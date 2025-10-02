El presidente del JNE advierte que elecciones del 2026 están en “riesgo” por falta de presupuesto: Así fue su presentación ante el Congreso

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que los procesos electorales del 2026 están en “riesgo” si es que el Congreso no les aprueba un presupuesto adicional de S/372 millones.

Burneo se presentó este miércoles 1 de octubre ante la Comisión de Presupuesto del Parlamento, presidida por Alejandro Soto (APP), para sustentar el presupuesto de su institución para el año fiscal 2026.

En la sesión, el titular del JNE afirmó que los S/ 390.51 millones asignados para las elecciones 2026 son “insuficientes y ponen en riesgo, si es que no se aprueba la demanda adicional, todos los procesos electorales del próximo año”.

“Está en riesgo la posibilidad de ejecutar los procesos electorales. Esta es la razón de nuestra gran preocupación porque no se va a garantizar el normal funcionamiento del jurado, del sistema y finalmente la garantía de unos procesos totalmente transparentes, ordenados y confiables”, aseveró.

Explicó que el aumento se debe a que hay más organizaciones políticas, número de cargos para elegir y el crecimiento del padrón electoral.

Como se recuerda, hay 39 organizaciones habilitadas para participar en las elecciones generales del 2026, entre alianzas electorales y partidos políticos. A diferencia de los procesos del 2016 y 2021, en los que hubo 19 y 24 partidos, respectivamente.

Partidos y candidatos se incrementaron desde las elecciones del 2016.

Además, el total de candidatos para esos comicios será de 10.257, a diferencia de las elecciones anteriores, en las que hubo 2.494 y 3.342 postulantes. Ello debido al incremento de agrupaciones políticas y a que el próximo Congreso será bicameral.

“390 millones no cubre nada los procesos electorales [...] Los procesos electorales están en riesgo”, subrayó el jefe del JNE y explicó que su organismo requiere S/372 millones para garantizar un adecuado desarrollo tanto de las Elecciones Generales del 2026 como de las Elecciones Regionales y Municipales del mismo año.

Roberto Burneo, presidente del JNE. / Victor Vasquez

Aseguró que el dinero se usará para reforzar el servicios de innovación y transformación digital, que incluyen auditorías sobre el voto digital y ciberinteligencia; fortalecer la justicia electoral, a través de la fiscalización, el recuento de votos y los jurados electorales especiales; y, finalmente, potenciar plataformas de comunicación con la ciudadanía, como el voto informado, debates electorales, entre otros.

En su presentación explicó, además, que el presupuesto adicional que requiere se dividirá así: S/29.38 millones para el funcionamiento del JNE; S/156.98 para las elecciones generales; S/ 184.62 millones corresponden a los comicios regionales y municipales; y S/ 1.53 para las Elecciones de Autoridades en Centros Poblados. Los tres procesos se llevarán a cabo el próximo año.

Presidente del JNE sustentó presupuesto para el 2026.

“Un proceso electoral sin los recursos necesarios podría hacer que la confianza sea débil […] La falta de recursos para el voto digital […] cualquier debilidad tecnológica o deficiencia en esos aspectos es un gran riesgo”, expresó.

“De no atenderse la brecha [de 372 millones] se comprometería la transparencia y legitimidad de los procesos y la estabilidad del país”, remarcó.

Burneo pidió que no se repita el escenario de este año, cuando su organismo tuvo que usar la reserva de contingencia para cubrir diversos gastos y así cumplir con el cronograma electoral.

“Estamos muy preocupados en el JNE porque está en juego la tranquilidad y normal desarrollo de los procesos del 2026”, añadió.

Opiniones

Para los especialistas en temas electorales José Naupari y Fernando Rodríguez Patrón, es exagerado señalar que las elecciones del 2026 están en riesgo por falta de presupuesto.

Rodríguez Patrón señaló que lo señalado por Burneo es lo que generalmente advierten todos los presidentes del JNE antes de los procesos electorales. “Esto es parte de un speech que ya está elaborado. Es decirle al Congreso que se apure porque si no le tendrá problemas”, aseveró.

“Todos los organismos electorales en periodo de elección inflan su presupuesto porque dejan de hacer actividades ordinarias para realizar actividades extraordinarias”, advirtió el exfuncionario del JNE. Agregó que se debe tomar en cuenta que, en noviembre, el JNE debe sustentar el presupuesto de todos los entes que conforman el sistema electoral (JNE, ONPE y Reniec).

Explicó que si el Congreso no aprueba el presupuesto adicional lo que ocurrirá es que el JNE no podrá realizar las actividades adicionales que quiere implementar o “hacerlas con menor intensidad”.

“Si el Congreso no aprueba el presupuesto adicional, pues el JNE tendrá que adecuarse a lo que le den, pero el Congreso y la ciudadanía ya están advertidos de lo que podría pasar”, dijo.

Finalmente, bajo su opinión, el tema del voto digital se debería dejar, por el momento, en “puntos suspensivos” porque ni los propios funcionarios de la ONPE tienen claro si va a poder implementarse.

Por su parte, Naupari indicó que, si el Poder Legislativo no otorga el presupuesto adicional, “no necesariamente” se va a caer el proceso.

“Las elecciones igual se van a llevar a cabo. El hecho de que no haya un fiscalizador por mesa, no quiere decir que no se vaya a tener un fiscalizador por local de votación. Con respecto a las fake news, se puede apoyar en los medios de comunicación”, opinó.

Para el especialista, lo que sería preocupante es que la falta de presupuesto afectara el pago del personal jurisdiccional o contratar el mismo número de fiscalizadores que había antes. “Ahí se podría decir que eventualmente está en riesgo la elección”, acotó.

Indicó, además, que hay que tomar con pinzas el tema del voto digital porque todavía no hay garantía de que pase la auditoría y se vaya a llevar a cabo.

Finalmente, Naupari consideró que si no se otorga el presupuesto solicitado por el JNE se correría el riesgo de generar dudas sobre el resultado del proceso.