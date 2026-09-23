El Comercio y América Multimedia realizan este miércoles un nuevo foro político “Municipios, Senado y el fenómeno de El Niño: los temas que marcarán el país” para abordar los desafíos de la ciudad y del Perú.

Este encuentro reunió a tres candidatos a la alcaldía de Lima: Carlos Bruce (Somos Perú), Francis Allison (Avanza País) y Daniel Urresti (Podemos Perú), quienes debatieron sobre seguridad y transporte.

También participan el presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular); y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

La jornada, que se realiza en las instalaciones de América Multimedia- está estructurada en tres bloques temáticos independientes. Cada espacio de discusión abarca un eje prioritario de la agenda institucional y social del país.

El primer segmento fue el debate municipal de los mencionados candidatos.

Mira aquí el debate de los candidatos a la Alcaldía de Lima:

En el siguiente bloque el presidente del Congreso de la República, Miguel Torres expone sobre el Senado, el pedido de facultades del Gobierno y la bicameralidad.

Finalmente, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, detallará las estrategias del Gobierno ante el fenómeno de El Niño.

El Comercio y América Multimedia impulsaron durante el año 2026 diversos encuentros de análisis sobre la realidad nacional. Este nuevo foro se sumará a la búsqueda de diálogo y pluralidad de propuestas tras los debates oficiales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del 21 y 22 de setiembre.