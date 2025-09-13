Martin Hidalgo
Martin Hidalgo

Escucha la noticia

00:0000:00
El peso de la trayectoria en las elecciones 2026: El 47% de candidatos no registra experiencia en altos cargos políticos
Resumen de la noticia por IA
El peso de la trayectoria en las elecciones 2026: El 47% de candidatos no registra experiencia en altos cargos políticos

El peso de la trayectoria en las elecciones 2026: El 47% de candidatos no registra experiencia en altos cargos políticos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La falta de trayectoria política ha sido uno de los factores que incidieron en las crisis gubernamentales de los últimos 10 años. Pese a ello, la proliferación de partidos políticos y la búsqueda de contar con rostros nuevos ha llevado a que en la oferta electoral se presente un 47% de precandidatos presidenciales sin experiencia en altos cargos de elección popular.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC