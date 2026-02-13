Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Congreso discutirá moción de censura contra Jerí el martes 17. Foto: Presidencia.
El Congreso discutirá moción de censura contra Jerí el martes 17. Foto: Presidencia.
Por

Desde las 10:00 a.m. del próximo martes 17 de febrero se realizará el pleno extraordinario en el Congreso para discutir la moción de censura contra el presidente José Jerí. Ello, luego de que el mandatario fuera captado ingresando de manera informal a un chifa en San Borja para reunirse con el empresario chino Zhihua Yang.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Congreso realizará pleno extraordinario el martes 17 para discutir moción de censura contra José Jerí
Política

Congreso realizará pleno extraordinario el martes 17 para discutir moción de censura contra José Jerí

Fiscalía detecta que videos del Market Capón del Centro de Lima que visitó José Jerí habrían sido “manipulados”
Política

Fiscalía detecta que videos del Market Capón del Centro de Lima que visitó José Jerí habrían sido “manipulados”

Reclamos y cambios de último momento: lo que no se vio del sorteo de la cédula para las Elecciones 2026
Elecciones

Reclamos y cambios de último momento: lo que no se vio del sorteo de la cédula para las Elecciones 2026

José Jerí y las mociones de censura: ¿Cuándo convocaría Fernando Rospigliosi el pleno extraordinario?
Congreso

José Jerí y las mociones de censura: ¿Cuándo convocaría Fernando Rospigliosi el pleno extraordinario?