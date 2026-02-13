Congreso realizará pleno extraordinario el martes 17 para discutir moción de censura contra José Jerí

Desde las 10:00 a.m. del próximo martes 17 de febrero se realizará el pleno extraordinario en el Congreso para discutir la moción de censura contra el presidente José Jerí. Ello, luego de que el mandatario fuera captado ingresando de manera informal a un chifa en San Borja para reunirse con el empresario chino Zhihua Yang.

Así lo anunció el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, a través de su cuenta de X. En su publicación señala que este pedido de moción se entregó en siete partes y con 78 firmas, el “mínimo necesario”.

“Coordinando con la Mesa Directiva, he dispuesto que se convoque a un pleno extraordinario para discutir la censura del presidente José Jerí, el martes 17 a las 10 am”, señaló el fujimorista.

Publicación de Fernando Rospigliosi

Un informe del El Comercio detalló que hasta la noche del miércoles se había registrado 74 rúbricas de distintas bancadas (menos de Fuerza Popular y de Somos Perú). En el transcurso de este jueves, se sumaron las adhesiones de los legisladores Ariana Orué (Podemos Perú), Eduardo Salhuana, Idelso García, Rosío Torres (Alianza para el Progreso) y Javier Padilla (Honor y Democracia).

Inicialmente, Rospigliosi aseguraba que del total de firmas presentadas, solo 29 eran válidas.

Sin embargo, la citación oficial fijó el debate de moción de censura para elmartes 17 de febrero a las 10:00 a.m.,en el auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión, según el documento emitido por la Oficialía Mayor.