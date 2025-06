En el Congreso no habría ánimos de dar marcha atrás en la propuesta que abre las puertas para que los legisladores hagan campaña a favor de sus partidos durante la semana de representación con recursos del Estado.

Aunque el titular del Parlamento, Eduardo Salhuana (APP), anunció que, a través de su bancada, propondrá que se añada esa restricción (la semana de representación), hasta el momento, no materializa su sugerencia.

“Es un tema válido y es un tema que voy a proponer a través de mi bancada, que se haga un agregado en el artículo aprobado porque tiene que ser incorporado el tema de la semana de representación”, indicó Salhuana el martes.

El presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), subrayó que ha propuesto que la semana de representación sea suprimida durante la campaña electoral, entre enero y marzo del 2026.

Sobre la restricción sugerida por Salhuana, señaló “No creo. Eso no es materia del Reglamento, es una decisión de la Mesa Directiva”.

El parlamentario fujimorista indicó que es probable que el dictamen, aprobado el pasado 3 de junio, sea debatido y votado en el pleno la próxima semana, pero que ello depende de la Junta de Portavoces y la Mesa Directiva.

El texto sustitutorio del proyecto fue aprobado con 15 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones. El respaldo provino de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Bloque Magisterial y Podemos Perú.

La iniciativa tuvo un trámite ‘express’ en el Parlamento. El proyecto de resolución legislativa fue presentado el 23 de mayo, por el legislador Arturo Alegría (Fuerza Popular), y el dictamen fue elaborado, debatido y aprobado poco más de una semana después. Ahora queda en manos del pleno.

En suma, se plantea modificar el reglamento del Congreso para señalar expresamente que los parlamentarios pueden promover sus posturas ideológicas y partidarias sin que ello infrinja el principio de neutralidad.

Es decir, a diferencia del resto de funcionarios- quienes están legalmente obligados a mantener imparcialidad durante los procesos electorales-, los congresistas quieren dejar por escrito que pueden actuar con total libertad, incluso mientras cumplen funciones oficiales.

El dictamen precisa que no se habilitan actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones en las que los parlamentarios son miembros o del pleno del Congreso, salvo se solicite licencia sin goce de haber respectiva. No obstante, no hace ninguna precisión sobre la semana de representación.

Texto sustitutorio aprobado el 3 de junio por la Comisión de Constitución. Iniciativa abre las puertas para que los parlamentarios hagan campaña durante semana de representación.

¿Cuál es el ánimo de las bancadas?

En diálogo con este Diario, la parlamentaria Norma Yarrow (Renovación Popular) señaló que su bancada votará dividida, pues hay quienes no están de acuerdo con el dictamen.

A su criterio, además de añadir la restricción de la semana de representación o suprimir estas actividades, se debe prohibir la compra de pasajes a los congresistas durante el periodo electoral.

Por su parte, Héctor Valer (Somos Perú), anunció que su agrupación no apoyará la propuesta en el pleno. A su turno, Lady Camones (APP), indicó que su bloque aún no dialoga sobre el tema.

El Comercio intentó sin éxito contactarse con las otras bancadas que respaldaron el dictamen en la Comisión de Constitución para conocer si cambiarían de postura.

Opiniones

En diálogo con El Comercio, el secretario general de Transparencia, Omar Awapara, advirtió que el dictamen aprobado no es equitativo para todos los candidatos que aspiran a participar en los procesos electorales y les otorga una ventaja y recursos a los congresistas que pretenden ir a la reelección.

“Si bien hay restricciones, queda abierta la puerta para que puedan hacer actividades proselitistas en la semana de representación, que es cuando los congresistas van a visitar, en teoría, a sus regiones, pero la realidad muestra que están haciendo uso de su condición como parlamentarios para visitar circunscripciones más allá de las que fueron elegidos”, aseveró.

Awapara consideró que la ciudadanía debe estar atenta a lo que ocurra en el pleno cuando se vote este proyecto porque podría ocurrir que se apruebe algo más grave que lo plasmado en el texto. “Ya hemos visto en otras ocasiones que se aprueban normas con detalles que no habían sido discutidos previamente”, concluyó.

Por su parte, el abogado constitucionalista Herber Joel Campos afirmó que, si el texto se aprueba tal y como está, en la práctica abriría la puerta a que los congresistas que eventualmente opten por la reelección compitan con ventaja.

“Eso no solo contraviene la normativa electoral, sino uno de los presupuestos de la democracia política: la neutralidad de las elecciones”, acotó.

“Las bancadas que impulsan esta iniciativa no distinguen entre los actos de función y los actos proselitistas. Los primeros son legítimos y, en el caso de los congresistas, sin duda poseen un matiz político innegable. Pero los otros, durante el lapso en que cumplen sus actividades de representación, no. La razón es simple: no se pueden financiar con recursos públicos —destinados al adecuado funcionamiento del Congreso— campañas particulares”, puntualizó.

