ENTREVISTA

Fernando Tincopa: “Sánchez no logra penetrar en una Lima urbana antiizquierda”

1. ¿Qué explica que Keiko Fujimori haya ganado en las diez provincias de Lima y Callao en esta segunda vuelta? ¿Se trata de una tendencia estructural del electorado de la capital o de un fenómeno más bien coyuntural?

El hecho de que el fujimorismo haya logrado obtener victorias en todos los distritos de Lima Metropolitana y en siete de las 10 provincias de Lima región, de lo que nos habla es más de una continuidad del comportamiento electoral del votante promedio limeño, sobre todo frente a candidaturas de izquierda. Porque si uno compara con el 2021, difícilmente va a poder encontrar variaciones que superen el 5%. En gran parte, sino en la mayoría de las zonas territoriales, los márgenes han estado en torno al 2% y no se han movido mucho. La única diferencia en esta elección es que Keiko Fujimori sumó como victoria a la provincia de Canta por un margen pequeño, pero después de eso no ha habido mayores variaciones importantes. Y esto quizás de lo que habla es más del comportamiento del voto urbano, que es un voto que está mucho más asociado a discursos de orden, proestabilidad económica y que pone a la seguridad como tema principal en la agenda. En general, el voto de Lima y Callao tiene muchísima más resistencia a la izquierda porque no está alineada a este tipo de discursos y porque representa un peligro en esos términos. Entonces, diría que hemos repetido mucho de lo que hemos visto el 2021, casi a nivel de calco o réplica.





2. En contraste, ¿qué factores podrían explicar que Roberto Sánchez solo haya logrado imponerse en provincias como Yauyos, Oyón y Huarochirí dentro de la región Lima?

El voto de Sánchez, al igual que el voto de Castillo, tiene mejores condiciones en aquellas provincias con un alto componente rural del voto; y esto se aplica a nivel nacional. Y, pese a que es así, habría que matizar que el caso de las provincias limeñas rurales difiere mucho a las provincias rurales andinas, por ejemplo, donde la brecha entre Sánchez y Fujimori era muy amplia a favor de este, porque las provincias rurales limeñas tienen un comportamiento mixto. En promedio, en estas tres provincias cerca del 45% de la población votó a favor del fujimorismo, lo que evidencia un poco que la brecha entre Lima urbana y Lima rural parece estarse estrechando cada vez más. Y no hay que desconocer que en provincias como Huarochirí prácticamente quedó empatado el respaldo hacia uno u otro candidato. Por eso me parecería que el comportamiento de estas provincias, a diferencia de las provincias rurales andinas, expresan más un comportamiento mixto de alto apoyo hacia el fujimorismo en gran parte.





3. ¿Estos resultados reflejan principalmente una fortaleza del fujimorismo en Lima y Callao o, más bien, dificultades de la candidatura de Roberto Sánchez para conectar con el electorado de esta parte del país?

Diría que es una combinación de ambos factores. Quizás con un peso mayor en la debilidad de Sánchez como candidato para conectar con Lima y Callao y que se evidencia en un peor desempeño al que tuvo Castillo en 2021. Pero, por otro lado, hay que matizar que la fortaleza principal del fujimorismo no es que haya expandido su caudal electoral, sino que lo ha sostenido simplemente. Keiko Fujimori no expande mucho su voto en Lima, sino que sostiene la ventaja ya existente que obtuvo en 2021. Y, por ende, yo diría que la principal fortaleza del fujimorismo ha sido la debilidad de su contrincante, porque Sánchez no logró reproducir plenamente el arrastre que tuvo Castillo en Lima provincia y los sectores semi-rurales de Lima región. Por esa razón, yo diría que sigue siendo una combinación de ambos factores.





4. En Lima Metropolitana, los márgenes fueron relativamente más estrechos en distritos como Lurigancho, Pachacámac y Cieneguilla. ¿Qué podrían explicar ello?

Estos matices y diferencias en el desempeño para mí lo que evidencian es que Lima no vota como un bloque único y homogéneo. Al contrario, hay como tres grandes grupos. Por un lado, Lima moderna, donde el fujimorismo tiene un respaldo significativo, incluso superior al 80% en algunos distritos como San Borja, San Isidro, Miraflores y en donde la izquierda obtiene un respaldo muy acotado y limitado. Pero también existe una Lima urbano-popular, donde el fujimorismo también gana, pero con márgenes menores. Y, por último, una Lima periférica, donde claramente Sánchez obtiene sus mejores resultados en distritos como Cieneguilla, Pachacamac y Lurigancho, que son distritos con un componente mixto semi-rural.





5. Respecto con procesos electorales anteriores, ¿qué cambios avizora en el comportamiento electoral de Lima y Callao? ¿Hay continuidades o, por el contrario, rupturas?

Lo que evidencia esta elección son más continuidades que rupturas. La principal continuidad es que Lima Metropolitana y el Callao se mantienen como zonas altamente adversas a candidaturas de izquierda radical y sancionan ese tipo de candidatos claramente. No obstante, en comparación al 2021, se evidencia que el fujimorismo en general no ha construido una nueva mayoría, importante, significativa, con un desempeño mejor al que obtuvo en la última elección, sino más bien ha retenido la mayoría ya existente. Y si bien ha logrado avanzar en algunas zonas con márgenes menores, no parece haber tenido un desempeño tan distante al que tuvo en 2021. Por otro lado, si bien Sánchez hereda parte del desempeño del voto de Castillo, su desempeño es comparativamente menor porque pierde algunas provincias importantes como Canta, aunque por márgenes pequeños, y principalmente no logra penetrar en una Lima urbana antiizquierda. Y ese me parece que es el principal problema repetido, que evidencia que la izquierda tiene dificultades para sostener anclajes de bolsones electorales importantes fuera de sectores rurales.





Fernando Tincopa es politólogo e investigador del Centro Wiñaq.