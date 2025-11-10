El despido del embajador cubano: Salida de ‘El Gallo’ Zamora se dio luego de informes de inteligencia

Escucha la noticia
El despido del embajador cubano: Salida de ‘El Gallo’ Zamora se dio luego de informes de inteligenciaResumen generado por Inteligencia Artificial
En medio de la controversia por el asilo político de la ex primera ministra Betssy Chávez, involucrada en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, en la Embajada de México en Perú, el gobierno del presidente José Jerí sorprendió con el anuncio del término de funciones del embajador cubano Carlos Zamora, quien dejó el país de manera definitiva. Esta movida desde Palacio de Gobierno, según las fuentes de la Unidad de Investigación de El Comercio, ocurrió tras informes de inteligencia recepcionados por el propio jefe de Estado peruano.