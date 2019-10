Hasta que el nuevo Congreso de la República asuma funciones en el 2020, el Ejecutivo gobernará sin Parlamento. Ayer, en un discurso de poco más de una hora, el gobierno –a través del presidente Martín Vizcarra y el primer ministro Vicente Zeballos– presentó su plan de trabajo durante el interregno parlamentario: un abanico de propuestas que abarcan desde el aseguramiento universal de la salud hasta un posible aumento de la remuneración mínima vital.

El Comercio consultó con los analistas políticos Mabel Huertas, Jeffrey Radzinsky, Arturo Maldonado y Pedro Tenorio sobre las medidas que el gobierno planea ejecutar luego de la disolución del Congreso.

Según Mabel Huertas, periodista y analista en temas políticos, el discurso del gobierno se da en una “situación atípica”. “Lo normal hubiese sido que el nuevo primer ministro se presente ante el Congreso de la República. Pero como no hay Congreso, ha decidido hacerlo ante la ciudadanía”, comentó.

En la misma línea, Jeffrey Radzinsky, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, señaló que el mensaje ha sido “una suerte de presentación fuera del pleno del Parlamento”.

Para el periodista Pedro Tenorio, el propósito del discurso es eminentemente político. “Al no tener un adversario al frente [el Legislativo], el Ejecutivo se ve en la necesidad de impulsar anuncios y medidas que la población pueda percibir como propias de un gobierno que avanza”, indicó.

Por su parte, Arturo Maldonado, socio del grupo de análisis político 50+1, consideró que los anuncios sobre medidas de impacto social –como el decreto de urgencia sobre los medicamentos genéricos– constituyen “una forma de mantener esa relación que tiene el presidente con el ciudadano común y corriente, lo que podríamos interpretar como una estrategia para mantener los altos niveles de popularidad”.

Para Mabel Huertas, el Ejecutivo está apuntando a su mayor fuente de legitimidad: la ciudadanía. Por ello, indica la especialista, el mensaje ha incluido medidas que tienen un impacto directo en la población, como el probable aumento del salario mínimo y el seguro universal de salud.

“[Martín Vizcarra] no tiene operadores políticos, no tiene partido político y no tiene bancada, porque no hay Congreso. Entonces, como siempre ha sido durante todo el tiempo que ha gobernado, lo que busca es legitimarse en la ciudadanía para poder seguir teniendo ese apoyo. Por eso es que ni en este discurso ni en el de 28 de julio vas a ver las reformas que son importantes pero que no son populares, como la laboral”.

Mabel Huertas