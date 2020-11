Conforme a los criterios de Saber más

Con la renuncia irrevocable de Manuel Merino como presidente interino de la República, el Congreso deberá definir quién asumiría las funciones del Gobierno. Minutos antes del pronunciamiento de Merino, la bancada del Partido Morado expuso en un comunicado la propuesta de que el Congreso anule la vacancia de Martín Vizcarra.

La agrupación, que el lunes votó en contra de la vacancia, propuso inicialmente que sea su vocero, el congresista Francisco Sagasti, quien adquiera facultades como presidente del Congreso y, así, convoque a un Pleno para votar por la retractación. En diálogo con El Comercio, especialistas señalan que tal escenario específico no está regulado en las normas, pero concuerdan en que sí podría tener viabilidad jurídica.

La vacancia del expresidente Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente -tras el testimonio de aspirantes a colaboradores eficaces sobre presuntas coimas cuando era gobernador regonal de Moquegua- quedó oficializada en el diario El Peruano mediante la Resolución del Congreso Nº 001-2020-2021-CR.

El ex presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola Hani, señala que, por tratarse de una resolución y no de una norma con rango de ley, lo decidido por el Parlamento sí puede ser revertido. Además, ya en los términos de la propuesta de la bancada morada, sí podría asegurar el retorno del expresidente.

“El instrumento a través del cual se declara la vacancia es una resolución administrativa del Congreso. No tiene rango de ley en términos materiales y sí puede estar sujeta a anulación, incluso sin que se aplique el principio de no retroactividad. Y de eso tenemos antecedentes: por ejemplo, la resolución que nombró a magistrados del TC dentro del contexto de la famosa ‘repartija’. Aquella se anuló y lo decidido quedó sin efecto”, dijo el ex magistrado a este Diario.

El también ex presidente del Tribunal Constitucional, César Landa, coincide en la lectura de que el propio Congreso puede retroceder mediante una anulación del acto que se refrendó en esa norma. “Un principio básico de nuestra legislación es que una norma puede quedar sin efecto por otra norma. Las resoluciones del Congreso tienen carácter de norma y, por lo tanto, pueden ser anuladas con otra resolución legislativa. Se tendría que reconocer que hubo una interpretación errónea o falsa y, en consecuencia, solamente anular. Lo digo desde el punto de vista jurídico; lo político ya es otro contexto”, precisó Landa.

¿Y el Tribunal Constitucional?

En la propuesta de la bancada morada, también se menciona la expectativa de que el Tribunal Constitucional “reafirme” una eventual decisión del Congreso de anular la vacancia de Vizcarra. Para el experto en derecho parlamentario, César Delgado-Guembes, no sería necesaria la intervención del Colegiado. Además, destaca que Vizcarra nunca impugnó su destitución del 9 de noviembre en ese fuero ni en ningún otro.

“A mí me parece que esa no es una atribución del Tribunal porque no es un órgano político. El Tribunal es un órgano constitucional y se tiene que pronunciar sobre la materia respecto de la cual ha habido una demanda. En este caso, la demanda no es que anule la vacancia presidencial. El Tribunal haría mal en actuar intrusivamente en una materia que no le ha sido puesta bajo su competencia”, dijo el especialista.

Esta tarde, tras la renuncia de Manuel Merino, el exmandatario Martín Vizcarra declaró a la prensa que el Tribunal Constitucional debería resolver pronto la demanda de competencias que mantiene en conflicto al Congreso y al Ejecutivo respecto del primer intento de vacancia. “Pedimos ahora los peruanos que el Tribunal Constitucional se pronuncie y diga si es legal lo que han hecho los congresistas el lunes 9 [de noviembre]”, dijo.

Sobre el punto destacado por Vizcarra, es preciso recordar que no presentó una nueva acción legal que tratara de impugnar lo que el Congreso había definido con 105 votos.

El ex magistrado Óscar Urviola sostiene que, si bien Vizcarra no interpuso ningún recurso contra el Parlamento cuando se materializó su destitución, lo que el Tribunal Constitucional sentencie a raíz de la demanda competencial sí tendría efectos extensivos sobre el nuevo contexto.

“El que [Vizcarra] no haya presentado una demanda que trate de revertir la vacancia del lunes no es tan importante. No se puede calificar un proceso constitucional como este con los parámetros de los procesos civiles o laborales, que discuten derechos en una dimensión subjetiva, limitada a los intereses de las partes. Pero aquí el análisis no se centra en el interés de las personas: no en el interés de Merino ni en el de Vizcarra. Es un interés enfocado en las instituciones, y lo que se discute es una interpretación sistemática de la Constitución que, por ser tan laxa, tan libre y tan abierta, está alterando el sistema de división de poderes que rige en el sistema democrático”.

De esta manera, Urviola precisa que el Tribunal podría, por conexidad, generar lineamientos que también sirvan para interpretar los presuntos vicios de la segunda moción.

Para el constitucionalista Rafael Sánchez, si bien la vía de la anulación de la vacancia es posible, un resultado más ortodoxo es que el poder se suceda desde el propio Congreso, con la designación de un nuevo presidente. “Yo creo que lo más jurídicamente sano es que se proceda con la elección de un nuevo presidente del Congreso, quien asumirá la presidencia de la República hasta la transición del 28 de julio del próximo año. Pero, por supuesto, al Tribunal Constitucional le toca hacer un pronunciamiento sobre la demanda competencial para que delimite el alcance de la causal de incapacidad moral permanente. La lógica de la que se parte es esa y no necesariamente la reposición de Vizcarra. Pero nos queda ver lo que tanto el Congreso como el TC hagan en las próximas horas”, expresó.

El Tribunal Constitucional tenía programada para el miércoles 18 de noviembre la audiencia pública respecto del proceso competencial que inició el Ejecutivo en setiembre. Sin embargo, en el marco de la crisis política desatada en el Perú, el Colegiado comunicó en sus redes sociales que sesionará de manera extraordinaria este lunes al mediodía.

