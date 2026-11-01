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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Fernando Vivas

En octubre vivimos un giro en la prevención contra El Niño. El gobierno empezó a sincerarse. Keiko, incluso, rozó la hipérbole el jueves 15. Ante el enjambre de micrófonos, se refirió a “este ‘meganiño’ que nunca antes en la historia ha llegado un fenómeno tan fuerte como el que vamos a enfrentar”. Remató recomendando evacuar a quienes viven en zonas críticas. No vale la pena replicarle a la presidenta que los arqueólogos e historiadores del Perú prehispánico hablan de niños que aniquilaron pequeñas civilizaciones como la que construyó Caral. Mejor que exagere a que subestime la que se nos viene.

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