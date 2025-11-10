El despido del embajador cubano: Salida de ‘El Gallo’ Zamora se dio luego de informes de inteligencia

Las fuentes policiales vinculadas a la operación indicaron que los informes señalaban que ‘El Gallo’ Zamora, hombre de inteligencia del régimen castrista, tuvo injerencia en las últimas marchas que fueron convocadas por jóvenes de manera pacífica, pero que acabaron en actos violentos en ciertos puntos de la manifestación en contra el gobierno de Jerí y el Congreso.

Las mismas fuentes descartaron que el gobierno haya solicitado algún tipo de información específica sobre el embajador cubano que llegó al Perú en 2021 con el aval de Pedro Castillo y Perú. “Esto se dio en el marco de las marchas y salió su nombre en los informes, y se hablaba de la incidencia cubana con su presencia”, detallaron las fuentes consultadas.

¿Qué tipo de “incidencia” podía tener el embajador cubano? Lo que apuntaban los informes era que ‘El Gallo’ Zamora habría intervenido con personas que se presentaban en las marchas de estudiantes contra el gobierno. En esa misma línea, los reportes a Palacio de Gobierno infieren que, en los últimos años, el país ha estado influenciado -en palabras de las fuentes- por ideologías extranjeras con “ánimos desestabilizadores”.

Zamora ha sido acusado en otros países de la región de las mismas prácticas. Entre 2013 y 2016, medios internacionales lo señalaron por mantener interlocución con movimientos alineados a Rafael Correa en Quito, sobre todo con sindicatos y organizaciones juveniles.

Este Diario intentó recoger comentarios de Palacio de Gobierno sobre este caso, pero refirieron que no se pronunciarían debido a que es información reservada.

El diplomático cubano fue convocado el pasado 28 de octubre por el vicecanciller, Félix Denegri Boza, para conversar sobre las actividades llevadas a cabo en nuestro país en su gestión. Dicha conversación se produjo 10 días antes del comunicado.

La última actividad pública del embajador Carlos 'El Gallo' Zamora ocurrió el 10 de octubre junto a congresistas de Perú Libre, entre ellos Waldemar Cerrón.

—Le seguían los pasos—

José Cueto, presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, sostuvo que el sistema de inteligencia peruano venía siguiendo los pasos de Zamora y que recibieron información “circunstancial” sobre este.

José Cueto, de Honor y Democracia, preside la Comisión de Inteligencia del Congreso. (Foto: Congreso)

“La información hablaba de personas relacionadas al sistema de inteligencia cubano, aunque sin mencionarlo directamente”, contó el parlamentario.

Cueto añadió una anécdota de hace dos años: “En una embajada, Zamora se me acercó a decirme ‘ustes es el almirante Cueto, tengo información sobre usted’, le respondí que yo también tenía información suya, y me retiré”.

Para la congresista María del Carmen Alva, también miembro de la Comisión de Inteligencia, es claro que el gobierno ha recibido nueva información sobre el embajador cubano.

“Cuando presidí la Comisión de Relaciones Exteriores, le mencioné a Cancillería sobre información que recibíamos del embajador cubano, pero nos dijeron que no tenían pruebas al respecto. Entiendo que ahora el Ejecutivo tienen pruebas y han comprobado intervención”, mencionó.

La expresidenta del Parlamento recordó que el gobierno peruano debe aceptar las credenciales del nuevo embajador que presente Cuba ante Perú, y dijo estar segura de que el presidente José Jerí será “más riguroso” y se tomará el tiempo para evaluar el perfil.