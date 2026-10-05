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Resumen

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Especialistas analizaron los resultados en los distritos de la capital. Foto: Julio Reaño / GEC
Especialistas analizaron los resultados en los distritos de la capital. Foto: Julio Reaño / GEC
/ JULIO REAÑO
Por Delsy Loyola Jorge

Los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 han terminado por inclinar el mapa de Lima Metropolitana hacia las fuerzas políticas de derecha. El tablero distrital hasta ahora, según el conteo rápido de Datum al 100%, ha sido dominado en gran parte por partidos como Renovación Popular, Somos Perú, y el avance sostenido de Avanza País.

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