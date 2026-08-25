La SIP premia a trabajos periodísticos destacados de América Latina, el Caribe, Norteamérica y Europa. (Foto: SIP)
La SIP premia a trabajos periodísticos destacados de América Latina, el Caribe, Norteamérica y Europa. (Foto: SIP)
Por Redacción EC

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció a los ganadores de los Premios a la Excelencia Periodística 2026, que reconocen trabajos realizados por profesionales y medios de comunicación de Norteamérica, América Latina, el Caribe y Europa. Un jurado de la Comisión de Premios de la organización seleccionó a los ganadores y las menciones honoríficas en las 12 categorías concursantes.

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