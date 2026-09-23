Por Redacción EC

El Comercio y América Multimedia realizan este miércoles un nuevo foro político “Municipios, Senado y el fenómeno de El Niño: los temas que marcarán el país” para abordar los desafíos de la ciudad y del Perú.

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