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Resumen

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El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, minimizó el impacto del retraso de la instalación de las mesas de sufragio en Lima y las fallas en el sistema Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) usado en la primera vuelta de las Elecciones Generales del 2026.

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