El presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes), anunció que este viernes se realizará el pleno para debatir el proyecto multipartidario que propone el retiro del 25% de los fondos de las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP). La Junta de Portavoces aprobó un nuevo texto sustitutorio con topes, con lo que la propuesta quedó lista para su votación, donde ocho de las nueve bancadas se han mostrado a favor de la fórmula legal.

La votación de la iniciativa se da pese a la oposición mostrada por el Ejecutivo. Hasta el momento, el gobierno anunció tres medidas referidas a los fondos de las AFP: no se realizarán aportes en abril, se permitirá el retiro de S/ 2.000 de los fondos de las AFP para los trabajadores que no coticen hace un año, y la última fue una ampliación de la segunda, para que puedan retirar el monto quienes no hayan estado en planilla por seis meses. Todas estas medidas anunciadas por el Presidente Martín Vizcarra no han tenido eco en el Poder Legislativo.

Ni siquiera la presentación de la ministra de Economía, María Antonieta Alva, ante la Junta de Portavoces pudo hacer retroceder a la representación parlamentaria. La única bancada que se ha plegado al gobierno es la del Partido Morado, que solo cuenta con 9 de los 130 votos hábiles en el Parlamento. El resultado de la votación del viernes representará el resultado de la primera pugna política entre el Ejecutivo y este nuevo periodo congresal.

En busca de posicionamiento

El debate sobre las AFP no es la primera pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. La primera disputa surgió con el pedido de delegación de facultades, donde el Parlamento retiró el punto 11 referido al control concurrente de la Contraloría.

Tras la negativa legislativa, el presidente Vizcarra insistió con una iniciativa que se encuentra también en debate frente a una propuesta multipartidaria impulsada por Alianza para el Progreso y apoyada por el mismo contralor Nelson Shack.

En resumen, el Ejecutivo propone que el control se dé en el marco de esta emergencia por el COVID-19, y el Parlamento quiere un marco de aplicación general. Al ser un debate técnico y sin mucha implicancia en el quehacer ciudadano, la pugna ha pasado desapercibida entre la ola de información sobre el coronavirus.

La situación es diferente en lo que respecta a las AFP, pues se trata del fondo de pensiones de los millones de afiliados. Y en este escenarios existen dos factores a tomar encuesta, según Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú: el posicionamiento de las bancadas y liderazgos en este arranque del nuevo Congreso, y la crisis que, al igual que las campañas, alimentan los populismos.

“Y estamos hablando de un populismo que se va a ver incrementado cuando inicie la campaña. Estamos en un año electoral, solo que se ha perdido la perspectiva por la crisis”, refiere Radzinsky.

Randzinsky: “No lo veo presentando una cuestión de confianza”

En esta búsqueda de posicionamiento, el especialista en comunicación política ve al Congreso insistiendo y aprobando su propuesta del retiro del 25% de fondos, y también prevé a un presidente Vizcarra observando la norma. Pese a ello, Randzinsky no cree que el tema pase a mayores.

“No creo que sea su gran batalla, ni lo veo jugando con todo. No lo veo presentando una cuestión de confianza. Vizcarra tiene un plazo para observar la norma una vez aprobada [15 días útiles]. En ese plazo se descomprime el tema por las personas que irán recibiendo los fondos ya aprobados por el gobierno”, refiere el analista.

Medidas populistas

La politóloga Maria Alejandra Campos sostiene que este conflicto de baja intensidad puede marcar la relación Ejecutivo-Congreso, de acá hasta que terminen su mandato en julio del 2021. El gobierno ya no enfrenta una representación legislativa con una mayoría “agresiva” como la del periodo disuelto, pero tiene una fragmentación de bancadas disparando cada una por su lado.

Este último punto implica que tendremos bancadas presentando todas las iniciativas de ley que se les pueda ocurrir. De hecho, en su primera quincena suman más de 130 proyectos, un número elevado que no veía desde los arranques legislativos 2000-2001.

“Y serán propuestas mediáticas y populares porque necesitan rédito político muy rápido por el poco tiempo que tienen de mandato y porque al ser un Congreso fragmentado necesitas de los votos de cuatro bancadas grandes para tener consenso”, explica Campos. En efecto, el periodo de los actuales legisladores es de apenas 16 meses y ya no cuentan con la posibilidad de reelegirse.

Si para llegar el consenso es difícil entre las bancadas que conviven bajo un mismo techo, la tarea luce aún complicada para el Ejecutivo. El único representante del Ejecutivo con llegada al Congreso es el primer ministro Vicente Zeballos y en cierta forma limitada.

En el Congreso disuelto formó bancada con Alberto de Belaunde y Gino Costa, quien hoy representan al Partido Morado, una bancada que solo tiene nueve de los 130 votos.

El nuevo ministro de Salud, Víctor Zamora, ha tenido un acercamiento rápido con la Mesa Directiva y algunos grupos políticos, pero el resto de los 17 ministros no ha tenido oportunidad de conocer a la nueva representación por propias labores de la crisis sanitaria. Si bajamos unos niveles en la cadena de relacionamiento, los coordinadores parlamentarios no han sabido tener llegada en las dos disputas acontecidas hasta el momento.

En el debate sobre el pedido de delegación de facultades, el Poder Ejecutivo no envió a ningún representante del Gabinete Ministerial a sustentar los 11 puntos de su proyecto. La sustentación estuvo a cargo del segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga (Somos Perú, Lima), algo sin precedentes en la historia legislativa. A la. Junta de Portavoces previa a ese debate, el Ejecutivo envió al viceministro de Economía Mario Arróspide y al jefe de Gabinete de Asesores de la PCM, Eduardo Gonzalez, quienes luego recibirían críticas de los parlamentarios por no poder absolver varios de sus cuestionamientos sobre el pedido de facultades.

Campos: “El Ejecutivo tiene poca tasa de eficiencia a la hora de negociar con el Congreso”

“El Ejecutivo tiene poca tasa de eficiencia a la hora de negociar con el Congreso. Lo único que tienen para negociar es el anexo 5 del presupuesto [que se ve a fin de año] y esto solo es atractivo para Acción Popular y Alianza para el Progreso que tienen presencia a nivel subnacional y necesitan presupuesto para sus alcaldes”, apunta Campos.

En este escenario, la politóloga advierte a lo largo de los próximos meses veremos una pelea entre el Congreso y el Ejecutivo por quién legisladora más en temas populares. “En las AFP, el Congreso vio la medida dada por el gobierno y aumentó la propuesta. El Congreso, ya sea por iniciativa propia o por doblar la propuesta, buscará no solo salir en la foto sino ser protagonista de los goles políticos”, señala.

Tanto Campos como Radzinsky adelantan que no serán muchos -aunque sí marcados- los picos en la pugna Ejecutivo-Legislativo. Esto debido a que la aprobación de Vizcarra en las encuestas sigue en cifras altas y, tras la disolución del anterior Congreso, puede entenderse que el apoyo popular sigue de su vereda.

Por el momento, los caminos de ambos poderes del Estado se vislumbran de la siguiente manera en un calendario marcado por la emergencia del coronavirus.