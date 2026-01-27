¿El futuro de José Jerí en manos de APP y Podemos Perú?: Cómo van cambiando los ánimos en el Congreso sobre la censura o vacancia

El jefe de Estado afronta seis mociones de censura (entre ellas las promovidas por Renovación Popular y el congresista no agrupado Edward Málaga) y una de vacancia (impulsada por Perú Libre). Esto a raíz de sus reuniones no registradas con el empresario de origen chino Zhihua Yang, dueño del salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado.

La moción de vacancia contra el mandatario fue presentada este lunes por el cerronismo.

El último jueves, José Luna Gálvez, congresista y candidato presidencial de Podemos Perú, dijo que su bancada se iba a reunir ese mismo día “para tomar una decisión en conjunto” sobre si respaldan o no la destitución del mandatario.

Incluso, a título personal, refirió que él le diría a Jerí “hermano, renuncia”. “Pero somos una bancada grande y debemos conversar”, agregó en radio Vital.

Sin embargo, esta cita nunca se realizó y tampoco fue convocada, de acuerdo a fuentes cercanas a Podemos Perú.

Las mismas fuentes indicaron a El Comercio que Luna Gálvez está “más concentrado” en su campaña presidencial y que al interior de la bancada hay posturas divididas.

La agrupación tiene, en la actualidad, a 11 integrantes, elegidos por Podemos Perú, pero también por otros partidos como Acción Popular, Perú Libre y Avanza País.

Por un lado, por ejemplo, los congresistas Luna Gálvez, Guido Bellido, Digna Calle, Juan Burgos y Heidy Juárez están a favor de la censura a Jerí. Pero el resto de integrantes no está convencido de tomar ese camino, al considerar que Fuerza Popular, APP y otras bancadas del autodenominado Bloque Democrático deben asumir su responsabilidad por haber llevado al secretario general de Somos Perú, primero, a la Mesa Directiva, y luego a la Presidencia de la República.

Juárez es la única parlamentaria de Podemos Perú que ha firmado una de las mociones de censura contra el presidente por este caso.

Otras fuentes de la agrupación refirieron que no se tiene previsto que se dé una reunión en los próximos días. ¿La razón? Los congresistas han viajado a sus regiones para dar inicio a la semana de representación.

Al respecto, el congresista Burgos reconoció que su bancada no se ha reunido y dijo, a título personal, que está a favor de la censura o de la vacancia del presidente.

“Yo votaría por la censura y también por la vacancia […] Eso [sobre por qué no hemos tomado un acuerdo] no le lo preguntes a mí, yo no soy el portavoz de la bancada, es José Arriola”, manifestó.

Este Diario intentó comunicarse con Arriola, pero no respondió a nuestros mensajes, ni llamadas.

Otras fuentes cercanas a la cúpula de Podemos Perú señalaron que Luna Gálvez tiene como eje central de su campaña presidencial un discurso de cambio radical. Por ello, esperan que la bancada respalde la salida de Jerí.

“Mi posición es clara, el señor Jerí tiene que irse, sea como sea, vacancia o censura. Luna también lo ha manifestado. Pero la bancada no es el partido. En la bancada hay algunos [que no tienen como origen el partido]. Habrá que esperar para ver cómo vota cada congresista”, expresó Raúl Noblecilla, candidato a la segunda vicepresidencia de la República por Podemos Perú.

El paso atrás del apepismo

Si bien Alianza para el Progreso (APP)- partido que postula a César Acuña a la presidencia, por tercera vez (aunque en 2016 fue excluido por entregar dádivas)- se pronunció a favor de la renuncia del presidente Jerí hace poco más de una semana, esto no significa un respaldo a su censura o vacancia.

Fuentes cercanas a APP explicaron a El Comercio que, aunque en el acuñismo ven un “nivel de sospecha importante” en las reuniones no registradas entre el mandatario y el empresario chino, “necesitamos mayor evidencia, un hecho concreto sobre una responsabilidad de corrupción” para dar “el siguiente paso”.

“Hay un nivel de sospechas importantes, pero no son suficientes para impulsar o apoyar una vacancia o censura desde APP”, manifestaron.

Las mismas fuentes indicaron que, por el momento, el acuñismo no respaldará ningún intento de destitución a Jerí.

“La carta, el pedido de renuncia, es si él ha cometido un error, que asuma […] Por el momento, no vamos a respaldar la salida de Jerí, salvo que existan mayores elementos de convicción que superen el nivel de sospecha”, expresaron.

También señalaron que el comunicado del partido se difundió sin haber consultado con todos los integrantes de la bancada.

Este es el comunicado difundido el 20 de enero:

Agregaron que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de APP hay un congresista que representa a toda la bancada y que no requieren del visto bueno de todos los parlamentarios para tomar una decisión como partido.

El secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdez Farias, dijo que la postura de su partido es que se continúe la investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal a Jerí por sus encuentros no registrados con el empresario en el Congreso y también en el Ministerio Público.

Evitó responder sobre si APP respaldará o no la salida de Jerí, ante las mociones presentadas.

Los votos de Podemos Perú (sin incluir a Juárez que ya firmó una de las mociones de censura) y APP suman 27 votos. Con estas dos bancadas, los promotores de la salida de Jerí llegarían a las 85 adhesiones.

¿Y el pleno extraordinario?

De otro lado, al cierre de esta nota, la solicitud para la convocatoria de un pleno extraordinario del Congreso, promovida por Renovación Popular, tiene 41 firmas de las 78 que se necesitan. Hasta el jueves contaban con 26 adhesiones. Es decir, entre el viernes y lunes, se sumaron siete parlamentarios.

Fuentes de El Comercio indicaron que el pedido no ha sido firmado por ningún representante de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Somos Perú. De Avanza País, solo ha suscrito el documento la congresista Karol Paredes.

La solicitud sí ha sido firmada por el partido celeste, por integrantes de Honor y Democracia, Bloque Popular Democrático, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, Perú Libre y por siete de los diez congresistas de Acción Popular [ver recuadro].

Congreso cita a ministros del Interior y de Energía y Minas

En el Parlamento, la Comisión de Fiscalización aprobó, por unanimidad, citar al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para que responda por su participación en la reunión que tuvo Jerí con Yang el 26 de diciembre pasado.

También acordaron citar al titular de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, para que informe sobre la situación actual de la concesión del proyecto Hidroeléctrica Pachachaca 2 (Apurímac), otorgada a favor de la empresa Hidroeléctrica América S.A.C., de propiedad del empresario Zhihua Yang.

Sin embargo, la congresista Adriana Orué (Podemos Perú), vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, que dirigió la sesión, no precisó la fecha de la convocatoria.

La justificación de Fuerza Popular

Tras presentar a sus candidatos al Senado y a la cámara de diputados, en un restaurante de Lurín, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que la postura de su partido de no apoyar la salida de Jerí, “no es un respaldo al presidente”, sino una medida de “madurez y serenidad”. Reiteró que sí, en los próximos días, se conoce “un hecho flagrante”, la posición del fujimorismo cambiaría.

En declaraciones a la prensa, Fujimori Higuchi consideró que la actitud de Jerí, en especial el uso de una capucha para ingresar a una reunión, que no registró, “ha generado en vez de tranquilidad mucha preocupación”.

“Más que una reunión tiene que haber un hecho delictivo de flagrancia, si vemos algo así, nuestra postura cambiará”, manifestó.

Además, la también excongresista afirmó que la “corta edad” del presidente “no le ha jugado a su favor”. “Esperamos que en el caso de él haya mayor seriedad”, acotó.

Más información

Para la admisión de una moción de censura en contra del presidente del Congreso o de toda su Mesa Directiva se requiere del voto de la mayoría de congresistas hábiles para votar, Es decir, 65 (si no se cuenta al encarcelado Guillermo Bermejo). Y para aprobar el fondo de la moción, mayoría simple de los presentes.

Las bancadas que impulsan el camino de la censura consideran que Jerí debe ser destituido en su calidad de presidente del Congreso que asumió la jefatura de Estado tras la vacancia de Dina Boluarte.