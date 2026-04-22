De esta manera, Fujimori Higuchi ha comenzado su campaña de segunda vuelta, cuando los organismos electorales aún no definen si enfrentará al congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) o al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga (Renovación Popular), que se disputan voto a voto en medio de denuncias de irregularidades en el proceso electoral.

Al 93,866% de actas contabilizadas por la ONPE, la exparlamentaria se ubica primera con 17,047% (2’695,850 de votos) y su partido tendría 22 senadores y 40 diputados en el Congreso bicameral. Estos resultados mejoran su performance de 2021, donde obtuvo aproximadamente 600 mil votos menos en primera vuelta y solo logró 24 escaños.

(Foto: Fuerza Popular)

El subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, refirió que no tienen previsto esperar a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame los resultados a mediados de mayo para dar inicio a su campaña de balotaje, el cuarto desde 2011 [ver recuadro]. Agregó que “los problemas de la población no se detienen”.

En el video podcast “Tenemos que Hablar”, de El Comercio, el también candidato a la segunda vicepresidencia de la República detalló que continuarán, como lo hicieron en el programa “casa a casa”, tomando nota de los principales problemas de los ciudadanos. Aunque ahora estas reuniones no apuntarán solo a familias, sino a organizaciones de base.

“En estas actividades se está priorizando dar la intimidad necesaria para compartir con los vecinos nuestras propuestas, pero también para escucharlos”, refirió.

Torres adelantó que, a finales de la próxima semana, es decir, a inicios de mayo, Fujimori Higuchi estaría empezando sus viajes a las regiones y también con la realización de mítines.

La preferencia por López Aliaga

El subsecretario general de Fuerza Popular ratificó que el fujimorismo prefiere enfrentar, en la segunda vuelta, a López Aliaga. Esto a pesar de que el exalcalde de Lima ha dirigido gran parte de sus críticas a su lideresa, al sostener el último domingo, en un mitin, que “no se gana con trafa, señora K” y que él no es parte de “esta basura de gente”.

López Aliaga cuestionó los resultados que favorecen al fujimorismo en Junín, donde Fujimori Higuchi obtuvo el 16,997% de los votos, ocupando el primer lugar, mientras el empresario el 7,6% que lo ubica en la sexta posición en esa región.

“Los insultos de López Aliaga ya nos tienen sin cuidado, que se pelee con su sombra […] Si tú me dices ‘siguen esperando pasar con Rafael López Aliaga’, respondo ‘por supuesto que sí’. Es el primer paso para lograr una estabilidad, el orden que tanto peruanos reclaman”, remarcó.

(Foto: EFE)

Fuentes cercanas a la cúpula del fujimorismo indicaron que, por el momento, no tienen previsto ingresar a una pugna con el exalcalde. ¿La razones? Si pasan a segunda vuelta con Sánchez van a buscar unir a la derecha, incluyendo a los simpatizantes de Renovación Popular, alrededor de Fujimori Higuchi. Y, además, en el Senado, para aprobar medidas, van a requerir de la formación de un nuevo bloque y por afinidad ideológica están más cerca al partido celeste que de otros.

Una muestra de esta decisión ha sido que Fujimori Higuchi, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, dijo que le da “pena escuchar todos los insultos” por parte de López Aliaga, quien cuestiona el respaldo que obtuvo en la selva central.

“De nuestro lado, hay la mejor intención, es importante que el discurso de Rafael López Aliaga haya cambiado, ya no habla de insurgencia, sino de pedido de elecciones complementarias para que quienes no pudieron ejercer su voto, y yo me he pronunciado a favor, el derecho al voto que es universal tiene que ser garantizado. A él [López Aliaga] le hace daño seguir peleándose e insultando a todos”, subrayó.

Fujimori Higuchi, además, reiteró que prefiere al empresario en el balotaje, pero remarcó que “si ese no fuera el caso estamos listos también para enfrentar a Roberto Sánchez”.

En declaraciones a la prensa en el Rímac, la postulante dijo que acepta las disculpas que ofreció Wilbert Medina, abogado de López Aliaga, en representación del exalcalde.

“Resalto que en Renovación Popular hay muchas personas con las que se puede conversar y dialogar, todos los peruanos estamos llamados a establecer estos puentes. No sé lo que va a pasar [en el balotaje], pero en el Congreso durante los próximos cinco años, los partidos políticos estamos obligados a buscar consensos, a recuperar el orden y a hacer que nuestra economía vuelva a tener un gran impulso. Sobre esta base, Fuerza Popular se compromete [a generar] puentes de diálogo”, manifestó.

En otro momento, Fujimori Higuchi calificó como “una buena noticia” que Piero Corvetto haya renunciado a la jefatura de la ONPE, tras las fallas en la distribución del material electoral el último 12 de abril.

“Yo creo que de cara el proceso que se viene de la segunda vuelta, es una buena noticia para el Perú, es una buena noticia para los peruanos que este señor haya dado un paso al costado. Corresponde a la contraloría, a la JNJ, al Ministerio Público y a la propia prensa poder indagar sobre lo que ha pasado en primera vuelta y se puedan tomar medidas correctivas par que esto no suceda de cara a la segunda vuelta”, declaró.

La excongresista evitó opinar sobre si Corvetto debe ser detenido preliminarmente o no.

“Eso es algo que prefiero no opinar, la justicia debe encargarse. Para mí, lo más importante es conocer la verdad. ¿Qué pasó en el proceso de primera vuelta?”, expresó.

La suma de cuadros técnicos

Torres, en diálogo con este Diario, dijo que Fuerza Popular ha iniciado un proceso para sumar a cuadros técnicos de cara la segunda vuelta, más que buscar respaldo de partidos políticos.

El candidato a la segunda vicepresidencia evitó brindar nombres, pero sí marcó una condición: que no representen a “miradas equivocadas en esencia”.

“Por ejemplo, hay un partido [Juntos por el Perú] que ha sumado a una persona [Antauro Humala] que dice que el partido más importante, el mejor, ha sido Sendero Luminoso. Eso que ha hecho Antauro Humala es apología al terrorismo, y es un delito. Y lo debería saber Sánchez. Nosotros sumaremos a los que van por el orden, el desarrollo económico y que respeten reglas fundamentales, como la autonomía del BCR”, expresó Torres.

El excongresista adelantó que Keiko Fujimori sí tiene previsto ir al sur del país para la segunda vuelta, pero no precisó la modalidad: si será en un entorno controlado, como lo hizo en Cusco y Puno en la primera vuelta, o si se presentará en las plazas públicas.

Los dos escenarios

El analista político Enrique Castillo afirmó que Fujimori Higuchi enfrenta “dos escenarios absolutamente diferentes” de cara al balotaje, porque, por un lado, puede enfrentar a un contendor de derecha, en referencia a López Aliaga; y, por el otro a uno de izquierda, en alusión a Sánchez.

“López Aliaga puede tener el apoyo del antifujimorismo y de la izquierda. Y en el otro escenario, entre el antifujimorismo y el miedo a Sánchez, Fujimori Higuchi puede obtener una ventaja, aprovechar ese temor a lo que significaría un gobierno de Juntos por el Perú. Pero es un error meter a la izquierda en un mismo saco. Su atención debe estar en la izquierda radical, que enarbola Sánchez”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Castillo apuntó que uno de los objetivos de Fuerza Popular en esta segunda vuelta, independientemente del rival que tenga, pasa por “reducir al antifujimorismo”. “Ya hay candidatos que son considerados de derecha y de centro, como Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara, que dicen que no votarían por Keiko Fujimori. El antifujimorismo es fuerte. Ella tiene que contar con una estrategia para los sectores de derecha y de centro que tienen un marcado antifujimorismo”, remarcó.

Estimó que, en una eventual segunda vuelta con Sánchez, no cree que el “factor Antauro Humala”, quien es parte del círculo de confianza del candidato presidencial de Juntos por el Perú, vaya a jugar a favor del fujimorismo.

“No te olvides que Pedro Castillo tuvo el factor Movadef, que a su vez estaba relacionado a Sendero Luminoso, que es tan o más fuerte que Antauro Humala. Pese a ello, Castillo ganó. El antifujimorismo fue más fuerte. La vinculación con Antauro sí es un problema para Sánchez, pero no sé si llegue a ser una ventaja diferencial a favor de Keiko Fujimori”, expresó.

Castillo refirió que Fujimori Higuchi tiene como principal pasivo su actuación política y la de su bancada durante la crisis de los últimos 10 años: “a ella se le enrostra el llamado pacto mafioso, las leyes que ha dado el Congreso de la mano de partidos que han sido rechazados, su respaldo a los gobiernos de Dina Boluarte y José Jerí, el enfrentamiento con PPK, y el comportamiento que tuvo con su padre y su hermano”.

“La segunda vuelta es una nueva campaña”

El analista político Jeffrey Radzinsky sostuvo que la lideresa de Fuerza Popular tiene una ventaja sobre sus rivales: “la certeza, desde el mismo 12 de abril, que ella pasaba a segunda vuelta”.

“Lo más probable es que enfrente a Sánchez, aunque debemos esperar los resultados oficiales. Creo que Keiko Fujimori prefiere una segunda vuelta con López Aliaga no por una cuestión de [preservar] un eje de derecha ni por coincidencias programáticas, sino porque siente que le sería más fácil electoralmente enfrentar a López Aliaga que a Sánchez”, expresó.

En diálogo con este Diario, el director de GFP dijo que, si bien Fujimori Higuchi tuvo más votos que en la primera ronda de 2021, está muy lejos de los 6 millones de votos que obtuvo en el 2016.

“La segunda vuelta es una nueva campaña, Keiko Fujimori le llevaba 8 puntos de ventaja a PPK en el 2016 y faltando dos semanas perdió la elección. En el 2021, ella estaba 11 puntos debajo de Castillo, cuando restaban 30 días. Pero perdió por décimas. Lo que quiero decir es que la segunda vuelta es diferente, y juegan los debates y las campañas”, subrayó.

Radzinsky indicó que, si bien el antifujimorismo “se ha diluido un poco”, aún continúa teniendo “un espacio importante en la dinámica política y social” del país.

Agregó que la candidata presidencial de Fuerza Popular “ha sido prudente” en no entrar a una confrontación verbal con López Aliaga, sobre todo porque en Lima “tienen vasos comunicantes y comparte un sector del electorado”. “Ahí tiene que hilar fino. Si bien Keiko Fujimori tiene una fortaleza relevante en la costa peruana, desde Tumbes hasta Ica, en el sur y en el norte andino la composición del voto es distinta”, complementó.

El analista político dijo que la mayoría de los peruanos, en primera vuelta, no respaldó ni a Fujimori ni a Sánchez ni a López Aliaga, sino que prefirió a otros candidatos o votar en blanco o nulo.

“El reto de ella no es la consolidación de su electorado, sino cautivar al elector de los otros candidatos. En segunda vuelta, en general lo que sucede es que ya llegan con una votación importante y tienen que sumarle algo más, acá no, son votaciones débiles, Fujimori solo tiene 17%. En el 2016, con ese porcentaje en el 2016 no pasabas. PPK tuvo esa cifra en 2011 y tampoco pasó. Y Lourdes Flores también tuvo más en el 2006 y no estuvo. El escenario es similar al 2021”, acotó.