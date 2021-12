Conforme a los criterios de Saber más

Las bases magisteriales del presidente Pedro Castillo iniciaron la última semana lo que podría constituirse, dentro de un tiempo, en el nuevo Partido Magisterial y Popular (PMP). La victoria electoral del hoy jefe del Estado fue el fermento para que el frente político de los maestros, forjado en la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), convocara a sus 17 responsables, se apartasen de la función sindical y apuntaran a la actividad política.

Este involucramiento no es ajeno a la actual gestión. Ha significado también la participación de algunos fundadores del PMP en el gobierno. De los 17 presentados el 29 de noviembre, en un documento dirigido al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) donde solicitan su inscripción, cuatro han sido designados por los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Educación y de Interior en diferentes cargos [ver infografía].

De ellos, docentes al igual que Pedro Castillo, tres han sostenido reuniones con el jefe del Estado en Palacio de Gobierno. Los últimos en acceder a cargos públicos son Roger Apolinar Ortiz y Manuela Méndez Rojas, quienes desde el 25 de noviembre son prefectos regionales de Lima provincias y Áncash, respectivamente. Sus designaciones, de acuerdo con lo establecido en las resoluciones supremas, se dan a propuesta de la Dirección General de Gobierno Interior, cuyo titular es José Segundo Rafael Heredia, profesor y abogado natural de Chota (Cajamarca).

Méndez Rojas es una maestra que en marzo del 2018 obtuvo el grado de bachiller en Educación por la Universidad Nacional de Trujillo y cuyo título en Educación Primaria fue sacado hace apenas cinco meses, de acuerdo con el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Sunedu. Respecto a Apolinar Ortiz, no se encontraron registros en esta base de datos.

Mientras que en el Midis y el Minedu asumieron cargos los profesores María Tarazona Alvino y Roy Palacios Ávalos, quien fue secretario general de la Fenate en Pasco. A este sindicato está vinculado el actual ministro de Educación, Carlos Gallardo, quien recibió a la Fenate Perú en la sede institucional el pasado 5 de noviembre. Este gremio instaló también mesas de trabajo con el ministerio.

Otros perfiles

Entre los fundadores, quienes a su vez conforman el primer Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PMP, hay personas que en marzo del 2011 se afiliaron al movimiento Por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), según consta en el ROP. Mery Coila Ramírez fue secretaria de Organización del Movadef Tacna y hoy es la presidenta del partido magisterial. En tanto, Over Venturo Moscoso, fundador del PMP en Junín, se afilió en la misma fecha al organismo de fachada de Sendero Luminoso.

Miguel Miranda Purizaga, personero legal del PMP, dijo a El Comercio que no les preocupa tener entre su principal dirigencia a personas con estos antecedentes. “Mucha gente no lo hizo de manera consciente o pensó que no llegaría a esa repercusión. Cada uno de los que son fundadores ha tenido que asumir un compromiso interno de que el partido se desenvolverá en el marco constitucional del Estado de derecho”, dijo.

José Tello, experto en temas electorales, explicó que, de acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas, “estas personas pueden haber colocado su firma para el Movadef, pero no están impedidas de ser fundadores de partidos si no tienen condena o proceso por terrorismo o tráfico de drogas. Pero tienen que firmar el acta de compromiso y vocación democrática”.

La dirigencia la integran también los profesores Filiberto Andrés Valverde Vega (Ica), Rosa Luz Pérez Ramírez (Arequipa), Ana María Bueno Abanto (Cajamarca), Juan Chuquiano Revilla (Ucayali), Lorenzo Ccahuana Vílchez (Lima), Soledad Orcoapaza Luque (secretaria de juventudes), Jaime Sucapuca Apaza (Puno), Héctor Llamacponcca Rabelo (San Martín) y Oliver Laura Chuquiyauri (Huancavelica).

Aliados

El PMP se considera un partido de izquierda y tiene como aliados a otros movimientos que integran el Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad. Ahí se encuentran Nuevo Perú, Tierra y Libertad, Juntos por el Perú y el Frente Amplio. Según Miguel Miranda, Perú Libre se apartó “de todo diálogo” con esta coalición cuando la Presidencia del Consejo de Ministros cambió de titular. Miranda aseguró que buscan consenso para impulsar desde este otro espacio una nueva Constitución.

DATOS:

El PMP inició esta semana su proceso de inscripción como partido político. El estatuto establece “actuar dentro del marco democrático”.

inició esta semana su proceso de inscripción como partido político. El estatuto establece “actuar dentro del marco democrático”. El partido presentó en su expediente la acreditación de 83 comités provinciales en 25 regiones. Además, las fichas de afiliación de 30 mil inscritos.

Los partidos que presenten su solicitud de inscripción antes del 5 de enero del 2022 y estén inscritos antes del 14 de junio del 2022 pueden participar en las próximas elecciones. “De seguir la línea, no habría problema para que estén inscritos. Creo que sí podrán participar”, opinó José Tello.

