Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Escucha la noticia

00:0000:00
¿El futuro de José Jerí en manos de APP y Podemos Perú?: Cómo van cambiando los ánimos en el Congreso sobre la censura o vacancia
Resumen de la noticia por IA
¿El futuro de José Jerí en manos de APP y Podemos Perú?: Cómo van cambiando los ánimos en el Congreso sobre la censura o vacancia

¿El futuro de José Jerí en manos de APP y Podemos Perú?: Cómo van cambiando los ánimos en el Congreso sobre la censura o vacancia

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La eventual censura al presidente José Jerí (Somos Perú) tiene, hasta el momento, 58 votos de respaldo de los 65 que se requieren para su admisión a trámite en el Congreso (si no cuentan al encarcelado Guillermo Bermejo). No obstante, tras el apoyo de Fuerza Popular, a la continuidad del mandatario su futuro en Palacio de Gobierno puede ser definido por Podemos Perú y Alianza para el Progreso (APP).

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC