La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció a los ganadores de los Premios a la Excelencia Periodística 2026, que reconocen trabajos realizados por profesionales y medios de comunicación de Norteamérica, América Latina, el Caribe y Europa. Un jurado de la Comisión de Premios de la organización seleccionó a los ganadores y las menciones honoríficas en las 12 categorías concursantes.

Entre los medios peruanos reconocidos figura El Comercio, ganador de la categoría Periodismo de Datos, patrocinada por el Grupo de Comunicaciones Corripio, de República Dominicana. El premio fue otorgado por “Radiografía del Poder: una cobertura interactiva para entender las elecciones del Perú en 2026”, trabajo realizado por Gisella Salmón Salazar, Lorena Obregón, Mayté Ciriaco, Héctor Villalobos, Armando Scargglioni C., Angela Peña y Marcelo Hidalgo.

Según la SIP, el trabajo fue reconocido por la utilización de fuentes para presentar el perfil de 89 congresistas candidatos a la reelección en Perú, incluyendo información sobre sus trayectorias políticas, aspectos familiares, ingresos, gastos, deudas, patrimonio y estudios.

En la categoría Periodismo en Profundidad, el ganador fue “El precio del progreso: el lado oscuro de los minerales críticos en la Amazonía”, realizado por un equipo de periodistas de Amazon Underworld, Colombia. El trabajo fue reconocido por documentar el control del crimen organizado sobre la minería de minerales críticos en la Amazonía mediante trabajo de campo, colaboración internacional, reportería, visualizaciones y análisis.

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En Opinión, el premio fue para “¿Volver a Caracas?”, de Catalina Lobo-Guerrero, publicado por El País-América, Colombia. En Entrevista “Alejandro Miró Quesada Garland”, el ganador fue “Arturo Pérez-Reverte con Hugo Alconada Mon: ‘Hay lugares de los que nunca se vuelve’”, de Hugo Alconada Mon, de La Nación, Argentina.La SIP también reconoció trabajos en Cobertura Noticiosa de Actualidad, Periodismo sobre Medio Ambiente, Periodismo sobre Migración, Podcast, Fotografía, Video, Ilustración e Infografía y Periodismo Universitario. Entre los ganadores figuran medios y periodistas de Brasil, México, Colombia, Argentina, Bolivia, Estados Unidos, Panamá y otros países de la región.

Esta edición incluyó por primera vez la categoría Periodismo con perspectiva de igualdad, patrocinada por la Comisión Interamericana de Mujeres. El premio fue para “Silenciadas: Os bastidores de reportagens sobre crimes sexuais”, de Cristina Fibe Gambirasio, publicado por Revista Piauí y Audible, Brasil.

Los premios consisten en un diploma de reconocimiento y, en la mayoría de los casos, un estipendio de US$2.000. La ceremonia oficial se llevará a cabo durante la 82.ª Asamblea Anual de la SIP, prevista del 22 al 25 de octubre de 2026 en Bogotá, Colombia.

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