte de la plancha presidencial que llevó a Pedro Castillo a la presidencia en el 2021, pero el hoy prófugo líder de Perú Libre fue excluido por tener una sentencia de corrupción.

En el audio, que tiene partes ininteligibles, la voz atribuida a Juan José Santiváñez hace referencia a “correos de congresistas” con “dos funcionarios de Palacio” y a la protección de parte de “ocho militares cubanos”.

En otra parte de la conversación, la supuesta voz del ministro pregunta si recuerda que “el cofre de la presidenta estaba en la playa”. “Porque iban a sacar Cerrón de la playa”, dice la misma voz.

El dominical Cuarto Poder también difundió el audio que hace referencia a Vladimir Cerrón. Según su transcripción, la negada voz de Santiváñez también dice que el vehículo fue visto en la zona porque “él se estaba movilizando en el cofre para que la Policía no lo pare” y que “ya lo habían dejado en Pisco”.

“Esa orden de uso del cofre sale de Palacio, de un funcionario, y tenemos el correo electrónico”, añade la voz, de acuerdo con esta transcripción.

3. Inicio de investigaciones

Tras la difusión de los audios atribuidos al ministro del Interior, la Fiscalía de la Nación dispuso solicitar al jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, así como al secretario general de la Presidencia de la República, para que remitan información sobre la flota de vehículos destinados al uso de la Presidencia, desde enero del 2023 hasta la actualidad.

Asimismo, pidió información documentada sobre los conductores de la flota vehicular destinada al uso de la Presidencia de la República, desde enero del 2024 hasta la actualidad.

Del mismo modo, solicitó la bitácora de uso de los vehículos oficiales asignados a la Presidencia de la República, desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de este año.

También se pidió a la Secretaría General de la Presidencia de la República la relación de funcionarios y servidores que trabajan en dicha dependencia, así como sus respectivos correos institucionales.

Igualmente, requirió a la Comandancia General de la Policía Nacional (PNP) un informe documentado sobre el frustrado operativo de captura del prófugo Vladimir Cerrón, desplegado en los condominios ubicados en las playas del sector de Asia, en febrero de este año.

Finalmente pidió que se oficie a la Sunarp con la finalidad de que informe en un plazo de 24 horas el nombre y/o razón social, del titular y/o propietario de los vehículos cuyos números de placas de rodaje se encuentran en el informe de vistos, entre ellos el vehículo marca Lexus, color negro, de placa EGR-844.

En tanto, la Comisión de Fiscalización acordó que solicitará facultades para investigar supuesto uso de vehículo del Ejecutivo para esconder a Cerrón

Además, citó al ministro Santiváñez y al capitán Junior Izquiero, conocido como ‘Culebra’, para que den explicaciones sobre este caso.

A esa comisión también acudió, el último 19 de septiembre, Henry Shimabukuro, exasesor del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien ratificó que el auto asignado al despacho presidencial estaba cerca de un condominio, en la Panamericana Sur, donde se buscó al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, detalló que esa versión la brindó durante una entrevista con Willax TV hace casi seis meses, pero nadie le prestó atención.

Señaló que la información le llegó por personas que aún trabajan en el área de inteligencia de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) y que la comisión debería indagar por los nombres del chofer del auto presiden

Consultado sobre el paradero de Cerrón Rojas, Shimabukuro aseguró que estaría en Cuba o Venezuela y dijo que se basa en los viajes a ambos países que realizaron sus allegados en los últimos meses.

4. Versiones

Del Poder Ejecutivo Boluarte, Adrianzén y Santiváñez

El pasado 24 de marzo, cuando “Punto Final” emitió el primer reportaje, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, explicó que esto se debe a la necesidad que tiene la presidenta de utilizar vehículos oficiales por razones de seguridad personal.

“La presidenta es la única funcionaria obligada, como jefa de Estado, a trasladarse en vehículos oficiales para realizar cada una de sus actividades oficiales o de carácter personal”, declaró Gustavo Adrianzén.

En septiembre, luego de que se difundieran los audios en los que se habla del ‘cofre’ y la ayuda a Cerrón, la Presidencia negó “interferencia alguna en la búsqueda, ubicación y captura de cualquier persona prófuga de la justicia”.

“Reiteramos que esta tarea le compete exclusivamente a la Policía Nacional del Perú. El Poder Ejecutivo reitera su respeto a la independencia de poderes, al Estado de Derecho y al cumplimiento de los mandatos judiciales”.

Además, el ministro Santiváñez ha negado que se trate de su voz y su abogado Carlos Caro también ha brindado la misma versión. “Esos audios no contienen mi voz. Son audios adulterados, que han sido manipulados y, pese a que mi defensa ha solicitado que se exponga la matriz o fuente de su grabación, al día de hoy no se hace”, dijo Santivañez en una entrevista a El Comercio.

“Solo se tiene al abogado del [coronel PNP Junior Izquierdo], saliendo por todos los medios, haciendo un circo de este tema cuando en realidad no son mis audios. No es mi voz y eso ha sido algo que se puede advertir incluso de su propia escucha”, afirmó en esa ocasión.

Esta versión ha recibido el respaldo del Ejecutivo, en particular del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. “El señor ministro del Interior ha sido enfático en afirmar que esos audios son falsos. Yo naturalmente le creo al ministro”; afirmó.

En tanto, la presidenta Dina Boluarte también respaldó la labor del titular del Ministerio del Interior.

El 5 de septiembre, un día antes de que Santiváñez se presente ante la Comisión de Fiscalización, Adrianzén descartó la participación de la presidenta en el caso del supuesto uso por parte de Vladimir Cerrón del vehículo destinado a la jefa de Estado.

Sin embargo, días después, el 19 de septiembre, admitió no saber si la mandataria Dina Boluarte usó el vehículo asignado al despacho presidencial, conocido como el ‘cofre’, el día del operativo contra Vladimir Cerrón en la Panamericana Sur.

“No lo sé, tiene más de un vehículo asignado la presidenta en todo caso, al despacho presidencial”, señaló a RPP.

De otro lado, el 6 de septiembre, ante la Comisión de Fiscalización, el ministro Santiváñez volvió a negar que se trate de su voz. “No son mis audios, no es mi voz y yo me he sometido voluntariamente a toda la jurisdicción fiscal”, remarcó.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció sobre la ampliación de la investigación en su contra por parte del Eficcop. (Foto: Mininter)

Argumentó que en sus 25 años de trayectoria no tiene ninguna denuncia y que, por el contrario, Izquierdo sí tiene denuncias por secuestro, extorsión y que, además, la Corte Suprema determinó que las pruebas aportadas por el oficial en un caso “eran falsas”.

Por otro lado, el actual ministro del Interior sí reconoció que se reunió con Izquierdo, a solicitud de él tras su nombramiento como ministro, al igual que en otras oportunidades. Pero negó haber abordado los temas en cuestión.

Cabe resaltar que el Congreso interpelará a Santiváñez el próximo 2 de octubre a raíz de estos audios.

Por su parte, la presidenta Boluarte también ha negado que Cerrón haya usado el ‘cofre. “No fabriquen historias de Chuky con su novia”, expresó.

Del capitán ‘Culebra’ Insiste en veracidad de los audios

No obstante, el capitán ‘Culebra’ ratificó en la Comisión de Fiscalización que Santiváñez le habló del ‘cofre’ en el que “se estaba movilizando” el prófugo exgobernador Vladimir Cerrón para evitar ser capturado por la PNP. “De su propia iniciativa él me da esa información. Me dijo: ‘te acuerdas que se había visto el ‘cofre’ en la playa, (...) Cerrón se estaba movilizando en ese ‘cofre’, pero cuando ya lo encuentran ahí ya lo habían dejado en Pisco. Esa es la información que me da”, manifestó.

Y reveló: “Él me dice, ahí nomás, de que el señor Vladimir Cerrón estaba [siendo] custodiado, chalequeado, por ocho militares cubanos”.

Capitán PNP Junior Izquierdo. (Fotos: Hugo Pérez @photo.gec)

También narró que el actual titular del Mininter le contó de una fuga de información relacionada al fundador de Perú Libre, tras una reunión con cuatro altos funcionarios de Palacio de Gobierno. Le dijo, según su versión, que cuando fue viceministro, entre mediados de abril y mayo, conformó un equipo de inteligencia y que llegaron a obtener información de un celular de uno de los que custodiaban a Cerrón. Sin embargo, que cometió el “error” de brindar la información.

“Él me dice: ‘yo cometo el error de brindar esa información en esa reunión y a las dos horas, ese celular se desactivó’. (...) Ahí nomás me dice: ‘pero ya hemos identificado a los dos altos funcionarios que estarían vinculados para que eviten la captura del señor Cerrón’. Le digo, ¿funcionarios de la presidenta? Sí me dice. ¿Quiénes son?, le digo. ‘Grandazos’, me dice”, sostuvo el oficial PNP.

Gobierno declara reservada la información

El Comercio dio a conocer que esta semana Palacio de Gobierno clasificó como “reservada” la información sobre el “cofre”. Esto en un contexto en el que se investiga si estuvo a disposición del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en febrero pasado.

A inicios de este mes, los periodistas Stefanie Medina, del programa “Contracorriente”, y Ernesto Cabral, del noticiero digital “La Encerrona”, solicitaron a Palacio información sobre los desplazamientos del auto, de placa EGR-844, amparados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

No obstante, Palacio les negó la información argumentando que “se encuentra comprendida dentro del Plan de Seguridad de Palacio de Gobierno y Locales Anexos”, aprobado el último 13 de septiembre. Además, precisó que este plan y sus anexos fueron clasificados como reservados mediante una resolución del último 17 de setiembre. Es decir, se refirió a dos documentos emitidos luego de los pedidos de información.

La resolución del 17 de septiembre establece que solo se permitirá el acceso de la información clasificada a las entidades mencionadas en el artículo 18 de la Ley de Transparencia, “a su solo requerimiento”.

El artículo señala que pueden obtener la información el Congreso de la República, mediante una comisión investigadora; el Poder Judicial, en un determinado caso, cuando la información sea imprescindible para llegar a la verdad; la Defensoría del Pueblo, en el ámbito de sus atribuciones de su defensa a los derechos humanos; y la Contraloría General de la República, solo dentro de una acción de control de su especialidad.

En tanto, la resolución del 13 de septiembre, con la que se actualiza el plan de seguridad de Palacio, señala que “se han identificado nuevas amenazas y vulnerabilidades que ponen en riesgo la seguridad de la señora presidente de la República, familia presidencial e instalaciones”. Esto -según señala- mediante un estudio de seguridad elaborado por el área de Análisis de Información de la Casa Militar en el primer trimestre de este año.

Opiniones

En diálogo con El Comercio, los penalistas Luis Vargas Valdivia y Gilmar Andía descartaron que la presidenta haya cometido el presunto delito de peculado de uso al haber utilizado el vehículo presidencial conocido como ‘cofre’ para actividades personales.

Andy Carrión tuvo una opinión contraria. “[Vehículo] es de uso exclusivo para el ejercicio de la función presidencial, no para temas personales [...] Como el caso del expresidente Castillo, que usó el helicóptero de ejército, pero para visitar a su familia, por ello le abrieron investigación por peculado”.