Desde el Palacio de Torre Tagle, donde participó en la ceremonia de juramentación del embajador Ignacio Higueras como viceministro de Relaciones Exteriores, Gervasi subrayó que el último 7 de diciembre “se produjo en el Perú un intento de quebrantamiento del orden constitucional” por parte de Castillo Terrones.

Agregó que esta situación generó “la vacancia inmediata” del docente y el ascenso, dentro del marco de la Carta Magna, de Boluarte Zegarra a la Presidencia de la República.

“La presidenta representa al Estado dentro y fuera de la Nación, y dirige la política exterior. Por ello, con la señora presidenta [Boluarte] hemos dispuesto el llamado en consulta a Lima de nuestros embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México en reacción a la intromisión de los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países”, manifestó.

La canciller remarcó que las expresiones de los presidentes Alberto Fernández (Argentina), Luis Arce (Bolivia), Gustavo Petro (Colombia) y Andrés López Obrador (México), que cuestionan la sucesión constitucional en nuestro país, “no se condicen con los tradicionales lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo que unen a nuestros país”.

Añadió que el Perú continuará dando “muestra amplia” de su voluntad de profundizar el diálogo, pero “siempre en el marco del respeto mutuo y de la vigencia del derecho internacional”.

Gervasi aseguró que en el país existe “pleno respeto” a los derechos humanos, al debido proceso y a la separación de poderes.

“Y se garantiza el acceso a todos nuestros ciudadanos a una justicia independiente”, complementó.

Relaciones “dañadas” por buen tiempo

El internacionalista Francisco Belaunde indicó que es importante que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya tomado la decisión de llamar en consulta a los embajadores peruanos en los cuatro países mencionados, en especial a los de Colombia y México, debido a que Petro y López Obrador no han cesado su injerencia en los asuntos internos del Perú.

Por ejemplo, en sus redes sociales, ha señalado que Castillo fue apresado “sin juez y sin defensa”. Incluso, ha replicado una nota de la cadena Telesur que recoge la carta que el exmandatario peruano envió desde la Diroes, donde permanece detenido, donde responsabiliza a Boluarte de la represión a las protestas.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, ratificó la orden de detención preliminar en contra del docente.

“Yo creo que las relaciones van a estar dañadas bastante tiempo, y se van a reducir al mínimo con los cuatro países. Con Colombia y México se ha roto la confianza, y no se va a resolver de la noche a la mañana […] Puede ser que cuando se concrete el llamado a nuevas elecciones, estos presidentes cambien de postura”, expresó Belaunde a El Comercio.

También dijo que es poco probable que el impasse vaya a escalar al punto que se rompan las relaciones diplomáticas.

Añadió que si Petro y López Obrador insisten en tener injerencia en la política peruana, Torre Tagle podría presentar una denuncia contra Colombia y México ante la OEA.

El internacionalista Francesco Tucci consideró que la cancillería “tomó la decisión correcta”, al llamar en consulta a los embajadores del Perú en Argentina, Bolivia, Colombia y México, porque es claro que hubo una “intervención desubicada” de estos gobiernos de izquierda.

“Estos gobiernos no tenían por qué haber ejercido injerencia en el Perú respaldando prácticamente lo que ha sido un golpe de Estado, esto no debe ocurrir. Incluso, han hecho referencia a respetar los derechos humanos, el debido proceso, cuando estos no peligran, es una solidaridad desubicada con Castillo”, expresó a este Diario.

Tucci opinó que no cree que el impasse entre el Perú y los cuatro países mencionados vaya a escalar.

De otro lado, la ministra de Relaciones Exteriores recordó que hace 21 años, el Perú “lideró” la adopción de la Carta Democrática.

En ese sentido, refirió que este documento a pesar de haber sido objeto de “sendos momentos de reflexión” para adaptar su contenido a los nuevos desafíos, no está actualizado.

“Dichos procesos reflexivos no han logrado la urgente actualización de la Carta Democrática que refleje la realidad que enfrentan nuestros países frente a las interrupción de los procesos democráticos internos y que evite una interpretación descontextualizada de la misma”, expresó la diplomática peruana.

Gervasi indicó que es necesario impulsar un proceso interamericano de reflexión y fortalecimiento de la Carta Democrática, “que sirva como un mecanismo real para lograr que nuestras democracias sean un instrumento efecto para el desarrollo de nuestros ciudadanos”.

El punto de vista “La postura de Colombia causa mucha desazón” Carlos Pareja, embajador en retiro

El llamado a los embajadores es un medida correcta, el comunicado de estos países fue inamistoso y no solo desconoce el golpe de Estado de Pedro Castillo, sino también el traspaso constitucional del poder a la presidenta Dina Boluarte. Veo con indignación las declaraciones posteriores de los presidentes Petro y López Obrador y preocupa que estas expresiones puedan confundir a ciertos sectores de los ciudadanos en el Perú. Estas pueden ser difundidas por grupos antidemocráticos.

Espero que los cuatro presidentes, en especial Petro y López Obrador, reaccionen ante el llamado a nuestros embajadores. La postura de Colombia causa mucha desazón, un país con una tradición democrática intachable, que se distinguía en América Latina, y que ahora bajo el gobierno de Petro haya retrocedido y dé señales preocupantes.

Es necesario que la administración de Petro tome en cuenta el daño que está haciendo a las relaciones bilaterales con el Perú, si es que continúa con esta predica [a favor de Castillo].