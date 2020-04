Aunque el último martes el Partido Morado publicó un comunicado en el que se oponía al proyecto de ley para el retiro del 25% de los fondos de las AFP -con una cifra tope-, la votación fraccionada de la bancada desvirtuó la posición que habían dado a conocer en bloque: que se trataba de una “pésima apuesta económica”.

Luego del extenso debate, la votación del viernes del bloque morado fue la siguiente: los congresistas Alberto de Belaunde, Daniel Olivares, Francisco Sagasti y Zenaida Solís fueron los únicos que votaron en contra del retiro de fondos. Los parlamentarios Miguel Angel Gonzales, Carolina Lizárraga y Angélica Palomino votaron a favor; y Gino Costa y José Antonio Núñez no asistieron al Pleno. De este grupo, solo De Belaunde, Olivares y Costa no están afiliados al partido, de acuerdo con Infogob.

El congresista Miguel Ángel Gonzáles, representante del Callao y uno de los tres integrantes del Partido Morado que estuvo a favor del retiro de fondos, dijo que debido a la complejidad del tema se decidió que cada miembro de la bancada resuelva su voto de manera individual.

“Cuando en un equipo no tienes consenso, entonces se deja en libertad para votar de acuerdo al criterio. Como es un tema debatible, y en medio de un estado de emergencia, la decisión de la bancada fue dejar el voto a la libertad de cada uno”, dijo Gonzáles a El Comercio. “Creo que hay sustento técnico y viabilidad (del retiro de fondos). Esto amarrado a un compromiso de reforma total del sistema, como lo hemos planteado”, agregó.

Respecto al comunicado emitido por el partido, y al que él junto con otros dos parlamentarios no se habrían enmarcado, Gonzáles sostuvo que los pronunciamientos oficiales del grupo “siempre se han dado en mayoría aunque en el equipo haya diferencia de opiniones”, y por eso se deja el voto a libre elección de cada uno. Según él, suscribió el comunicado porque también apoya la propuesta del Partido Morado sobre el retiro de fondos de los afiliados.

“Yo he estado de acuerdo con la propuesta inicial, tanto de Podemos Perú y la del Partido Morado porque es trabajada técnicamente. Estoy de acuerdo con un proyecto más universal, que es el de ayer; pero eso no impide que también pueda impulsar y darle viabilidad a otras propuestas”, explicó Gonzáles.

Informó también que la decisión de dejar el voto individual “fue conversado desde un principio”. “Nosotros un día antes tuvimos una reunión virtual y decidimos tener esta libertad”, dijo el parlamentario.

Por su parte, José Antonio Núñez, congresista del Partido Morado que no asistió al Pleno del viernes, explicó que su ausencia se debió a que se encuentra en Arequipa -su región de origen y que representa-, pero que su voto hubiese sido en contra de la aprobación del proyecto de ley.

“Tiene un carácter más populista que beneficioso para los afiliados. A veces la gente no sabe qué es lo mejor por falta de conocimiento técnico. He sido crítico con la decisión del retiro del 25% de fondos de las AFP. Creo que no era el momento idóneo”, expresó en comunicación con este Diario.

Por otro lado, dijo que sí apoya que se realice una reforma en el sistema privado de pensiones. “He sido muy crítico, creo que jamás han trabajado para los afiliados. Siempre han trabajado para beneficio de los accionistas de las AFP, esa es una gran realidad y ha tardado mucho tiempo la gente en darse cuenta”, opinó.

En la agenda programática que había presentado el Partido Morado durante la campaña electoral no se menciona la reforma al sistema de las AFP. El ítem sobre producción, conocimiento y empleo está dedicado a plantear el desarrollo de los sectores productivos y la inserción de medidas que garanticen el trabajo digno.

Sobre la votación diferenciada de tres de sus compañeros de bancada, Núñez comentó que probablemente hace falta un mayor “conocimiento técnico” del sistema privado de pensiones. “Al final, esperábamos que todos pudieran recapacitar y la decisión fuera de todos, pero no fue así”, comentó. “La intención era que todos votemos igual. Debería haber sido en bloque”, agregó.

Angélica Palomino, congresista del Partido Morado por la región Piura, y que votó en el mismo sentido que Gonzáles y Lizárraga, dijo que por el momento no brindará declaraciones sobre la votación del viernes. Pero, mencionó a El Comercio que “como equipo seguimos trabajando, eso no implica que estemos separados. Cada uno tiene su opinión personal”.

Carolina Lizárraga, quien también votó a favor de la disponibilidad de fondos, informó en su cuenta de Twitter que decidió emitir así su voto debido a la emergencia actual por la propagación del coronavirus (COVID-19) y en base a opinión de expertos.

Descartan divisiones

Pese a que la votación de la noche del viernes evidenció un fraccionamiento, el congresista Gonzáles no considera que esto se pueda interpretar como un conflicto en la bancada del Partido Morado. “Al contrario, cuando se escucha la voz de todos y se decide dejar a libertad el voto es cuando más coordinación en la bancada existe”, argumentó.

Para reafirmarse en esta idea, se sostuvo en que los nueve congresistas que integran el grupo parlamentario provienen de regiones diferentes y con demandas distintas. “No somos una bancada donde se dice ‘hay que votar así’ y todos obedecen como rebaño. Tampoco una bancada que deje espacios para que pueda haber diferencias no conversadas. Siempre trabajamos la discusión y la comunicación, luego de eso tomamos una decisión”, insistió.

Además, deslizó que esta no sería la última votación dividida respecto a un proyecto de ley. “Diría que no sería la única vez que se deje en libertad a los congresistas para que voten de acuerdo a su consciencia”, y no considera que lo expresado en el comunicado, versus la votación de ayer, sea inconsistente. “Es un trabajo normal, dentro y fuera de la bancada, no es una contradicción”, dijo.

En este mismo sentido, el congresista Núñez sostuvo también que esta votación no significa que el grupo parlamentario se haya dividido. “No significa que hayan personas que están pensando en irse del partido. Somos un grupo nuevo, podemos cometer a veces errores”, expresó. Asimismo, dijo que el lunes la bancada tendrá una reunión virtual en la que también conversarán sobre lo ocurrido en el Pleno del viernes.

Finalmente, luego de esta votación, Gonzáles mencionó que no se ha mostrado “ningún calificativo, ninguna reacción negativa” dentro de la bancada. “Conocemos nuestras posiciones desde un principio y vamos conversándolo. Esto no tiene como consecuencia ningún conflicto o irrespeto, o distanciamiento”, reiteró.

Intentamos comunicarnos con los congresistas Francisco Sagasti, Zenaida Solís y Gino Costa, pero no obtuvimos respuesta. Además, Julio Guzmán, el líder del Partido Morado, tampoco se ha pronunciado al respecto.

Quien sí se pronunció luego de esta votación fue Rodolfo Pérez, secretario general del partido.

Debate lamentable sobre las AFPs termina con una pésima decisión. En medio del Estado de Emergencia nuestro Congreso le suma un problema más al gobierno. Justo lo que no necesitamos. — Rodolfo Pérez (@PerezOsores) April 4, 2020

