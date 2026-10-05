Los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 han terminado por inclinar el mapa de Lima Metropolitana hacia las fuerzas políticas de derecha. El tablero distrital hasta ahora, según el conteo rápido de Datum al 100%, ha sido dominado en gran parte por partidos como Renovación Popular, Somos Perú, y el avance sostenido de Avanza País.

Especialistas consultados por El Comercio coinciden en que, más allá de la lectura ideológica, este escenario responde a dinámicas propias de las elecciones subnacionales, donde priman el pragmatismo, la evaluación de gestiones previas y la ejecución de obras, además del peso de los líderes políticos frente a la escasa oferta competitiva de los sectores opuestos.

El peso de Renovación Popular

Con un liderazgo marcado en al menos 15 distritos de Lima, de acuerdo a los resultados de Datum, Renovación Popular ha cruzado con fuerza hacia sectores populares de Lima Norte y Este (Comas, San Martín de Porres, Puente Piedra o Rímac).

Para el analista político José Carlos Requena, estos resultados funcionan de alguna manera como una continuidad de lo que fueron las elecciones generales 2026.

“Es una suerte de tercera vuelta de las elecciones generales. El bastión de [Rafael] López Aliaga fue Lima, y las promesas y la retórica de su gestión en el municipio han tenido tracción”, indicó.

En esa línea, señala que el partido supo expandirse a la periferia respaldado por la percepción que dejó su gestión en Lima. “Es la continuidad de lo que fue su arrastre en la elección nacional, que se basaba en lo que habían visto los electores de su gestión en el municipio. No es una gestión muy resistida por algunos sectores, pero claramente tiene el favorecimiento de un amplio sector, que además privilegia las obras y los resultados”, enfatizó.

Cuadro elaborado por Martín Hidalgo al cierre del 4 de octubre tras el conteo rápido de Datum para América Multimedia.

ELABORACIÓN MARTÍN HIDALGO / EL COMERCIO

El politólogo Paulo Vilca coincidió en que su imagen de “gestor” es lo que le ha permitido al partido de derecha liderar los resultados municipales en diferentes distritos.

“La votación que hacen los electores muestra que no es un partido de clase alta solamente, sino que tiene llegada en sectores más populares. El centro de su gestión han sido la ejecución de de viaductos, de vías, de una serie de obras dirigidas a mejorar el tránsito, que además son obras grandes por su propia naturaleza, y creo que eso le ha rendido réditos”, concluyó.

Otra forma de mirar el mapa distrital en Lima, en comparación con el 2022. Con algunas localidades por definir, Renovación Popular solo ha podido mantener el poder en San Borja y San Isidro; Podemos solo ha retenido El Agustino, y Somos Perú lo mismo con Independencia y SJL. https://t.co/W0EcxWU9No — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) October 5, 2026

Rostros políticos

Por otro lado, la contención protagonizada por agrupaciones como Somos Perú —con arraigo en Lima Centro, Sur y Este— y Avanza País —con presencia en distritos como Miraflores, San Isidro y Surquillo— refuerzan la presencia de la derecha en Lima.

Los analistas señalan que estas victorias responden más a dinámicas subnacionales y liderazgos propios a partir de las figuras que lideraron la contienda por el sillón municipal metropolitano: Carlos Bruce, candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, y Francis Allison, candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País.

“Aquí ha habido más una mirada en figuras personales que en proyectos políticos o ideológicos. En el caso de Francis Allison, creo que tiene que ver más con endoses personales, lo que también se repite en Somos Perú, a diferencia de lo que es Renovación Popular, que es un arrastre asociado al proyecto de López Aliaga”, anota José Carlos Requena.

En esa línea, Vilca considera que “hay alcaldes distritales que tienen su propio capital político porque han sido exalcaldes o tejen ciertas redes y trabajan para su propia votación, y eso suma hacia arriba”.

Falta de solidez

Respecto al papel de las agrupaciones de izquierda en la capital, Paulo Vilca señala que el electorado evalúa los comicios municipales bajo una óptica despojada de los grandes debates nacionales.

“En una elección subnacional, elementos como la ideología, la división izquierda-derecha o las discusiones sobre el modelo económico no forman parte de la agenda. Cuando votas por una autoridad municipal no estás votando para que no se cambie la Constitución. La ciudadanía lo entiende muy bien”, señala Vilca.

El politólogo añade que los resultados también evidencian limitaciones en la oferta política de dicho sector. “Lo que más bien demuestra esta elección es la poca capacidad de la izquierda para plantear propuestas y tener candidatos que puedan conectar con las demandas y necesidades de la gente en Lima, como por ejemplo en temas urgentes de seguridad ciudadana”, expresó.

A esto, José Carlos Requena añade que la marcada hegemonía de opciones conservadoras y de centroderecha en la capital responde a una raíz estructural más amplia del electorado limeño. “Lima en general ha tenido un voto mucho más conservador y pragmático”, puntualizó.