Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tras la primera vuelta de las elecciones generales del 12 de abril, cuyos resultados aún no se proclaman, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha tenido tres actividades: una reunión con jóvenes, un encuentro con representantes de comedores populares y clubes de madres de Lima y el Callao, en Independencia, y una reunión con dirigentes del vaso de leche, en el Rímac.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.