El nuevo Gabinete Ministerial jurará hoy en Palacio de Gobierno, según anunció en la víspera el primer ministro, Antero Flores-Aráoz, quien minimizó los cuestionamientos por haberse puesto el fajín en solitario.

“A mí me convocaron a las diez de la noche de ayer [martes] y hoy tengo listo el gabinete ministerial. Falta uno por confirmar. Mañana jueves juramenta el nuevo gabinete”, manifestó en una entrevista en Willax TV.

Flores-Aráoz afirmó que no habrá ningún ministro de la administración de Martín Vizcarra, quien fue vacado el último lunes por el Congreso. Esto luego de que Pilar Mazzetti anunciara que no aceptó la propuesta del gobierno para continuar al frente del Ministerio de Salud (MINSA).

“Sé que muchas personas quisieran que continúe, pero a pesar de mis sentimientos encontrados siento que un nuevo gobierno requiere una nueva gestión”, subrayó Mazzetti en una carta pública.

También afirmó que sus valores y sentimiento “han sido la energía y fuerza” para afrontar su trabajo a pesar del cansancio y las dificultades encontradas. Pero remarcó que “bajo las actuales circunstancias y el conflicto que estas me generan, lo lamento, pero no puedo continuar”.

Fuentes de este Diario señalaron que a la cartera de Salud irá Abel Salinas, quien fue titular del sector en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En diálogo con El Comercio, Salinas confirmó que ha conversado con Flores-Aráoz sobre la posibilidad de ocupar el cargo, pero que esto debía ser ratificado en una conversación que el primer ministro tenía prevista anoche con Merino.

Este Diario también pudo conocer que entre los candidatos para ocupar el cargo de ministro de Economía y Finanzas está el exministro de Agricultura del gobierno de Kuczynski José Arista Arbildo.

Las mismas fuentes indican que Delia Muñoz, exprocuradora y agrega legal del Perú ante la OEA, sería la nueva ministra de Justicia.

Flores-Aráoz adelantó que Mara Seminario integrará el gabinete y será la nueva titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El nuevo jefe del Gabinete Ministerial también aseguró que en su equipo no habrá miembros del Congreso, al responder sobre las dudas que existen sobre la independencia de poderes.

Flores-Aráoz también minimizó las acusaciones de represión policial a las manifestaciones en contra de la asunción de Merino de Lama. “Lo que he visto en la televisión, no he visto ninguna violencia, sí hay una menor [detenida] tiene que ser entregada a sus padres”, expresó.

“Es volver al pasado”

El expresidente Martín Vizcarra cuestionó la designación de Flores-Aráoz en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al sostener que “es volver al pasado” y “a la política tradicional”.

Agregó que las primeras declaraciones del primer ministro ponen “en peligro la reforma universitaria”.

Flores-Aráoz dijo que las universidades no licenciadas por Sunedu debían tener una segunda oportunidad.

Más información

El Poder Ejecutivo oficializó hoy el nombramiento del abogado Ántero Flores-Aráoz como presidente del Consejo de Ministros. Vea aquí la galería fotográfica

Mediante la Resolución Suprema Nº 155-2020-PCM, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se hace oficial la designación de Flores-Aráoz como jefe del Gabinete Ministerial.