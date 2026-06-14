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Resumen

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La segunda vuelta se disputó en cada una de las 92.766 mesas de sufragio instaladas en todo el Perú y el extranjero el pasado 7 de junio, pero sin duda una buena parte de esa historia se escribió en Lima. Con más de 8,6 millones de llamados a las urnas, la región concentra el mayor bolsón electoral del país y, por ende, una capacidad de inclinar la balanza que ninguna otra circunscripción posee al reunir a un tercio del electorado.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.