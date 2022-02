Conforme a los criterios de Saber más

En solo tres días en el cargo, Héctor Valer, ahora exprimer ministro del gobierno de Pedro Castillo, ha logrado el rechazo de la mayoría de sectores del país. A pocas horas de su nombramiento, se reveló que había sido denunciado por agresión a su esposa y a su hija. Estas denuncias se dieron en el 2016. Solo en el primer caso se dictaron medidas de protección para la víctima.

“Valer ha tocado una fibra sensible de la sociedad: el maltrato a la mujer. Él ha sumado a un grupo más en contra. Tanto la corrupción como el maltrato a la mujer, ambos puntos donde está envuelto, son temas terribles”, sostiene Eduardo Herrera, presidente de Consejo Peruano Anticorrupción.

Su historial de denuncias por agresión física y verbal es amplio e incluye: agresión a una psicóloga en su intento de robarle una prueba psicotécnica para obtener un puesto de gerente en Agrobanco. Agresión física en contra del administrador de una cochera. Agresión verbal a personal de seguridad del Congreso cuando intentó ingresar al despacho de la presidenta del Congreso, Maria del Carmen Alba. Haber “lanzado expresiones machistas y agraviantes” contra los congresistas Leslie Olivos y Héctor Ventura, durante una sesión de la Comisión Agraria del Congreso.

También, el Centro Liber, un proyecto del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) que busca promover la lucha contra la corrupción, reveló que la Fiscalía Anticorrupción de Ucayali investiga al premier, ya que se habría beneficiado irregularmente de un contrato con la Municipalidad de Coronel Portillo. La investigación ya concluyó y la Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida para el primer ministro.

No obstante, estas no son las únicas denuncias que tiene el premier. Jaime Chinca reveló en RPP que al menos contaba con 15 registradas en la Policía Nacional del Perú (PNP) realizadas entre el 2007 y 2020.“Al tener una persona que no está calificada y que tiene estos antescedentes se convierte en un instrumento para objetivos perversos: cometer actos de corrupción o ineficiencia. Es una peligrosa mezcla entre ambos puntos”, sostiene Herrera.

La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que expresó que “Las/os ministras/os que mantienen acusaciones de violencia familiar contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, o niegan la diversidad sexual no pueden continuar en el cargo”. Además, señaló que “la designación del actual gabinete transgrede los mandatos constitucionales de lucha contra la corrupción y el delito, garantía de derechos humanos y de buena administración”. Por este motivo, consideraban que era misión del presidente recomponer su gabinete en el más breve plazo con personas que cumplieran el perfil adecuado para los cargos.

Por su lado, las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Avanza País, Acción Popular, Partido Morado, Somos Perú y Perú Libre se han pronunciado en contra de darle la confianza a Héctor Valer y a su gabinete.

A continuación se expone el perfil del premier Héctor Valer:

Denuncias y cuestionamientos

Estudios y experiencia

Partidos políticos

Deudas

Sanciones

Proyectos de ley

Favorecimiento a transportistas

Frases polémicas